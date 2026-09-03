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Ve Španělsku zatkli Češku podezřelou z obchodu se zbraněmi

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  14:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Španělská policie zatkla v regionu Valencie na jihovýchodě země pětatřicetiletou Češku, na niž české úřady vydaly mezinárodní zatykač. Je podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi.

K zadržení hledané ženy pomohla náhoda. V obci Benidoleig v provincii Alicante totiž někdo nahlásil hlasitou hádku v jednom domě. Když na místo dorazila policejní hlídka, našla v objektu dva cizince – ženu a muže. Ti tvrdili, že šlo pouze o osobní spor.

Poté, co ověřili totožnost, policisté zjistili, že na ženu je vydán mezinárodní zatykač.

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Rovněž po muži, jehož státní příslušnost španělská média neuvádějí, vyhlásily úřady jeho země mezinárodní pátrání. Z jakého důvodu po něm pátrají, španělské média rovněž nepíšou.

Žena skončila ve vazbě, kde čeká na výsledek řízení o vydání do Česka.

Benidoleig

Benidoleig

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Ve Španělsku zatkli Češku podezřelou z obchodu se zbraněmi

ilustrační snímek

Španělská policie zatkla v regionu Valencie na jihovýchodě země pětatřicetiletou Češku, na niž české úřady vydaly mezinárodní zatykač. Je podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi.

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