K zadržení hledané ženy pomohla náhoda. V obci Benidoleig v provincii Alicante totiž někdo nahlásil hlasitou hádku v jednom domě. Když na místo dorazila policejní hlídka, našla v objektu dva cizince – ženu a muže. Ti tvrdili, že šlo pouze o osobní spor.
Poté, co ověřili totožnost, policisté zjistili, že na ženu je vydán mezinárodní zatykač.
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Rovněž po muži, jehož státní příslušnost španělská média neuvádějí, vyhlásily úřady jeho země mezinárodní pátrání. Z jakého důvodu po něm pátrají, španělské média rovněž nepíšou.
Žena skončila ve vazbě, kde čeká na výsledek řízení o vydání do Česka.