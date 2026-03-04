Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě Brita

Autor: ,
  13:14aktualizováno  13:29
Ve Španělsku někdo zastřelil Čecha, který byl podezřelý z podílu na vraždě. Policie zastřelení muže potvrdila. Čin se stal v neděli v obci Torrevieja na jihu země. Český občan byl podezřelý z podílu na vraždě jednoho Brita ve Španělsku v roce 2024.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Podle BBC španělská policie potvrdila, že vyšetřuje „vraždu třiatřicetiletého Čecha“. Další podrobnosti odmítla uvést.

Podle španělského webu Todo Alicante byl Čech bývalý voják. Právě když ho vyšetřovali pro podezření z účasti na vraždě Ira Johna George, byl zastřelen několika výstřely. „Tým pro vyšetřování vražd španělské civilní gardy nyní zkoumá, zda jeho smrt souvisí s tímto případem nebo s kriminální sítí, která tento případ obklopuje,“ uvádí server.

Podle místních médií byl Čech stíhán na svobodě a nesměl opustit jih Španělska. Média také tvrdí, že český občan spolupracoval při objasňování případu vraždy, ve kterém byl jeden čas hlavním podezřelým.

K vraždě došlo v časných ranních hodinách v neděli, informoval Belfast Telegraph.

Ve Španělsku zatkli Čecha kvůli smrti Brita. Rozkládající se tělo našli pod stromy

Kvůli vraždě severoirského občana na konci roku 2024 španělské úřady stíhaly také jednoho Brita.

Brutální vražda Ira

Vše začalo v noci 15. prosince 2024. Útočníci tehdy v obci Rojales brutálně napadli Ira Johna George. Nejdříve ho bodli do nohy, poté ho zastřelili ranami do hrudníku a hlavy. Tělo pak odvlekli na pole a zakopali pod citroník, uvádí server Todo Alicante.

Zmizení cizince vyvolalo rozsáhlé mezinárodní pátrání. Do oblasti Alicante dorazili příbuzní i specialisté ze Severního Irska. Policisté tělo objevili až po třech týdnech, 7. ledna 2025.

Zásadní zlom v pátrání přineslo právě svědectví Čecha. Bývalý voják policii popsal detaily, které vyšetřovatele dovedly až k mrtvole pod stromem. Kriminalisté ho sice označili za spolupachatele, soud v Torrevieja ho ale později propustil na svobodu. Soudce dospěl k závěru, že preventivní opatření stačí k tomu, aby se Čech nevyhýbal trestnímu řízení.

Klid ale nenastal. Kolem hlavních podezřelých se strhla vlna násilí. Útočník v obci u Alicante pobodal Ira Dana McMeekina. Ten údajně s obětí večeřel jen pár hodin před vraždou. Útok přežil a stal se důležitým svědkem. Z vraždy policie viní šestadvacetiletého Jonnyho Smythe. Ten je momentálně na svobodě na kauci 100 tisíc eur (cca 2,5 milionu korun). Nesmí opustit zemi a má zákaz kontaktovat kohokoliv z případu.

Torrevieja

Torrevieja

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Protivzdušná obrana NATO ve Středomoří zničila íránskou střelu mířící do Turecka

ilustrační snímek

Systémy protivzdušné obrany Severoatlantické aliance ve východním Středozemním moři zničily balistickou střelu odpálenou z Íránu, která přeletěla nad územím Iráku a Sýrie a mířila do vzdušného...

4. března 2026  13:53,  aktualizováno  14:05

Teokratická monarchie. K moci se dere Chameneího syn, tlačí jej revoluční gardy

Premium
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...

Nejpravděpodobnějším nástupcem zabitého nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího se jeví jeho syn Modžtaba Chameneí, jenž má vazby na vlivné Islámské revoluční gardy. Podle některých...

4. března 2026

Šakalova puška i náboje zanechané u dveří. Lidé ve zbraňové amnestii nosí rarity

Zbraně, které lidé nosí policii k zbraňové amnestii, jsou různé. (4. března...

Druhý měsíc zbraňové amnestie potvrdil, že Češi mají doma nečekané poklady i hodně nebezpečného materiálu. Policisté už převzali přes patnáct set zbraní, mezi nimiž je i kopie slavné pušky z filmu...

4. března 2026  13:54

Koalice chce přidat peníze na sport, opozice vrátit 21 miliard na obranu

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš a exministryně obrany Jana Černochová z ODS...

Přesuny peněz v návrhu státního rozpočtu na letošní rok projednávají poslanci při jeho druhém čtení. Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě se domluvila na čtyřech návrzích. Největší změna se týká sportu,...

4. března 2026  5:45,  aktualizováno  13:53

Hrozí zřícení skalního bloku u Punkevních jeskyní, oblíbený vláček nesmí jezdit

Vláček vozící turisty v Moravském krasu

Skalní blok u točny silničních vláčků u Punkevních jeskyní v Moravském krasu hrozí zřícením. Vláčky tam proto nejezdí a turisté musejí k jeskyním pěšky. Už zhruba měsíc je uzavřená cesta od propasti...

4. března 2026  13:44

Dvouleté vážně zraněné dítě zemřelo. Policie případ prověřuje jako vraždu

Ubytovna, kde došlo k vážnému zranění malého dítěte. Nachází se v Drahomyšli na...

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, při němž v úterý večer došlo na Lounsku k vážnému zranění dvouletého dítěte, které následně v nemocnici zemřelo. Policisté zadrželi jednoho člověka. Podle...

4. března 2026  9:44,  aktualizováno  13:35

Na tisíce běžců v ulicích si Pražané zvykli, půlmaraton se nově bude nejspíš losovat

Vítězem Pražského půlmaratonu 2025 je Rodrigue Kwizera z Burundi.

Tisíce běžců v ulicích, okouzlující výhledy, elektrizující atmosféra, ale také uzavírky centra a s tím spojené objížďky a uzavírky. Praha se opět chystá na největší běžecké události v České...

4. března 2026  13:35

Požár domu v Litvínově. Oheň se rozšířil na vedlejší střechu, hrozí její zřícení

Desítky hasičů likvidují požár rodinného domu v Litvínově. Rozšířil se i na...

V Litvínově na Mostecku hořel ve středu dopoledne řadový rodinný dům. U požáru zasahovaly desítky hasičů ze čtrnácti jednotek. Policie evakuovala deset lidí. Nikdo se nezranil. Oheň se rozšířil i na...

4. března 2026  9:49,  aktualizováno  13:29

Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě Brita

Španělští policisté u ukrajinské ambasády v Madridu, kde vybuchla zásilka (30....

Ve Španělsku někdo zastřelil Čecha, který byl podezřelý z podílu na vraždě. Policie zastřelení muže potvrdila. Čin se stal v neděli v obci Torrevieja na jihu země. Český občan byl podezřelý z podílu...

4. března 2026  13:14,  aktualizováno  13:29

Stát pronajal let do Jordánska. Češi uvízlí na Blízkém východě za cestu dají 15 tisíc

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...

Ministerstvo zahraničí nabídlo Čechům v Jordánsku na středeční večer placený let ve spolupráci se Smartwings. Cena letenky je 15 000 korun. Aktuálně je v zemích zasažených americko-izraelskými údery...

4. března 2026  13:09

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Psal o vystřílení i semtexu. Za výhrůžky na internetu uložil soud muži podmínku

ilustrační snímek

Krajský soud v Praze ve středu uložil dvouletý podmíněný trest s dohledem probačního úředníka Marku Čejdíkovi za podporu a propagaci terorismu na internetu a za vyhrožování teroristickým trestným...

4. března 2026  13:01

Íránská válka by mohla znovu otevřít debatu o ruském plynu, zní z Norska

Denně propluje Hormuzským průlivem pětina světové spotřeby ropy.

Konflikt na Blízkém východě by mohl v Evropě znovu otevřít debaty o zákazu dovozu ruského zemního plynu. S tímto výrokem přišel na úterní konferenci v Oslu norský ministr pro energetiku Terje...

4. března 2026  12:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.