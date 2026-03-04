Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě Brita

Podle BBC španělská policie potvrdila, že vyšetřuje „vraždu třiatřicetiletého Čecha“. Další podrobnosti odmítla uvést.
Podle španělského webu Todo Alicante byl Čech bývalý voják. Právě když ho vyšetřovali pro podezření z účasti na vraždě Ira Johna George, byl zastřelen několika výstřely. „Tým pro vyšetřování vražd španělské civilní gardy nyní zkoumá, zda jeho smrt souvisí s tímto případem nebo s kriminální sítí, která tento případ obklopuje,“ uvádí server.
Podle místních médií byl Čech stíhán na svobodě a nesměl opustit jih Španělska. Média také tvrdí, že český občan spolupracoval při objasňování případu vraždy, ve kterém byl jeden čas hlavním podezřelým.
K vraždě došlo v časných ranních hodinách v neděli, informoval Belfast Telegraph.
Ve Španělsku zatkli Čecha kvůli smrti Brita. Rozkládající se tělo našli pod stromy
Kvůli vraždě severoirského občana na konci roku 2024 španělské úřady stíhaly také jednoho Brita.
Brutální vražda Ira
Vše začalo v noci 15. prosince 2024. Útočníci tehdy v obci Rojales brutálně napadli Ira Johna George. Nejdříve ho bodli do nohy, poté ho zastřelili ranami do hrudníku a hlavy. Tělo pak odvlekli na pole a zakopali pod citroník, uvádí server Todo Alicante.
Zmizení cizince vyvolalo rozsáhlé mezinárodní pátrání. Do oblasti Alicante dorazili příbuzní i specialisté ze Severního Irska. Policisté tělo objevili až po třech týdnech, 7. ledna 2025.
Zásadní zlom v pátrání přineslo právě svědectví Čecha. Bývalý voják policii popsal detaily, které vyšetřovatele dovedly až k mrtvole pod stromem. Kriminalisté ho sice označili za spolupachatele, soud v Torrevieja ho ale později propustil na svobodu. Soudce dospěl k závěru, že preventivní opatření stačí k tomu, aby se Čech nevyhýbal trestnímu řízení.
Klid ale nenastal. Kolem hlavních podezřelých se strhla vlna násilí. Útočník v obci u Alicante pobodal Ira Dana McMeekina. Ten údajně s obětí večeřel jen pár hodin před vraždou. Útok přežil a stal se důležitým svědkem. Z vraždy policie viní šestadvacetiletého Jonnyho Smythe. Ten je momentálně na svobodě na kauci 100 tisíc eur (cca 2,5 milionu korun). Nesmí opustit zemi a má zákaz kontaktovat kohokoliv z případu.