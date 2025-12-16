Ve škole u Moskvy útočil žák nožem, nejméně jedno dítě přišlo o život

  9:19
Nejméně jedno dítě zemřelo ve škole u Moskvy, kde jeden z žáků útočil nožem. Zranění utrpěl příslušník ostrahy, uvedla státní agentura TASS s odvoláním na vyšetřovatele. Podezřelý byl zadržen. Zprvu média informovala o třech zraněných.

Vyšetřovatelé uvedli, že útok se odehrál ve škole v obci Gorki-2 u města Odincovo, kde nezletilý útočník pobodal nožem hlídače a jednoho z žáků. Dítě zraněním podlehlo. Okolnosti útoku se vyšetřují. Podle úřadů zahynul žák čtvrté třídy.

Motivy útočníka, pravděpodobně žáka střední školy, ani další podrobnosti dosud nejsou známy, napsal list Kommersant na svém webu. Dodal, že podle zpráv ze sociálních sítí se podezřelý po útoku zamknul ve školním kabinetu a policisté s ním vyjednávali.

Škola byla po útoku evakuována.

Témata: Moskva, Rusko, Odincovo

