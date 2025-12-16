Ve škole u Moskvy útočil žák nožem, nejméně jedno dítě přišlo o život

Vyšetřovatelé uvedli, že útok se odehrál ve škole v obci Gorki-2 u města Odincovo, kde nezletilý útočník pobodal nožem hlídače a jednoho z žáků. Dítě zraněním podlehlo. Okolnosti útoku se vyšetřují. Podle úřadů zahynul žák čtvrté třídy.
Motivy útočníka, pravděpodobně žáka střední školy, ani další podrobnosti dosud nejsou známy, napsal list Kommersant na svém webu. Dodal, že podle zpráv ze sociálních sítí se podezřelý po útoku zamknul ve školním kabinetu a policisté s ním vyjednávali.
Škola byla po útoku evakuována.