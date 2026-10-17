Francie vře. Protestující vyšli do ulic Paříže či Lyonu, policie nasadila slzný plyn

V centru Paříže je viditelné množství policistů, zejména v blízkosti památek, jako je třída Champs-Élysées nebo Vítězný oblouk, které byly vyloučeny z tras oficiálních demonstrací. Na náměstí Republiky policie použila proti demonstrantům slzný plyn hodinu a půl před oficiálním začátkem pochodu. V Marseille se odehrály střety, demonstranti házeli předměty a policie nasadila slzný plyn.
Po celé zemi jsou na sobotu naplánovány až stovky protestů, na které se chystají desetitisíce lidí. „Bojujeme, protože životní náklady jsou příliš tvrdé, ceny pohonných hmot jsou příliš vysoké, protože středoškoláci jsou po celé zemi násilně napadáni a zraňováni jen proto, že se snaží protestovat a požadovat více učitelů a slušné vzdělávací podmínky,“ řekla devatenáctiletá protestující v Paříži, která se představila jako Lola.
Demonstrace pořádá a podporuje řada aktérů včetně krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI), levicově orientovaných odborů, zemědělských organizací či místních skupin. Francouzská média v souvislosti s dnešním protestem připomínají demonstrace hnutí žlutých vest, které také vzniklo v reakci na nárůst cen pohonných hmot. K podpoře protestu vyzvaly i studentské organizace.
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Francie zažila v posledních týdnech demonstrace středoškolských studentů, kteří kritizují špatné podmínky panující ve školách. V zemi je situace napjatá i kvůli růstu inflace, za který může také zdražení pohonných hmot v důsledku války USA proti Íránu.
Vláda také připravuje rozpočet na příští rok a chtěla by dosáhnout snížení deficitu. K tomu jí tlačí mimo jiné nárůst výnosů francouzských státních dluhopisů v posledních týdnech. Pokles deficitu se však zřejmě neobejde bez škrtů některých výdajů či zvýšení daní.
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Policie přitom kvůli výčtu zranění mezi demonstrujícími čelí kritice za svůj postup při nedávných studentských protestech, kdy některé z demonstrací provázelo násilí. Premiér Sébastien Lecornu uvedl, že zraněno bylo také více než 900 policistů.
Francouzské ministerstvo vnitra omezilo používání omračujících granátů při studentských demonstracích, ale ministr vnitra Laurent Nuñez uvedl, že v sobotu nasazeny být mohou. V Paříži a dalších městech ministr očekává střety, které podle něj chystá ultralevice. Nuñez dal v pátek najevo, že úřady nebudou tolerovat blokády větších silničních tahů, střety či ničení věcí.