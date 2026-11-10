Ve Francii sílí autoritářské praktiky, varuje Amnesty International

„Stejně jako v jiných demokratických zemích se i v naší zemi v posledních letech objevily autoritářské praktiky, které zaujímají stále větší místo v zákonech i v běžné praxi a otevírají cestu k čím dál závažnějším porušováním lidských práv,“ napsala Amnesty International France.
V prohlášení zmiňuje zejména zlomový okamžik v podobě vyhlášení výjimečného stavu v roce 2015 po teroristických útocích z 13. listopadu.
Lidskoprávní organizace identifikovala sedm autoritářských znaků, které se uplatňují po celém světě. Patří mezi ně vytváření nepřítele, potlačování disentu, zneužívání technologií, vládnutí prostřednictvím strachu, útoky na média, prohlubování nespravedlností a odstraňování opozice.
|
Za škody zaplatí a budou pykat. Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích
Organizace se domnívá, že „se nyní projevují i ve Francii, přičemž u některých z nich je jejich závažnost alarmující.“ Co se týče opozice, Amnesty International kritizovala, že úřady plánují zrušit několik hnutí, včetně Urgence Palestine, ekologického hnutí Les Soulèvements de la Terre, a zakázala také řadu demonstrací.
Nevládní organizace dále kritizuje vládní reakci na demonstrace studentů, které ve Francii vypukly v polovině září. Protesty jsou „potlačovány stále tvrdším způsobem, jako například nedávné demonstrace středoškoláků: použití zbraní způsobujících těžká zranění, zákaz vycházení, zatýkání a zadržování pokojných demonstrantů“.
|
Vřava ve Francii nabírá tragické rozměry, policejní granát utrhl chlapci ruku
Co se týče médií, Amnesty International vyjádřila zejména obavy ze zabavování vybavení při demonstracích, zákazu natáčení a násilí vůči novinářům. Vedení agentury AFP v této souvislosti v pátek odsoudilo násilí ze strany bezpečnostních složek proti několika svým novinářům.
„Od vyhlášení výjimečného stavu v roce 2015 se opatření prezentovaná jako dočasná, jako například domácí vězení nařízené bez soudního rozhodnutí, následně stala součástí obecného práva, a to v rozporu s individuálními svobodami,“ uvádí organizace. Úřady nařídily domácí vězení, aby zabránily některým lidem v účasti na demonstraci z 31. října.
|
Chce nás svrhnout ultralevice, řekl Macron. Francie zakáže „nelegitimní“ protesty
Amnesty International kritizovala také digitální sledovací technologie včetně algoritmického kamerového dohledu, které se podle ní navzdory prokázaným rizikům pro práva a svobody staly téměř automatickým nástrojem státní kontroly.
Nynější protesty vypukly v září na francouzských středních školách a postupně přerostly v širší vlnu hněvu kvůli vysokým životním nákladům, nefunkčním veřejným službám a politické stagnaci.