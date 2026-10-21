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Ve Francii se při výcviku zřítil bojový letoun. Jeden pilot zemřel, druhého hledají

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  10:52
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií
Na severovýchodě Francie se v úterý večer během výcvikového letu zřítil stíhací letoun Mirage 2000D. Jeden člověk zemřel, po druhém pátrají záchranáři. Ve středu o tom podle agentury AFP informovalo francouzské letectvo.

Letoun havaroval krátce po startu ze základny na předměstí Nancy. Jeden z členů posádky byl mladý pilot ve výcviku, druhým byl zkušený operátor zbraňových systémů. Není jasné, který z nich zahynul a po kterém se pátrá.

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Zástupce místních úřadů Henry Lemoine řekl, že s pomocí dronu se podařilo lokalizovat vrak stíhačky a na místě jsou záchranáři.

Dvoumístné letouny Mirage 2000D francouzské letectvo využívá od 90. let minulého století. Letci se s nimi účastnili mise v Kosovu v roce 1999, v Libyi v roce 2011, dále pak operací v Afghánistánu, Iráku, Sýrii a v zemích afrického Sahelu. Několik těchto strojů mělo nehody. V lednu 2019 při havárii zahynuli oba členové posádky.

Francie nedávno dokončila program renovace svých stíhaček Mirage 2000D a počítá s tím, že je bude využívat ještě příští dekádu, píše AFP.

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