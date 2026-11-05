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Francie se chystá na další demonstrace. V ulicích bude 70 000 policistů a četníků

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  6:23
Policisté stojí na stráži během protestu organizovaného studentskými kolektivy...

Policisté stojí na stráži během protestu organizovaného studentskými kolektivy a odbory v Paříži. (22. října 2026) | foto: Reuters

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Ve Francii bude ve čtvrtek nasazeno přibližně 70 000 policistů a četníků v souvislosti s celostátní výzvou ke stávce, kterou vyhlásily hlavní odborové svazy na obranu mezd a pracovních míst. S odvoláním na francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze to napsala agentura AFP. „Jedná se o naprosto stejné opatření jako 31. října,“ řekl Nuňez na dnešní tiskové konferenci v Paříži. „Pokud by se objevily nějaké snahy či pokusy o násilí, bude reakce mimořádně rázná.

Nebudeme tolerovat žádné výtržnosti, bude zatýkání. Tento den je pro odborové organizace důležitý a musí se odehrát v klidu,“ dodal ministr.

Šéf resortu vnitra mezi rizika spojená s 220 ohlášenými akcemi zařadil nepovolené průvody či rabování a ničení obchodů nebo veřejných budov. Stejně jako v předchozích týdnech podle něj budou povolány elitní jednotky, obrněná vozidla Centaure, vodní děla, vrtulníky či bezpilotní letouny. Bezpečnostní složky budou provádět kontroly například na nádražích.

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Při celostátní demonstraci 17. října bylo nasazeno 60 000 příslušníků bezpečnostních složek. Protesty poznamenaly případy rabování a násilností, zejména v Paříži, Marseille a Lyonu, a to i následující den, přičemž bylo poničeno téměř 3000 obchodů. Na konci října se ve Francii konalo 291 protestních akcí, na nichž se podle různých zdrojů sešlo 320 000 až 500 000 lidí. Policie zadržela 779 osob.

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