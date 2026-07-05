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Střelba na newyorském Coney Islandu: osm zraněných včetně čtyř dětí

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  12:17
Policie zasahovala po střelbě ve čtvrti Coney Island v New Yorku, při níž bylo...

Policie zasahovala po střelbě ve čtvrti Coney Island v New Yorku, při níž bylo zraněno osm lidí včetně čtyř dětí (5. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Policie zasahovala po střelbě ve čtvrti Coney Island v New Yorku, při níž bylo...
Policie zasahovala po střelbě ve čtvrti Coney Island v New Yorku, při níž bylo...
Policie zasahovala po střelbě ve čtvrti Coney Island v New Yorku, při níž bylo...
Policie zasahovala po střelbě ve čtvrti Coney Island v New Yorku, při níž bylo...
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Nejméně osm lidí včetně čtyř dětí bylo v sobotu pozdě večer, kdy ve Spojených státech vrcholily oslavy Dne nezávislosti, postřeleno ve čtvrti Coney Island v New Yorku. Všichni zranění byli hospitalizováni, jedna žena je v kritickém stavu. S odvoláním na newyorskou policii o tom v neděli na svém webu informovala stanice ABC News.

Policie v tiskové zprávě podle ABC uvedla, že byla přivolána ke střelbě ve 22:37 místního času (nedělních 04:37 SELČ) na adresu v této brooklynské čtvrti. Zranění při incidentu utrpěli dva muži starší 30 let, dvě ženy starší 20 let a čtyři děti ve věku šest až 14 let.

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Všichni zranění byli podle policie převezeni do nemocnic; sedm z nich je ve stabilizovaném stavu, zatímco 21letá žena zůstává v kritickém stavu.

Policie podle ABC uvedla, že na místě činu zajistila střelnou zbraň, ale nikoho dosud nezatkla. Agentura Reuters poznamenala, že nebyla schopna zprávu nezávisle ověřit. Policie na její žádost o vyjádření ihned nereagovala.

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