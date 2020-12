Včely ve Vietnamu nosí k úlům zvířecí výkaly, zahánějí tím nebezpečné sršně

Kuřecí výkaly, hnůj po buvolech a dokonce i lidská moč. To všechno vietnamské včely sbírají a kladou kolem svých úlů, aby je ochránily před nálety sršní. Polde výzkumníků jde o první zdokumentovaný případ, kdy včely použily nějaký nástroj.

„Mysleli jsme si, že je to šílené, protože včely hnůj neshromažďují,“ říká bioložka Heather Mattilaová pro agenturu AFP.

Pozorování vietnamského včelaře, který si všiml tmavých skrvn kolem vchodů do úlů, však později potvrdila studie zveřejněná ve středu v magazínu PLOS ONE. Sršně druhu vespa soror výkaly obklopené úly skutečně hromadně napadaly méně než ty čisté a strávily o 94 procent méně času snahou do úlů proniknout.

Podle vedoucí studie Mattilaové jde o další položku na „už tak působivém seznamu obranných prostředků, které včely mají, aby jim sršně nezničily roje“. Zajímavé přitom je, že u menších sršní čínských (vespa velutina) včely odpuzující obranu nevolily.

Podle BBC je známo, že si včely své kolonie chrání třeba tak, že se synchronizovaně třesou, vydávají syčivý zvuk nebo útočníky obklopí tak, že se nakonec přehřejí.

Vespa soror je o něco menší nejbližší příbuzná sršní mandarínských, které jsou vůbec největší na světě, agresivní jsou ovšem podobně. Mandarínským sršním se nicméně začalo přezdívat vražedné, protože dokážou za pár hodin zdecimovat celý úl.

Včelám trhají hlavy a získané teritorium pak také agresivně brání. Jejich žihadlo může zabít i dospělého člověka. Invazivní druh z Japonska se v posledním roce vyskytl i ve Spojených státech a Kanadě, čímž vyděsil odborníky.

Tamní včelstva jsou totiž už nyní velmi slabá a nový nepřítel by je mohl „dodělat“. Ve Washingtonu v říjnu zničili vůbec první hnízdo sršní mandarínských. Odborníci si nejdříve mysleli, že v něm žily jen dvě královny. Jenže když ho otevřeli, napočítali jich téměř dvě stovky. Každá královna přitom v budoucnu mohla založit vlastní hnízdo.

Evropské a americké včely zatím výkaly na obranu před útočníky nepoužívají, dodává BBC.