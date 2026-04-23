Chameneí čeká na protézu nohy a plastiku obličeje. Kvůli zranění má potíže mluvit

Nová zpráva tajných služeb, o které ve čtvrtek informoval deník The New York Times, potvrzuje, že se Chameneí nadále ukrývá, a to od 28. února, kdy americké a izraelské síly bombardovaly rezidenci jeho otce ajatolláha Alího Chameneího. Ten při náletu zahynul.
Od té doby je přístup k němu extrémně omezen. Vysoce postavení velitelé Islámských revolučních gard a vládní činitelé se údajně vyhýbají návštěvám ze strachu, aby izraelská rozvědka nevysledovala jejich pohyb a nevyužila toho k jeho nalezení a zaměření.
Navzdory závažnosti jeho zranění čtyři vysocí íránští představitelé obeznámení s jeho stavem uvedli, že je zcela při smyslech a velmi aktivní.
Nový íránský vůdce při útoku utrpěl velmi vážná zranění. Silné popáleniny v obličeji a na rtech mu nyní působí potíže s mluvením. Čeká ho tak plastická operace.
Kromě toho se podrobil již tří chirurgických zákroků na jedné noze, o niž patrně z velké části přišel. Lékaři mu operovali také jednu ruku, jejíž funkce se postupně obnovuje.
Zmíněné zdroje uvádějí, že Modžtaba od útoku nezveřejnil žádné video ani zvukovou nahrávku, aby nepůsobil zlomeně či slabě.
Místo toho komunikuje prostřednictvím písemných prohlášení, která se zveřejňují online a vysílají ve státní televizi.
Komunikaci s ním jeho ochranka přísně kontroluje a spoléhá na kurýrní síť jak ze starověku: ručně psané zprávy jsou zapečetěny v obálkách a předávány řetězci důvěryhodných osob, které cestují autem a motocykly po dálnicích, ale i vedlejších silnicích, aby byly co nejméně nápadné. Jeho odpovědi se pak doručují stejnou cestou.
Íránský prezident Masúd Pezeškján, který původním povoláním kardiochirurg, se údajně osobně podílí na Chameneího léčbě spolu s íránským ministrem zdravotnictví Mohammadem Rezou Zafarghandim.
Podle odborníků je nepravděpodobné, že by nový a nezkušený vládce byl schopen ovládat takovou moc, jakou měl jeho otec. Ačkoli je vnímán jako někdo, kdo je s to zajistit kontinuitu stávajícího režimu, může mu trvat ještě roky, než si vybuduje stejnou úroveň moci. Musí se prokázat jako důvěryhodný, mocný a dominantní vládce, soudí pozorovatelé.
V íránském teokratickém systému má nejvyšší moc nejvyšší šíitský muslimský duchovní jmenovaný shromážděním 88 ajatolláhů. Vůdce dohlíží na zvoleného prezidenta a zároveň přímo velí orgánům včetně Revolučních gard.
Vzhledem k tomu, že se těžce zraněný Modžtaba nyní ukrývá, vedení se formálně ujal jakýsi výbor vysoce postavených činitelů režimu. V centru moci je nyní orgán podobný politbyru, známý jako Nejvyšší rada národní bezpečnosti, která zahrnuje íránské civilní a vojenské představitele.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghalíbáf, který je označován za zkušeného zasvěcence se silnými kontakty na všechny strany, se stal její tváří a hlavním vyjednavačem s USA.
Íránci jsou všichni zmatení, míní Trump
Americký prezident Donald Trump dnes opět prohlásil, že Írán v tuto chvíli „nemá tušení, kdo je jeho vůdcem“. „Jsou všichni zmatení. Nemají tušení, kdo je jejich vůdce. Víte, zlikvidovali jsme vlastně tři úrovně lídrů. A všechny, kteří byli alespoň trochu za ním.“
„Takže mají problém zjistit, kdo sakra může mluvit za zemi. Prostě to nevědí,“ tvrdil.
Spojené státy a Izrael 28. února zahájily válku proti Íránu, což Trump zdůvodnil obavami, že by Teherán mohl získat jadernou zbraň. Írán a jeho spojenci v regionu pak v odvetě začali ostřelovat Izrael a americké cíle i ropnou infrastrukturu v arabských zemích. Írán od března také blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně proudí významné světové dodávky ropy a zemního plynu.
USA, Izrael a Írán uzavřeli příměří před dvěma týdny a následující víkend vedli v pákistánském Islámábádu mírové rozhovory, které ale nebyly úspěšné. Trump poté s platností od 13. dubna oznámil blokádu íránských přístavů, jejímž cílem je omezit zisky íránského režimu z prodeje ropy. Teherán 17. dubna rozhodl o otevření Hormuzského průlivu, necelý den poté jej ale zase uzavřel kvůli pokračující americké blokádě, která podle něj porušuje příměří.