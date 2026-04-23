Chameneí čeká na protézu nohy a plastiku obličeje. Kvůli zranění má potíže mluvit

  18:56
Stav nejvyššího íránského vůdce Modžtaby Chameneího je nadále velmi vážný. Po ztrátě nohy v důsledku amerického náletu z konce února čeká protézu. Také se bude muset podrobit plastické operaci ohořelého obličeje. Kvůli obavám z atentátu platí také přísnější opatření při jeho kontaktu s vnějším okruhem spolupracovníků.
Íránec během oslav výročí Islámské revoluce nese portrét Modžtaby Chameneího, syna nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího. (11. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Nová zpráva tajných služeb, o které ve čtvrtek informoval deník The New York Times, potvrzuje, že se Chameneí nadále ukrývá, a to od 28. února, kdy americké a izraelské síly bombardovaly rezidenci jeho otce ajatolláha Alího Chameneího. Ten při náletu zahynul.

Od té doby je přístup k němu extrémně omezen. Vysoce postavení velitelé Islámských revolučních gard a vládní činitelé se údajně vyhýbají návštěvám ze strachu, aby izraelská rozvědka nevysledovala jejich pohyb a nevyužila toho k jeho nalezení a zaměření.

Navzdory závažnosti jeho zranění čtyři vysocí íránští představitelé obeznámení s jeho stavem uvedli, že je zcela při smyslech a velmi aktivní.

Nový íránský vůdce při útoku utrpěl velmi vážná zranění. Silné popáleniny v obličeji a na rtech mu nyní působí potíže s mluvením. Čeká ho tak plastická operace.

Kromě toho se podrobil již tří chirurgických zákroků na jedné noze, o niž patrně z velké části přišel. Lékaři mu operovali také jednu ruku, jejíž funkce se postupně obnovuje.

Zmíněné zdroje uvádějí, že Modžtaba od útoku nezveřejnil žádné video ani zvukovou nahrávku, aby nepůsobil zlomeně či slabě.

Trump prodloužil příměří, blokáda trvá. Írán hrozí ničením ropného průmyslu

Místo toho komunikuje prostřednictvím písemných prohlášení, která se zveřejňují online a vysílají ve státní televizi.

Komunikaci s ním jeho ochranka přísně kontroluje a spoléhá na kurýrní síť jak ze starověku: ručně psané zprávy jsou zapečetěny v obálkách a předávány řetězci důvěryhodných osob, které cestují autem a motocykly po dálnicích, ale i vedlejších silnicích, aby byly co nejméně nápadné. Jeho odpovědi se pak doručují stejnou cestou.

Íránský prezident Masúd Pezeškján, který původním povoláním kardiochirurg, se údajně osobně podílí na Chameneího léčbě spolu s íránským ministrem zdravotnictví Mohammadem Rezou Zafarghandim.

VIDEO: Írán ukázal, jak jeho komanda obsadila lodě v Hormuzu

Podle odborníků je nepravděpodobné, že by nový a nezkušený vládce byl schopen ovládat takovou moc, jakou měl jeho otec. Ačkoli je vnímán jako někdo, kdo je s to zajistit kontinuitu stávajícího režimu, může mu trvat ještě roky, než si vybuduje stejnou úroveň moci. Musí se prokázat jako důvěryhodný, mocný a dominantní vládce, soudí pozorovatelé.

V íránském teokratickém systému má nejvyšší moc nejvyšší šíitský muslimský duchovní jmenovaný shromážděním 88 ajatolláhů. Vůdce dohlíží na zvoleného prezidenta a zároveň přímo velí orgánům včetně Revolučních gard.

Vzhledem k tomu, že se těžce zraněný Modžtaba nyní ukrývá, vedení se formálně ujal jakýsi výbor vysoce postavených činitelů režimu. V centru moci je nyní orgán podobný politbyru, známý jako Nejvyšší rada národní bezpečnosti, která zahrnuje íránské civilní a vojenské představitele.

ANALÝZA: Pět důvodů, proč se světové trhy drží i navzdory válce v Íránu

Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghalíbáf, který je označován za zkušeného zasvěcence se silnými kontakty na všechny strany, se stal její tváří a hlavním vyjednavačem s USA.

Íránci jsou všichni zmatení, míní Trump

Americký prezident Donald Trump dnes opět prohlásil, že Írán v tuto chvíli „nemá tušení, kdo je jeho vůdcem“. „Jsou všichni zmatení. Nemají tušení, kdo je jejich vůdce. Víte, zlikvidovali jsme vlastně tři úrovně lídrů. A všechny, kteří byli alespoň trochu za ním.“

„Takže mají problém zjistit, kdo sakra může mluvit za zemi. Prostě to nevědí,“ tvrdil.

Spojené státy a Izrael 28. února zahájily válku proti Íránu, což Trump zdůvodnil obavami, že by Teherán mohl získat jadernou zbraň. Írán a jeho spojenci v regionu pak v odvetě začali ostřelovat Izrael a americké cíle i ropnou infrastrukturu v arabských zemích. Írán od března také blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně proudí významné světové dodávky ropy a zemního plynu.

USA, Izrael a Írán uzavřeli příměří před dvěma týdny a následující víkend vedli v pákistánském Islámábádu mírové rozhovory, které ale nebyly úspěšné. Trump poté s platností od 13. dubna oznámil blokádu íránských přístavů, jejímž cílem je omezit zisky íránského režimu z prodeje ropy. Teherán 17. dubna rozhodl o otevření Hormuzského průlivu, necelý den poté jej ale zase uzavřel kvůli pokračující americké blokádě, která podle něj porušuje příměří.

Netanjahuovi vyhovuje válka nízké intenzity, říká Čech, který sloužil v Izraeli

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

S Českem zdvojnásobíme obchod, tvrdí Saúdové. Macinka v Rijádu nabízí radary

Český ministr zahraničí Petr Macinka (vlevo) během návštěvy Saúdské Arábie...

Od našeho zpravodaje v Saúdské Arábii Česká delegace vedená ministrem zahraničí Petrem Macinkou jednala v Saúdské Arábii. Po dopoledním byznysovém bloku v Rijádu oznámila první konkrétní cíl. Saúdové chtějí do tří let zdvojnásobit...

23. dubna 2026  13:31,  aktualizováno  19:17

Dramatická záchrana na Šumpersku: k dělníkovi se lékař musel slanit z vrtulníku

Hasiči na Šumpersku zachraňují dělníka, který spadl ze stromu v okolí Desné....

Lesního dělníka vážně zraněného po pádu z výšky zachraňovali ve čtvrtek v údolí Desné na Šumpersku hasiči společně s horskou službou. Práci jim komplikoval obtížně přístupný terén, kvůli kterému byl...

23. dubna 2026  18:59

Chameneí čeká na protézu nohy a plastiku obličeje. Kvůli zranění má potíže mluvit

Íránec během oslav výročí Islámské revoluce nese portrét Modžtaby Chameneího,...

Stav nejvyššího íránského vůdce Modžtaby Chameneího je nadále velmi vážný. Po ztrátě nohy v důsledku amerického náletu z konce února čeká protézu. Také se bude muset podrobit plastické operaci...

23. dubna 2026  18:56

Říšští Němci neměli k sudetským důvěru, Heydrich je prověřoval, říká spisovatel

Premium
Historik a spisovatel František Emmert

Za měsíc přijedou do Brna zástupci sudetských Němců, kteří byli po válce odsunuti z Československa na základě Benešových dekretů. Sraz Sudetoněmeckého landsmanšaftu na pozvání organizátorů festivalu...

23. dubna 2026

Kafkovský způsob vinění? Mezi Blažkem a Decroix to vře kvůli bitcoinové aféře

Odstupující ministr spravedlnosti Pavel Blažek a nastupující ministryně Eva...

Takzvaná bitcoinová kauza rezonuje i rok po jejím propuknutí. Nejnověji vyvolala přestřelku mezi bývalými ministry spravedlnosti Pavlem Blažek a Evou Decroix, kteří se do sebe ostře pustili na...

23. dubna 2026  17:22

Babiš potvrdil závazky vůči NATO. Rutteho to potěšilo, uvedl v Bruselu Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026)

Vyjádření českého premiéra Andreje Babiše, že Praha splní své závazky vůči Severoatlantické alianci, potěšilo generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Po svém jednání s ním to v Bruselu uvedl...

23. dubna 2026  17:20

Opozice jednala s šéfy ČT a ČRo, Klempíř chyběl. Srabáctví, vzkázal mu Rakušan

Opoziční Starostové a nezávislí (STAN) svolali na čtvrtek odpoledne do Sněmovny...

Opozice ve čtvrtek jednala s řediteli České televize a Českého rozhlasu Hynkem Chudárkem a René Zavoralem o plánované změně financování veřejnoprávních médií. Na schůzi byly pozvány všechny sněmovní...

23. dubna 2026  12:39,  aktualizováno  17:01

Zemědělský fond ukázal analýzy k dotacím Agrofertu, chce předejít spekulacím

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zveřejnil právní analýzy týkající se dotací Agrofertu. Fond ke kroku přistoupil s cílem otevřeně a srozumitelně vysvětlit svá rozhodnutí a předejít...

23. dubna 2026

Éra technofašismu? Šéf Palantiru zveřejnil znepokojivou vizi, chce militarizovat AI

Premium
Generální ředitel technologické firmy Palantir Alex Karp (20. ledna 2026)

Alex Karp, generální ředitel technologické firmy Palantir, zveřejnil manifest své vize světa. Volá v něm po militarizaci umělé inteligence a tvrdé síle. Pentagon už využil AI této společnosti k...

23. dubna 2026  16:57

Putine, ukončete tu válku, vyzval princ Harry při návštěvě Ukrajiny

Britský princ Harry na Kyjevském bezpečnostním fóru. (23. dubna 2026)

Britský princ Harry přicestoval ve čtvrtek do Kyjeva, kde chce naléhavě vyzvat svět, aby nezapomínal na Ukrajinu, čelící pátým rokem ruské agresi. Na neohlášené návštěvě Kyjeva je Harry v době, kdy...

23. dubna 2026  10:49,  aktualizováno  16:54

Její jediný syn se udusil rajčetem. Trápící se žena kvůli tomu podstoupí eutanazii

ilustrační snímek

Zdravá, ale se zlomeným srdcem, píše o Wendy Duffyové britský deník Daily Mail. Šestapadesátiletá Britka se chystá ve Švýcarsku podstoupit eutanazii, čtyři roky po smrti svého jediného syna. Přestože...

23. dubna 2026  16:53

Dvě pětiny pečujících jsou na vše samy, starají se hlavně ženy, zjistil průzkum

ilustrační snímek

Více než 40 procent lidí, kteří se starají o své blízké, zůstává bez jakékoli pomoci rodiny. Nejčastěji se péči věnují ženy, které to zvládají samy dlouhodobě a vedle toho pracují. Pečující navíc...

23. dubna 2026  16:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.