VIDEO: Invaze vážek. Obří hejno vyděsilo návštěvníky pláže i festivalu

Nečekaný nálet tisíců vážek vyvolal mezi návštěvníky pláže smíšené reakce. „Užíval jsem si příjemný den na pláži Misquamicut State Beach, dokud jsme nezažili apokalypsu vážek,“ svěřil se jeden z návštěvníků pláže. „Byla to úplná invaze,“ uvedl další turista, jehož citoval deník The New York Post.

Na pláži ve městě Westerly rázem zavládl chaos. Někteří návštěvníci zůstali zaraženě stát a pozorovali prolétající hmyz. Jiní reagovali nervózním smíchem. Několik rekreantů utíkalo k autům, aby se před neobvyklou situací schovali. Děti se pokoušely vážky odhánět lopatkami a dalšími hračkami na písek.

Několik přítomných natočilo netradiční scénu na své telefony a během několika dní se videa stala virálními na sociálních sítích.

Vážky také „nalétly“ na známý folkový festival v Newportu, návštěvníky vylekaly přímo během vystoupení jedné ze skupin.

Co se příčin neobyklého jevu týče, odborníci podle The Providence Journal spekulují především o náhlé změně podmínek. Po období hojnosti, kdy počty vážek výrazně vzrostly, se dostupnost potravy zhoršila – a vážky ji masově vyrazily hledat.

Zbývá ještě vysvětlit, proč vážky létaly při zemi, když se běžně přesunují ve větších výškách. Podle bioložky Ginger Brownové může být na vině bouřka, která hejno vážek „vykolejila“ a dočasně nasměrovala do menších výšek.