Deník El País napsal, že jde o nejvýše postaveného představitele španělské církve, jehož Vatikán vyšetřuje v sexuální kauze.
„Jsem obviněn z nevhodného chování vůči dospělým ženám. Tato situace vedla církev k zahájení předběžného vyšetřování,“ napsal kardinál López Romero v dopise s datem 6. července, který tento týden zveřejnila na svých internetových stránkách rabatská diecéze.
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„Jsem si plně vědom obtíží, které to způsobuje, a oprávněných otázek, které to může vyvolat. Proto o tom chci co nejdříve informovat členy diecézní komunity,“ uvedl. Dodal, že v době vyšetřování nepovede žádné církevní liturgie.
Zatím jde pouze o předběžné interní vyšetřování, jehož cílem je podle deníku El País shromáždit svědectví lidí z kardinálova okolí a zjistit, zda existují důkazy pro zahájení procesu. V této předběžné fázi může být vyšetřovaný dočasně zbaven úřadu, což López Romero udělal už sám.
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Marocké úřady uvedly, že španělského kardinála nevyšetřují, protože vůči němu nebylo vzneseno žádné obvinění u místních úřadů.
Kardinála obvinilo pět žen. Jedna z nich ho v květnu v dopise apoštolské nunciatuře v Rabatu obvinila z toho, že ji nevhodně silně a dlouho objal a pokusil se ji políbit. López Romero řekl, že se nedopustil napadení, násilí ani sexuálního obtěžování.
López Romero je členem řádu salesiánů a na barcelonské univerzitě vystudoval žurnalistiku. V 80. letech odešel jako misionář do Paraguaye, kde strávil skoro 20 let a dostal občanství.