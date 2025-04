Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Pro veřejnost se bazilika s vystavenou rakví otevře v 11:00 SELČ a až do půlnoci tam mohou lidé chodit se s papežem rozloučit. Další mohou přijít ve čtvrtek a v pátek, a to vždy od sedmi ráno. Ve čtvrtek budou mít tuto možnost opět do půlnoci a v pátek by ji měli mít do 19:00 SELČ.

V sobotu se pak ve Vatikánu za účasti mnoha světových státníků uskuteční pohřeb Františka, který bude podle svého přání pohřben v bazilice Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore) v Římě.

Řada zemí, včetně Itálie či Argentiny, kde se papež jako Jorge Mario Bergoglio v prosinci 1936 narodil, vyhlásila kvůli úmrtí hlavy katolické církve několikadenní státní smutek.

Balzamování a estetická úprava

Agentura AFP uvedla, že experti na Františkově těle provedli balzamovací proceduru, manikúru i make-up. Vatikán to nekomentoval.

Zakladatel Italského národního institutu thanatopraxe (INIT) Andrea Fantozzi AFP řekl, že papežovo tělo bylo dočasně balzamováno. Proces zvaný thanatopraxe zahrnuje „injekci konzervačních tekutin do oběhového systému“ a estetickou úpravu obličeje a rukou.

„Cílem je zpomalit přirozené procesy rozkladu,“ vysvětlil Fantozzi. Použitá chemikálie má stejné vlastnosti jako formaldehyd. Zákrok, který je nutné provést do 36 hodin po úmrtí, trvá několik hodin a jeho účinek – přirozenější vzhled zemřelého – trvá až deset dní.

Vatikán v úterý zveřejnil první snímky zesnulého papeže, jak leží v otevřené rakvi. Fotografie pochází z bohoslužby konané v pondělí večer v kapli Domu svaté Marty, v němž papež František žil a kde také zemřel.

Fantozzi odmítl říci, zda se na thanatopraxi v případě papeže Františka podílel. Podle italských médií dohlížel na takový proces v případě Františkova předchůdce Benedikta XVI., který zemřel 31. prosince 2022. Podle AFP se odborníci z ústavu INIT podíleli i na dočasném balzamování těla papeže Jana Pavla II. či operního pěvce Luciana Pavarottiho.