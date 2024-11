Místo tří rakví jedna. Vatikán plní přání papeže, jeho pohřeb bude jednodušší

Kardinál Diego Ravelli uvedl, že na změnách trval samotný papež František, který žádal o úpravu a zjednodušení ceremoniálu. O nových postupech ostatně František mluvil v rozhovorech s novináři. Nová podoba pohřebních ceremoniálů má vyslat vzkaz, že zemřel „pastýř a Kristův následovník, a ne mocný muž z tohoto světa“, uvedl Ravelli.

Nová pravidla například ruší dlouhou tradici ukládání těla zemřelého papeže do tří rakví – ze zinku, dubu a cypřišového dřeva. Nově by ostatky měly být uloženy do dřevné rakve se zinkovým vnitřkem.

Změnit by se měla i podoba některých obřadů. Papežovo tělo by už nemělo být vystaveno ve svatopetrském chrámu na katafalku, ale v rakvi. Pravidla také upravují možnost, že by papež chtěl být pohřben mimo chrám svatého Petra, což František zmínil v některých rozhovorech. Předchozí úprava papežských pohřbů byla z roku 2000.

Nezdá se, že by vydání nového Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, jak se soubor pravidel oficiálně nazývá, reagovalo na bezprostřední potřebu mít k dispozici postupy k uspořádání papežského pohřbu. Osmaosmdesátiletý František i přes některé menší nemoci a stáří vypadá v dobré kondici, shodují se agentury.

Poslední „plnohodnotný“ papežský pohřeb se konal v roce 2005, když zemřel papež Jan Pavel II. V případě Benedikta XVI., který zemřel v posledním dni roku 2022, se pohřební obřady lišily, protože se jednalo o emeritního papeže. Odpadla tak například celá část ceremonie, která se váže k přechodu moci. Nebyl ani vyhlášen devítidenní smutek.