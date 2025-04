Oči mu září, na krku se mu houpe velký kříž. Má za sebou zážitek, na který do konce života nezapomene. Na vlastní oči viděl velkolepé rozloučení s hlavou katolické církve, jež před zraky celého světa rozbalila veškerou svou parádu.

„Mše je vždy nádherná. Je to jako nebe na zemi, a být na mši tak obrovské, která ukázala lásku a milosrdenství Ježíše Krista, to je těžké popsat slovy. Je to skutečné požehnání,“ rozplývá se Bill Stewart, jenž se svou ženou dorazil do Říma z Texasu.