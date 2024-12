Vatikán odstranil kritizovaný betlém. Ježíšek v něm ležel na palestinském šátku

Betlém s palestinským šátkem byl necelý týden ve Vatikánu v hale, kterou používá papež pro audience. Jde o dar palestinské komunity z Betléma, který leží na okupovaném Západním břehu Jordánu. Vytvořili jej dva tamní umělci, někteří židé jej však kritizovali, uvedla agentura ANSA.

Inaugurace této instalace se v sobotu účastnil i papež František. Při této příležitosti vyzval věřící, aby nezapomněli na „bratry a sestry“ v Betlémě a dalších částech světa, kteří trpí kvůli válce. „Dost bylo války, dost bylo násilí,“ řekl papež a znovu také kritizoval obchod se zbraněmi.

Peachy Keenan @KeenanPeachy Pope puts Baby Jesus in swaddling keffiyeh at the Vatican https://t.co/uiX4mK1WV6 oblíbit odpovědět

Papež František od loňského října apeluje na mezinárodní společenství, aby pomohlo ukončit válku v Pásmu Gazy, kterou tam Izrael vede proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás. Opakovaně také vyzývá k větší humanitární pomoci pro civilisty v Gaze i k okamžitému propuštění izraelských rukojmích, které tam už přes rok drží palestinští ozbrojenci.

Papež se rovněž vyjádřil pro dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu, tedy vznik palestinského státu vedle státu izraelského.

Minulý měsíc italský deník La Stampa zveřejnil výňatky z nové knihy papeže Františka, který se v jedné z pasáží vyjadřuje i k humanitární krizi v Pásmu Gazy. „Podle některých expertů to, co se děje v Gaze, má znaky genocidy. Mělo by to být pečlivě prozkoumáno, aby se zjistilo, zda to zapadá do technické definice formulované právníky a mezinárodními orgány,“ píše se také v papežově nové knize. Izrael obvinění z genocidy v Pásmu Gazy odmítá.