Hnutí ve středu navzdory opakovaným výzvám Vatikánu uskutečnilo ve švýcarském Ecône obřad, při němž získali biskupské svěcení duchovní ze Švýcarska, Francie a Spojených států.
Vatikán krok označil za „schizmatický čin“ a „hřích mimořádné závažnosti“. Oficiálně prohlásil Bratrstvo svatého Pia X. za schizmatické a potvrdil exkomunikaci jeho biskupů, uvedly agentury Reuters a AFP. V prohlášení doplnil, že stejný krok hrozí i věřícím, kteří by se k tomuto hnutí formálně hlásili.
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Bratrstvo sv. Pia X. založil v roce 1970 ve Švýcarsku francouzský arcibiskup Marcel Lefebvre, který odmítl změny zavedené druhým vatikánským koncilem z poloviny 60. let. Mezi ně patří například povolení používat při bohoslužbách národní jazyky namísto latiny.
Na začátku středeční mše kněz přečetl prohlášení, které svěcení označilo za nezbytnou posvátnou povinnost a odmítlo případné sankce. „Považujeme jakýkoli trest uvalený za tento krok za neplatný,“ řekl.
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Před seminářem, kde se obřad konal, se shromáždil dav tisíců věřících a horskou vesnicí prošlo několik set duchovních. Akci bylo možné sledovat na YouTube se simultánním překladem do několika jazyků.
Nejvyšší představitel bratrstva, páter Davide Pagliarani, ve svém kázání svěcení obhajoval. „Obviňují nás, že nerespektujeme papeže. Ale právě proto, že papeže milujeme jako prostředníka Kristova, jako hlavu církve, už nechceme, aby byl ponižován po boku falešných pastýřů zastupujících falešná náboženství,“ prohlásil.
Akt hrubé neposlušnosti vůči papeži
Mnoho katolíků, včetně konzervativních, však svěcení biskupů odsoudilo jako akt hrubé neposlušnosti vůči papeži, který poškozuje církev.
„Nemůžete sloužit tradici a zároveň neposlouchat církev a její autoritu,“ řekl expert na etiku z Americké katolické univerzity páter Robert Gahl.
Lev XIV., první papež pocházející ze Severní Ameriky, od svého zvolení zdůrazňuje jednotu církve a snaží se zacelit příkopy mezi Vatikánem a tradicionalisty, které se během pontifikátu jeho předchůdce Františka prohloubily. Právě proto může nynější vzdor bratrstva představovat první významnou zkoušku jeho pontifikátu, míní deník The Guardian.
Jde zároveň o první otevřený střet mezi Vatikánem a Bratrstvem sv. Pia X. od roku 1988, kdy Lefebvre bez souhlasu papeže Jana Pavla II. vysvětil čtyři biskupy. Vatikán tehdy jeho i nově vysvěcené duchovní exkomunikoval. Papež Benedikt XVI. jejich exkomunikaci v roce 2009 zrušil, krátce předtím však jeden z biskupů Richard Williamson vyvolal pobouření popíráním holokaustu. Za pontifikátu papeže Františka se vztahy mezi Vatikánem a hnutím znovu zhoršily.
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Bratrstvo sv. Pia X. nemá v katolické církvi právní status, přesto provozuje školy, semináře i farnosti v řadě zemí. Silnou základnu má zejména ve Spojených státech, Francii a Argentině. Podle statistik samotného hnutí sdružuje téměř 1500 kněží, seminaristů a dalších členů řeholního života.