Ježíš zachránil lidstvo úplně sám, brojí Vatikán proti kultu Panny Marie

  20:29
Papež Lev XIV. schválil dekret, který katolíkům zakazuje označovat Pannu Marii za „spoluvykupitelku“. Tento titul zastiňuje jedinečnou úlohu Ježíše při spasení lidstva, míní Vatikán. Krok má omezit rostoucí kult Madony, podněcovaný na sociálních sítích tvrzeními o zjeveních, plačících sochách nebo samozvaných prorocích.
Papež Lev XIV. ve Vatikánu (18. října 2025)

Papež Lev XIV. ve Vatikánu (18. října 2025) | foto: Filippo MONTEFORTE / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

„Pouze Ježíš zachránil lidstvo před pekelným ohněm, a proto katolíci nesmí Marii nazývat spoluvykupitelkou,“ stojí v dekretu Vatikánu s tím, že Ježíš zachránil svět svou obětní smrtí na kříži. Nařízení zdůraznilo roli Marie coby prostřednice mezi Bohem a lidstvem.

„Porozením Ježíše otevřela brány vykoupení, na které čekalo celé lidstvo. Termín spoluvykupitelka vytváří zmatek a nerovnováhu v harmonii pravd křesťanské víry a nese riziko zastínění výlučné role Ježíše,“ píše se dále v dokumentu adresovaném 1,4 miliardě katolíků.

Svatý Kámen fascinuje po staletí. Lidé věří v jeho zázračnou moc

Kardinál Víctor Manuel Fernández z vatikánské doktrinální kanceláře v předmluvě k dekretu napsal, že se jedná o reakci na otázky z posledních let týkající se úcty k Marii a o objasnění toho, co je přijatelné.

Podle deníku La Repubblica je dekret způsobem, jak „zabrzdit kult Madony“. „Vatikán tvrdě zasahuje proti zbožnosti, která se šíří na sociálních sítích a kterou přijímají zejména konzervativní katolíci,“ uvedl.

Podle experta Roberta Mickense krok potěší progresivní katolíky. „Marie je považována za nejvznešenější ze všech lidských tvorů, ale není polobožská,“ řekl deníku The Guardian.

Proč zrovna Lev? Nový papež kráčí ve stopách světce, který zastavil Attilu

Katolíci věří, že Ježíš vykoupil lidstvo svým ukřižováním. Církevní učenci se po staletí dohadují o tom, zda Marie, kterou mnoho křesťanů nazývá Matkou Boží, pomohla Ježíši zachránit svět.

Zesnulý papež František se stavěl proti tomu, aby věřící Marii nazývali spoluvykupitelkou. Mimo jiné prohlásil, že je to pošetilost, protože „si nikdy nechtěla nic vzít od svého syna“. Jeho předchůdce Benedikt XVI. se proti tomuto titulu také postavil.

Jan Pavel II., který zastával post papeže v letech 1978 až 2005, byl zpočátku jeho zastáncem, ale v polovině 90. let přestal tento titul veřejně používat kvůli rostoucí skepsi v řadách katolické církve.

