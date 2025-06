Vatikánská sbírka zahrnuje tisíce předmětů z koloniální éry, včetně vzácného kajaku z tulení kůže ze západní Arktidy, páru vyšívaných kožených rukavic, 200 let starého opasku, dětského opasku kmene Gwich’inů a náhrdelníku ze zubů běluhy.

„Pokud jste někým, kdo jinému člověku vzal věci, měl byste je také vrátit,“ uvedla pro CNN Cindy Woodhouse Nepinaková, předsedkyně Shromáždění Prvních národů. Takzvané První národy (First Nations) označují původní obyvatele Kanady, kteří nejsou Inuitové ani Métisové. Jsou jedním ze tří oficiálně uznaných domorodých kanadských národů.

Výzvy k repatriaci ukradených předmětů zástupci kmenů zahájili už v roce 2022 během oficiální cesty do Vatikánu. Setkali se tam s tehdejším papežem Františkem a diskutovali zejména o omluvě církve za povinné internátní školy pro převýchovu původních obyvatel Kanady vedené křesťanskými církvemi.

„Byla to emocionální návštěva, když jsme viděli všechny ty artefakty z naší historie,“ vzpomíná Victoria Prudenová, prezidentka Národní rady Métisů. František se posléze vydal do Kanady, kde se za historická zvěrstva církve omluvil. „S hanbou a jednoznačně, pokorně prosím o odpuštění za zlo, kterého se tolik křesťanů dopustilo na domorodém obyvatelstvu,“ prohlásil a zástupcům kmenů slíbil navrácení všech relikvií.

Zůstalo jen u slibů

Ty se do Vatikánu dostaly ve větším množství zejména po nástupu papeže Pia XI. v roce 1922. Ten proslul velkou propagací práce misionářů, které vyzýval, aby jako symbol svých úspěchů z misií posílali relikvie původních obyvatel. „Posílejte všechno spojené s životem tamních obyvatel. Posvátné předměty, dokumenty o jejich jazyku,“ cituje tehdejšího lídra církve profesorka Gloria Bellová, podle níž takto ve Vatikánu skončily tisíce předmětů. Oficiální verzí církve je, že šlo o dary domorodců.

Od roku 2022, kdy papež slíbil jejich navrácení, se však podle domorodých obyvatel nic nestalo. František o rok později uvedl, že „celá věc je v procesu“. „Přinejmenším jsme se na tom dohodli,“ prohlásil a odvolal se na sedmé přikázání „nepokradeš“. Loňská investigace kanadského listu The Globe and Mail však zjistila, že do Kanady se od té doby vrátila pouze jedna relikvie, kterou ale Vatikán pouze zapůjčil muzeu v Montrealu na 51 dní.

Do situace se ještě před nástupem papeže Lva XIV. vložil premiér Mark Carney, o navrácení cenných předmětů diskutoval s kanadskými kardinály v Římě. Výsledky jejich jednání však nezveřejnil. Zástupcům původních obyvatel tak nezbývá nic jiného, než čekat na vstřícné gesto nového papeže.