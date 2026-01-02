Ukrajinský ministr se zastal svého diplomata. Macinku vyzval k dialogu

  22:10
Ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč reagoval naprosto správně a diplomaticky na urážky předsedy české Poslanecké sněmovny Tomia Okamury na adresu Ukrajiny a jejího vedení, uvedl v pátek večer ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na X. Šéfa české diplomacie Petra Macinku vyzval ke konstruktivnímu dialogu.
Nový ministr zahraničí Ukrajiny Andrij Sybiha (5. září 2024)

foto: Reuters

Velvyslanec Ukrajiny v České republice Vasyl Zvaryč před promítáním snímku...
Českou republiku bude na zasedání Rady minisrů životního prostředí zastupovat...
Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...
Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha (3. prosince 2025)
26 fotografií

Macinka před tím řekl, že nepovažuje za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů v Česku.

Okamura se ve čtvrtek ve svém novoročním projevu ostře vymezil vůči Ukrajině, kritizoval mimo jiné poskytování zbraní této zemi, která se téměř čtyři roky brání ruské agresi. Postavil se také proti jejímu členství v EU či pomáhání na dluh. „Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata,“ prohlásil šéf dolní komory parlamentu s odkazem na prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho okolí.

Nepřijatelné, ostuda Česka. Opozice chce konec Okamury v čele Sněmovny

Zvaryč ve čtvrtek večer na facebooku označil Okamurova vyjádření na adresu Ukrajiny a Ukrajinců za urážlivá, nenávistná a za jeho osobní postoj, zjevně formovaný pod vlivem ruské propagandy. „Slova, která si dovolil použít vůči mým krajanům a Ukrajině, včetně demokraticky zvoleného vedení ukrajinského státu, jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Jsou v rozporu se zásadami demokratické společnosti i s hodnotami, na nichž je Česká republika jako nedílná součást evropského společenství založena,“ uvedl velvyslanec.

„Nepovažuji za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů v České republice. Pokud má kterákoli diplomatická mise výhrady nebo otázky, existují k tomu standardní diplomatické kanály. Česká politika je však věcí českých občanů a jejich demokraticky zvolených zástupců,“ uvedl dnes v reakci na ukrajinského ambasadora český ministr zahraničí Macinka.

Podle ukrajinského ministra zahraničí reagoval Zvaryč na Okamurova vyjádření správně a také diplomaticky. „Všichni naši velvyslanci mají pokyn chránit důstojnost Ukrajiny. Proto odmítám takové poučování - a místo toho vyzývám svého nového českého kolegu ke konstruktivnímu dialogu v zájmu posílení oboustranně prospěšného ukrajinsko-českého strategického partnerství,“ napsal na sociální síti Sybiha.

Okamura naštval Ukrajince. Nepřijatelná slova, ruská propaganda, řekl velvyslanec

Na Okamurovo novoroční vyjádření proti podpoře Ukrajiny reagoval i předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk, který výroky označil za příklad nevzdělanosti, manipulace a cynismu. Stefančuk na síti X uvedl, že Okamura opakovaným urážením Ukrajiny a Ukrajinců, kteří se brání ruské agresi, ve skutečnosti způsobuje škodu a přináší ostudu především Česku a Čechům.

Současně ujistil, že Ukrajinci jsou hluboce vděční českému národu a jeho představitelům za veškerou pomoc a podporu v těžkých časech.

České opoziční strany chtějí kvůli Okamurovým výrokům vyvolat hlasování Sněmovny o odvolání jejího předsedy. Okamura v reakci na tuto iniciativu uvedl, že opoziční strany nemají žádné pozitivní téma, kterým by zlepšily třeba životní úroveň občanů.

