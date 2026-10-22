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Vaše butiky jsou tak roztomilé. Jak salónní socialistka hájila rabování a naštvala Francii

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  20:59
Francouzsko-britská studentka a aktivistka Lola-Fleur Whittakerová se zastala...

Francouzsko-britská studentka a aktivistka Lola-Fleur Whittakerová se zastala protestujících ve Francii. Sama zdůrazňuje, že pochází ze skromných poměrů, na Instagramu dává na odiv luxusní život. | foto: Instagram: Lola-Fleur Whiitaker

Francouzsko-britská studentka a aktivistka Lola-Fleur Whittakerová se zastala...
Francouzsko-britská studentka a aktivistka Lola-Fleur Whittakerová se zastala...
Francouzsko-britská studentka a aktivistka Lola-Fleur Whittakerová se zastala...
Následky výtržností po demonstracích ve francouzském Lille. (18. října 2026)
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Propast mezi radikální akademickou mládeží a realitou všedního dne obyčejných živnostníků a zaměstnanců ve Francii dokázala nejlépe obnažit právě ona. Třiadvacetiletá aktivistka Lola-Fleur Whittakerová, která po televizní debatě následující po víkendové apokalypse ze sebe udělala terč hněvu velké části národa.

V pondělním pořadu La Grande Confrontation na televizní stanici LCI se rozhořela debata o vlně násilných nepokojů, které se přehnaly Francií kvůli rostoucím životním nákladům a stavu veřejného školství. Výtržníci během nich zanechali spoušť a vyrabovali obchody v Paříži, Marseille, Limoges či Lyonu.

Proti sobě stanuly dva zcela odlišné světy. Na jedné straně barikády se ukázala majitelka sítě pekáren Urban Bakery. Jhemima Sheilhaová v přímém přenosu emotivně popisovala, jak vandalové zničili plody její celoživotní práce a ohrozili živobytí jejích 130 zaměstnanců.

Na straně druhé byla Lola-Fleur Whittakerová, francouzsko-britská studentka prestižního institutu Sciences Po Paris a bývalá kandidátka krajně levicového hnutí La France Insoumise (LFI) Jeana-Luca Mélenchona.

Whittakerová začala rabování omlouvat jako „sociální odpověď na desítky let bídy“ a když zoufalá pekařka líčila škody, aktivistka ji přerušila s povýšeným úsměvem.

PŘEHLEDNĚ: Deset příkladů sociální pomoci a podpor, které Francouzi mají, ale Češi ne

“Ty vaše obchůdky, to je moc roztomilé,“ reagovala. Šokovaná podnikatelka, která do Francie emigrovala ještě jako dítě z Afriky, okamžitě reagovala slovy: „Ale to je můj život, Lolo! Co omlouvá terorizování životů obyčejných lidí?“

Whittakerová se v tu chvíli navíc hájila tvrzením, že sama pochází ze skromných poměrů.

Pohádka o chudobě versus luxusní realita

Během několika hodin po odvysílání pořadu rozzuření uživatelé sociálních sítí dohledali její minulost a odhalili její pokrytectví. Před nástupem na pařížskou Sciences Po studovala Whittakerová politologii a mezinárodní vztahy na britské Universitě v Manchesteru. Roční školné na této škole se pro zahraniční studenty pohybuje mezi 24 tisíci až 35 tisíci librami (kolem 720 tisíc až milionu Kč).

Zatímco v televizi tvrdila, že její matka (učitelka) nemá peníze ani na obědy v kantýně a musí vyžít o sušenkách, její Instagram je plný luxusního cestování. Sdílí fotky v plavkách na jachtách v Chorvatsku, z exotických zájezdů do Ománu, Egypta, Malajsie nebo ze Sicílie.

Francie neví, co ji ještě čeká. Rozpočtová krize, kvůli které se bouří, teprve začala

Arogance mladé aktivistky rezonuje natolik, že překročila hranice Francie. O případu informovala i velká anglosaská média, včetně britského konzervativního týdeníku The Spectator nebo amerického deníku New York Post. Ten její chování popsal jako klasický projev mentality „Ať jedí koláče“ s odkazem na údajný výrok královny Marie Antoinetty za revoluce v roce 1789.

Zatímco prezident Emmanuel Macron v reakci na nepokoje slíbil, že vandalové budou muset škody obchodníkům kompenzovat, i když je otázkou, jak je to vůbec prakticky vymahatelné, z Whittakerové se stal symbol takzvaného šampaňovitého socialismu. To je britský výraz pro fenomén, kdy privilegovaní lidé z nejbohatších vrstev teoretizují o chudobě, omlouvají násilí, ale realitou pracující třídy hluboce pohrdají.

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Témata: Francie, skutečnost

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