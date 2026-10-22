Vaše butiky jsou tak roztomilé. Jak salónní socialistka hájila rabování a naštvala Francii

V pondělním pořadu La Grande Confrontation na televizní stanici LCI se rozhořela debata o vlně násilných nepokojů, které se přehnaly Francií kvůli rostoucím životním nákladům a stavu veřejného školství. Výtržníci během nich zanechali spoušť a vyrabovali obchody v Paříži, Marseille, Limoges či Lyonu.
Proti sobě stanuly dva zcela odlišné světy. Na jedné straně barikády se ukázala majitelka sítě pekáren Urban Bakery. Jhemima Sheilhaová v přímém přenosu emotivně popisovala, jak vandalové zničili plody její celoživotní práce a ohrozili živobytí jejích 130 zaměstnanců.
Na straně druhé byla Lola-Fleur Whittakerová, francouzsko-britská studentka prestižního institutu Sciences Po Paris a bývalá kandidátka krajně levicového hnutí La France Insoumise (LFI) Jeana-Luca Mélenchona.
Whittakerová začala rabování omlouvat jako „sociální odpověď na desítky let bídy“ a když zoufalá pekařka líčila škody, aktivistka ji přerušila s povýšeným úsměvem.
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“Ty vaše obchůdky, to je moc roztomilé,“ reagovala. Šokovaná podnikatelka, která do Francie emigrovala ještě jako dítě z Afriky, okamžitě reagovala slovy: „Ale to je můj život, Lolo! Co omlouvá terorizování životů obyčejných lidí?“
Whittakerová se v tu chvíli navíc hájila tvrzením, že sama pochází ze skromných poměrů.
Pohádka o chudobě versus luxusní realita
Během několika hodin po odvysílání pořadu rozzuření uživatelé sociálních sítí dohledali její minulost a odhalili její pokrytectví. Před nástupem na pařížskou Sciences Po studovala Whittakerová politologii a mezinárodní vztahy na britské Universitě v Manchesteru. Roční školné na této škole se pro zahraniční studenty pohybuje mezi 24 tisíci až 35 tisíci librami (kolem 720 tisíc až milionu Kč).
Zatímco v televizi tvrdila, že její matka (učitelka) nemá peníze ani na obědy v kantýně a musí vyžít o sušenkách, její Instagram je plný luxusního cestování. Sdílí fotky v plavkách na jachtách v Chorvatsku, z exotických zájezdů do Ománu, Egypta, Malajsie nebo ze Sicílie.
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Arogance mladé aktivistky rezonuje natolik, že překročila hranice Francie. O případu informovala i velká anglosaská média, včetně britského konzervativního týdeníku The Spectator nebo amerického deníku New York Post. Ten její chování popsal jako klasický projev mentality „Ať jedí koláče“ s odkazem na údajný výrok královny Marie Antoinetty za revoluce v roce 1789.
Zatímco prezident Emmanuel Macron v reakci na nepokoje slíbil, že vandalové budou muset škody obchodníkům kompenzovat, i když je otázkou, jak je to vůbec prakticky vymahatelné, z Whittakerové se stal symbol takzvaného šampaňovitého socialismu. To je britský výraz pro fenomén, kdy privilegovaní lidé z nejbohatších vrstev teoretizují o chudobě, omlouvají násilí, ale realitou pracující třídy hluboce pohrdají.