Emil 2.0. Na varšavském nádraží běhal tunelem los, vlaky nabraly zpoždění

„Upozornění pro cestující: V oblasti varšavského hlavního nádraží se objevil nezvaný host. Kvůli nečekané návštěvě losa Emila je pozastaven provoz na nástupištích 3. a 4. Je třeba počítat se zpožděním vlaků. Na místě zasahují železničáři i odborníci. Vyjednávání pokračuje,“ uvedla správa polské železniční sítě.
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„Snažíme se zajistit, aby se Emil bezpečně – avšak nikoliv po železnici – vrátil do svého přirozeného prostředí,“ dodala. Stanice TVP později zveřejnila video ze zásahu, na němž je nejprve vidět los pobíhající po kolejích. Následně na nich, zjevně už uspaný, leží.
Poté ho policisté, hasiči a další zasahující složky z kolejí vynášejí. Použili při tom i eskalátory. Zvíře následně převezli do lesa, napsala agentura PAP. Incident podle ní zpozdil vlaky v celém varšavském železničním uzlu. Některé příměstské i dálkové spoje nabraly zpoždění až 100 minut.
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„Los Emil – jak ho pojmenovali železničáři – je po včerejší (nedělní) návštěvě hlavního nádraží v bezpečí. Městské lesy a příslušné úřady stále zjišťují, jak se zvíře k peronům dostalo,“ uvedla TVP.
V loňském roce pozornost médií upoutalo putování zřejmě jiného losa pojmenovaného Emil, jenž pravděpodobně pochází z Polska a přes Česko a Slovensko se dostal do Rakouska. Tam se přiblížil k dálnici, a tak ho ochránci uspali a převezli do volné přírody u českého národního parku Šumava. V květnu rakouské a německé portály psaly, že se pravděpodobně pohyboval po Dolním Bavorsku.