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Vandalové poškodili pomníky ve Varšavě. Oslavovali ukrajinské nacionalisty

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  17:51
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Vandalové napsali Sláva UPA na pomníku vojákům první polské armády na Náměstí...

Vandalové napsali Sláva UPA na pomníku vojákům první polské armády na Náměstí politických vězňů stalinismu. Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) je v Polsku spojována především s masakry polského obyvatelstva za druhé světové války. (14. listopadu 2026) | foto: ČTK

Vandalové napsali Sláva UPA na Pomník hrdinů ghetta před Muzeem dějin polských...
Vandalové napsali Sláva UPA na Pomník hrdinů ghetta před Muzeem dějin polských...
Vandalové napsali Sláva UPA na Pomník hrdinů ghetta před Muzeem dějin polských...
Vandalové napsali Sláva UPA na pomníku vojákům první polské armády na Náměstí...
6 fotografií
Neznámí pachatelé ve Varšavě posprejovali dva pomníky nápisy oslavujícími Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA), která je v Polsku spojována především s masakry polského obyvatelstva za druhé světové války. Policie po pachatelích pátrá. Jde o další z řady podobných incidentů, které se v poslední době odehrály na území Polska.

Nápis „Slava UPA“ (Sláva UPA) se objevil na Pomníku hrdinů ghetta před Muzeem dějin polských Židů POLIN. Dále se objevil na pomníku vojákům první polské armády na Náměstí politických vězňů stalinismu.

Polský Židovský historický institut vandalismus důrazně odsoudil. Na sociálních sítích upozornil, že podobné případy byly zaznamenány už na 11 pomnících ve čtyřech polských městech.

Ukrajinské velvyslanectví ve Varšavě označilo incident za nezákonný projev hybridní války, kterou se podle něj Rusko snaží vést všemi dostupnými prostředky v evropských zemích, zejména v Polsku.

Vztahy Polska a Ukrajiny opět kazí historie. Profitovat z toho může jen Rusko

Zároveň vyzvalo Ukrajince žijící v Polsku, aby se nenechali zlákat snadným výdělkem k nezákonným činnostem ve prospěch zahraničních aktérů. Zdůraznilo, že příslib finanční odměny nikoho nezbavuje trestní odpovědnosti.

Ve středu policie v pobřežním městě Gdaňsk zadržela sedmnáctiletého ukrajinského občana podezřelého z poškozování pomníků a z propagace totalitního režimu. V oblasti takzvaného Trojměstí, které tvoří Gdaňsk, Sopoty a Gdyně, se nápisy oslavující UPA objevily na sedmi památnících.

Místní zpravodajský server Trojmiasto.pl uvedl, že jeden z kanálů na komunikační platformě Telegram nabízel odměnu 500 dolarů (zhruba 11 000 Kč) za nastříkání provokativních nápisů a nalepení QR kódů na pomníky.

Ukrajinská povstalecká armáda působila za druhé světové války a po ní na území dnešní západní Ukrajiny. V Polsku je spojována zejména s masovým vražděním polských civilistů na Volyni a ve východní Haliči ve 40. letech minulého století. Na území současné Ukrajiny ji část společnosti naopak vnímá jako symbol boje za nezávislost na sovětské nadvládě.

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