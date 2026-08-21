“Vapování je stále relativně nový fenomén a o jeho dlouhodobém dopadu na děti a mládež toho ještě mnoho nevíme, ale začíná se rýsovat jasný a znepokojivý obraz,“ varoval místopředseda RCPCH Mike McKean.
„Musíme držet krok s rychle se vyvíjejícím trhem a nadále přijímat opatření na ochranu dětí před nikotinovými výrobky,“ dodal.
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Lékaři prostudovali přibližně 14 000 publikovaných článků a 81 studií o vapování. Zjistili, že souvisí s častějším výskytem dýchacích potíží. Podle nich existují také důkazy o škodlivých účincích na kojence, jejichž matky během těhotenství kouřily elektronické cigarety.
Nová analýza RCPCH spojuje vapování u dětí se zhoršeným stavem dýchacích cest. Patří k němu kašel, sípání, příznaky bronchitidy a zhoršení astmatu. Podle analýzy navíc elektronické cigarety slouží jako vstupní brána ke kouření klasických cigaret.
Kardiologové, vědci a další zdravotničtí odborníci vyjádřili vážné obavy z dopadu elektronických cigaret na miliony dospívajících a mladých lidí po celém světě. Upozornili mimo jiné na jejich vystavení toxickým a karcinogenním látkám.
„Vapování by nemělo být vnímáno jako neškodná součást dospívání. Důkazy ukazují jasnou souvislost s respiračními příznaky, závislostí na nikotinu a následným kouřením cigaret, přičemž obavy z širších dopadů na zdraví mladých lidí stále rostou,“ varoval spoluautor analýzy Will Carroll.
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RCPCH vyzvala britskou vládu, aby plánovaná omezení prodeje elektronických cigaret ještě zpřísnila. Navrhuje například omezit počet dostupných příchutí.
Britská vláda chce zpřísnit návrh zákona o tabáku a vapování z minulého volebního období. Norma má zakázat prodej tabáku všem lidem narozeným v lednu 2009 a později. Nové vládní návrhy mají také snížit atraktivitu těchto výrobků. Elektronické cigarety by se prodávaly v jednobarevných obalech s jednoduchými popisy a mimo dohled zákazníků, podobně jako nyní cigarety a tabák.
Podle McKeana je nový návrh zákona důležitým krokem k ochraně dětí před závislostí na nikotinu. Neměl by však být považován za jednorázové řešení.
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Téměř 40 procent mladých Čechů užívá nikotin. Nejvíc táhnou elektronické cigarety
Vapování v posledních deseti letech získalo na popularitě. Podíl mladých lidí, kteří ho pravidelně používají, se zvýšil zhruba desetinásobně. Často s ním začínají už v dospívání. Podle odhadů vyzkoušel v Británii vapování každý pátý mladý člověk ve věku od 11 do 17 let.
Statistiky českého Státního zdravotního ústavu ukazují, že alespoň jednou měsíčně užívá nikotin 49,8 procenta mladých Čechů ve věku od 15 do 24 let. K vapování se v této věkové skupině hlásí celá čtvrtina.