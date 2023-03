Velká chvíle potápějícího se Vanuatu: vnutilo světu klimatický etický kompas

„Společně vysíláme jasnou a hlasitou zprávu, nejen dnes kolem světa, ale i daleko do budoucnosti, že lidé Spojených národů se skrze své vlády rozhodli nehledět na vzájemné rozdíly a společně řešit výzvu, která definuje naši dobu,“ prohlásil vanuatský premiér Ishmael Kalsakau.

Vanuatští diplomaté se ještě v předvečer hlasování snažili přesvědčit zástupce Číny a Spojených států, dvou největších producentů skleníkových plynů, aby rezoluci podpořili, nebo proti ní alespoň nevznášeli námitky. USA rezoluci nepodpořily.

„Věříme, že diplomacie, a nikoliv mezinárodní soudní procesy, je nejefektivnější cestou při řešení globálních otázek, jako je klimatická krize,“ uvedl vysoce postavený zástupce Bílého domu.

„Jsme nadšení, že svět naslouchal tichomořské mládeži,“ reagovala na rozhodnutí Valného shromáždění Cynthia Houniuhiová, šéfka organizace Studenti tichomořských ostrovů bojující proti klimatickým změnám. „Bez vlastní viny žijeme s ničivými tropickými cyklóny, záplavami, ztrátou biologické rozmanitosti a vzestupem hladiny moří,“ dodala.

Soudní dvůr by mohl své poradní stanovisko vydat za zhruba 18 měsíců. Jeho pozice nebude pro státy OSN právně závazná, ale může fungovat jako etický kompas. „Stanovisko může v budoucnu pomoci zemím revidovat jejich klimatické plány a sloužit jako opěrný bod při budoucích vyjednáváních o klimatických opatřeních,“ píše agentura Reuters.

„Rezoluce OSN předložit otázku změny klimatu nejvyššímu světovému soudu je historickým okamžikem v boji za klimatickou spravedlnost, lidská práva a mezigenerační spravedlnost,“ uvedl Harjeet Singh z ekologické organizace Climate Action Network International.

Hurikány, sucho nebo extrémní záplavy

Ostrovní státy a rozvojové země, jako je Vanuatu, Šalamounovy ostrovy, Madagaskar, Mikronésie nebo Srí Lanka, přispěly ke globálním emisím skleníkových plynů nejméně, ale nesou hlavní tíhu extrémních klimatických jevů, jako jsou hurikány, záplavy, sucha či extrémní vedra.

Vanuatu, země s 325 tisíci obyvatel žijícími na zhruba 80 ostrovech, v minulém měsíci čelila během tří dnů dvěma hurikánům. Živelní pohroma způsobila rozsáhlé škody na infrastruktuře, poničila mnoho domů, zaplavila ulice bahnem a odřízla lidi na několik dní od elektřiny a vody.

„Extrémní povětrnostní jevy se v naší zemi v důsledku klimatických změn stávají novým normálem,“ uvedl Odo Tevi, velvyslanec Vanuatu při OSN. „Pro nízko položené země je to existenční hrozba. Potřebujeme, aby globální komunita jednala,“ dodal.

Deník The Guardian podotýká, že rozhodnutí přišlo v den, kdy vláda amerického prezidenta Joea Bidena zahájila aukci na těžbu ropy a plynu v Mexickém zálivu na rozloze 73 milionů akrů. A to pouze pár dní poté, co Biden schválil projekt na masivní, několik desetiletí trvající těžbu ropy a zemního plynu na Aljašce, která vytvoří jednu z největších „uhlíkových bomb“ na americké půdě.

Ve světě je momentálně otevřených více než dva tisíce soudních sporů, jejichž předmětem je ochrana klimatu. Pro rozřešení alespoň některých může být stanovisko Mezinárodního soudního dvoru relevantní.

Takřka všechny státy světa včetně Česka se k určitým klimatickým závazkům přihlásily v pařížské dohodě v roce 2015. Jejím cílem je mimo jiné udržet oteplení planety na úrovni nižší než 1,5 stupně Celsia v porovnání s předprůmyslovým obdobím.

Tohoto kritického oteplení však podle Šesté hodnotící zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu dosáhne Země už do roku 2035 a pro zamezení důsledkům, jako jsou vlny veder, záplavy, sucho, neúroda a vymírání druhů, je nutná široká mezinárodní spolupráce a miliardy dolarů v investicích.