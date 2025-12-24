Už je to tu zase! Čas Vánoc. A čas spekulací. Nejsou snad zvyklosti přežité? Co chudáci kapři? Stromky? A děti? Neničíme si my nezbední, staromódní rodiče pouto důvěry s potomky opakováním smyšlené pohádky o Ježíškovi?
Nevím, ale mohlo by být daleko hůř. Naše tradice jsou milostivé, milosrdné. Nazdobit jedli (nebo smrček, jak je libo), dát si rybu se salátem a nadělit dárky se může zdát v porovnání s trávením Vánoc leckde ve světě jako dost nudný večírek.
Původně Okawara cílil především na americké turisty postrádající šťavnatého krocana, ale pobláznil vlastní národ.