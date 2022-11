Ukrajinci mohou Vánoce slavit v prosinci, ruskému patriarchátu navzdory

Otázka, kdy slavit Vánoce, je na Ukrajině předmětem dlouhodobých diskusí. Tamní pravoslavná církev tradičně slaví Vánoce 7. ledna, tedy ve stejnou dobu jako moskevský patriarchát. To je ovšem organizace, která již dříve požehnala Putinově válce. Hlava ruské pravoslavné církve patriarcha Kirill jako prezidentův významný stoupenec již dříve prohlásil, že ruští vojáci, kteří přijdou o život, budou očištěni od všech svých hříchů.

Pětadvacátý prosinec se stal na Ukrajině státním svátkem již v roce 2017. Tamní pravoslavná církev v zemi již dříve povolila, aby se v tento den na Ukrajině konaly modlitby. Na říjnovém zasedání svého synodu a na základě mnoha žádostí od věřících kyjevský metropolita nyní oznámil, že farnosti mohou 25. prosince sloužit plnohodnotnou bohoslužbu, pokud si to přejí. Rozhodnutí se týká přibližně sedmi tisíc kostelů v celé zemi.

V rozhovoru pro deník Guardian mluvčí ukrajinské pravoslavné církve uvedl, že budou zároveň shromážděny údaje o tom, kolik věřících se zúčastní bohoslužeb 25. prosince, který letos připadá na neděli.

Lépe pomalu, ale úspěšně

„Nechceme nikoho nutit. Chápeme, že to nic neřeší,“ říká arcibiskup Jevstratij Zoria. Osobně se sám rozhodne, až si o tom promluví se svými farníky. „Je lepší tento proces prosazovat pomalu, ale úspěšně,“ dodal. Přejít na západní tradici Vánoc chtěla podle něj třetina farníků ještě před invazí Ruska do země. Nyní arcibiskup připustil, že podpora pro tento krok je mezi věřícími vyšší.

Od roku 2019 se k ukrajinské pravoslavné církvi připojilo 1 600 farností, které byly donedávna loajální moskevskému patriarchátu. Nyní se od patriarchy Kirilla distancovala přibližně polovina ukrajinských diecézí. Obě církve nyní nesou podobná jména, ale jejich cesty se pravděpodobně rozcházejí.

Zelenského předchůdce Petro Porošenko se již dříve pod nátlakem Rusů snažil donutit ukrajinskou pravoslavnou církev, aby se právně přejmenovala na ruskou pravoslavnou církev na Ukrajině. Jeho pokus však neuspěl ani poté, co se prokremelská strana Opoziční blok, která nyní stojí mimo zákon, obrátila na ústavní soud. „Ukrajinská pravoslavná církev podporuje ukrajinskou státnost, nezávislost, suverenitu a demokracii,“ potvrzuje arcibiskup Zoria.

Přesun křesťanského svátku na 25. prosinec je součástí širšího národního procesu demontáže symbolů Ruska, Sovětského svazu a komunismu. Ten odstartoval již v roce 2014, kdy Putin anektoval Krym a zažehl promoskevské povstání ve východním Donbasu.

Ukrajina od té doby strhla desítky Leninových soch v zemi. Ukrajinské ministerstvo kultury také jmenovalo odbornou radu, která má rozhodnout, co udělat s dalšími sovětskými pomníky a ulicemi pojmenovanými po ruských kulturních osobnostech včetně Puškina nebo Tolstého. „Neříkáme tomu derusifikace. Jde o vypořádání s důsledky ruské totality,“ řekl minulý týden ukrajinský ministr kultury Oleksandr Tkačenko.

Podle něj na toto téma proběhla již řada jednání. Některé památníky by mohly být přesunuty do parků a muzeí. „Názory místních budeme brát v úvahu,“ dodal Tkačenko. Jedním z názorů místních byla i nedávná akce, kdy v černomořském přístavu Oděsa aktivisté potřísnili sochu Kateřiny Veliké červenou barvou a přidali jí na krk oprátku.

Vánoce nadvakrát

„Také naši studenti spontánně nadnesli téma Vánoc a vyslovili se pro jejich přesunutí na 25. prosinec,“ uvedl profesor církevních dějin na Kyjevské univerzitě Tarase Ševčenka Taras Pšeničnyj. Starší generace včetně jeho rodičů se však podle něj zdráhají přejít na gregoriánský model, který zavedl papež Řehoř v roce 1582. „Letos bude moje rodina včetně šestiletého syna slavit Vánoce v obou termínech,“ dodal profesor.

Přesun křesťanského svátku na jiné datum není pro Ukrajinu nové téma. Již v 16. a 17. století se někteří ukrajinští uniatští biskupové snažili přejít na gregoriánský kalendář, který přijalo například Polsko a další evropské katolické země. Neuspěli. V té době byla Ukrajina součástí polsko-litevského společenství, které se drželo juliánského kalendáře. Podle něj se Nový rok slaví 14. ledna.

Metropolita Kirill. - Dočasným nejvyšším představitelem ruské pravoslavné církve se stal metropolita smolenský a kaliningradský Kirill. (6. prosince 2008)

V letech 1914–16, kdy také na Ukrajině zuřila první světová válka, zavedla diecéze v ukrajinském městě Ivano-Frankivsk nedaleko Lvova datum Vánoc na 25. prosince. Změna okamžitě narazila na odpor tradicionalistů, rozvědky a především mocné ruské pravoslavné církve. Po ruské revoluci přešli bolševici na gregoriánský kalendář, nicméně moskevský patriarchát pokračoval v používání tradičního kalendáře jako dříve.

„Tradice může být progresivní, nebo regresivní. Musíme se odklonit od ruských kulturních a mentálních tradic. Ty nás drží jako rukojmí,“ uvedl profesor Pšeničnyj. Rusko podle něj používá své pravoslavné farnosti na ukrajinském území jako ideologickou zbraň. „Je třeba to udělat opatrně, ale je třeba to udělat,“ dodal.

Hlavu ruské pravoslavné církve patriarchu Kirilla již dlouho spojují s KGB a moderní ruskou špionážní agenturou FSB. „Ta je velice obratnou propagandistickou organizací,“ říká profesor Pšeničnyj.

Smečka štěkajících psů

Kremelští politici líčí nadále válku na Ukrajině jako eschatologické zúčtování mezi dobrem a zlem. Zvláště bývalý ruský prezident a místopředseda bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv často a rád používá biblické narážky. Pohrozil například, že Rusko skončí se Západem jaderným armagedonem.

Ve svém posledním pátečním výlevu Medveděv dokonce prohlásil, že posvátným cílem Ruska na Ukrajině je zastavit ďábla nebo nejvyššího vládce pekla. Ukrajince pak nazval velkou smečkou štěkajících psů ze západní boudy.

„Apokalyptické rétorice Ruska, která zahrnuje tvrzení, že Moskva desatanizuje Kyjev, by se nemělo věnovat příliš pozornosti,“ říká profesor Pšeničnyj. Podle jeho mínění je to jedna z mnoha falešných akcí, které Rusko za posledních několik let učinilo.

„Po celé věky se Rusové snaží formovat obraz Ukrajiny. Ještě včera jsme nebyli ani stát, dnes jsme dokonce satan,“ říká profesor. „Od bandy takových slabomyslných lidí je to evidentní důkaz idiocie,“ uzavírá podle Guardianu.