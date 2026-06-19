Jednání mezi USA a Íránem se dnes neuskuteční. Vance zrušil cestu do Švýcarska

Oznámení následovalo po zprávě televizní stanice blízké libanonskému proíránskému hnutí Hizballáh, že Írán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska kvůli pokračující izraelské vojenské operaci v Libanonu.
Vance dříve uvedl, že 60denní lhůta pro dosažení konečné mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem už běží a že by mohl do Švýcarska odcestovat „tento víkend“, ale nemůže to zaručit.
Vance měl odletět do Švýcarska, aby vyjednal trvalé ukončení války s Íránem, ale harmonogram je nyní ohrožen.
Konečná dohoda by měla obsahovat podle znění memoranda například kalendář ukončení mezinárodních sankcí na Írán či mechanismus pro uvolnění íránských prostředků zmrazených v zahraničí.
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Tématem jednání bude také osud íránského vysoce obohaceného uranu či íránské infrastruktury na obohacování uranu. Do uzavření konečné dohody se Teherán a Washington dohodly na udržení statu quo – Írán nebude dále vyvíjet svůj jaderný program a Spojené státy nebudou uvalovat nové sankce.