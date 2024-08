Sex s gaučem a červ v mozku. Bizarní příběhy, které provázejí americké volby

V kampani před americkými prezidentskými volbami nikdy nešlo pouze o velká témata. S rostoucí silou sociálních sítí začaly místo konstruktivní kritiky převažovat agresivní výpady, které mají jednotlivé kandidáty pošpinit v očích veřejnosti. A že se mnohdy nezakládají na pravdě? To vůbec nevadí, voliči za pár dní zapomenou, co je smyšlenka a co realita.

Zákeřných praktik se dopouštějí demokraté i republikáni, v aktuálně probíhající kampani, do níž na poslední chvíli vstoupila Kamala Harrisová a Tim Walz, osobní útoky nabraly na intenzitě. Až se zdá, že o nic jiného nejde. Pro Američany je to nezáviděníhodná pozice, průměrný Středoevropan se ale může dobře bavit. Kde jinde najde v rámci souboje o post nejmocnějšího muže (nebo ženy) planety například zmínky o sexu s gaučem?