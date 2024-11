Muž na nevděčnou práci. Vance zmizel do ústraní, Trump mu dal jasný úkol

Uplynulo jen pár hodin od chvíle, kdy se jeho šéf prohlásil vítězem voleb. Šestého listopadu ráno středoevropského času se ve floridském volebním štábu chopil mikrofonu a pronesl 46 sekund trvající vítěznou řeč. Pak se Vance odmlčel. Trump mezitím pózoval na mnoha akcích po boku s Elonem Muskem, ať už to bylo pojídaní hamburgerů v letadle, nebo sledování zápasníků v kleci se štemplem UFC.

Příští viceprezident však podle informací z republikánské administrativy nezahálel. Trump ho, coby stávajícího senátora za stát Ohio, pověřil nepopulární, ale o to důležitější prací přímo v Kongresu. Sněmovnu reprezentantů i Senát po volbách sice ovládla Republikánská strana, ani to však Trumpovu týmu nezaručuje neomezenou moc.

Vancův první úkol coby spojky v Capitol Hillu je zajištění hladkého schválení navržených kandidátů na ministerské pozice. Příští prezident se v tomto ohledu nedržel zkrátka a na některé posty zvolil poměrně kontroverzní jména. Favorit na ministra spravedlnosti Matt Gaetz a případný ministr obrany Pete Hegset se dočkali i vnitrostranické kritiky.

A právě s nimi nyní Vance pracuje na ideální strategii, jak proklouznout senátním hlasováním. Gaetz se v doprovodu zvoleného viceprezidenta se senátory sešel během středy, ve čtvrtek čeká stejné kolečko i Hegseta. Sluší se připomenout, že Gaetz čelil obvinění z obchodování s lidmi za účelem sexuálního zneužívání, užívání drog či přijímání nepřípustných darů. Na Hegseta vyplaval případ údajného sexuálního napadení.

Zejména Gaetz může narazit i u spolustraníků. „Nikdy ho nepotvrdíme,“ řekl nejmenovaný republikánský senátor stanici Fox News, která je Republikánské straně a Trumpovi blízká. „Nestane se to,“ řekl další republikánský politik. „Myslím si, že musíme vážně zvážit jakéhokoliv prezidentova kandidáta. Máme ale též odpovědnost k ústavě,“ naznačil senátor za Texas John Cornyn, že Gaetz nemusí mít podporu svých stranických kolegů.

Boj o důvěru senátorů

Pro Vance jde o poněkud schizofrenní úkol. Pokud se mu podaří prolobbovat kompletní Trumpův kabinet, u svého šéfa bezpochyby stoupne. Problémem však je, že sám Vance je v Senátu pouhé dva roky a mnoho pevných spojenectví si tam nevytvořil. „Zároveň ale v Senátu panuje určitá sounáležitost, přece jen všichni děláme to samé,“ míní republikánský senátor za Severní Dakotu Kevin Cramer.

Během prvního Trumpova mandátu si nicméně s republikánským prezidentem mnoho senátorů vybudovalo velmi dobré vztahy a prostředníka v podobě Vance nebudou potřebovat. „Když volám do Bílého domu nebo tam nechám zprávu, stejně mi vždycky jako první odpoví sám Donald Trump,“ dodává Cramer. Vance mimo osobních schůzek apeluje na senátory rovněž prostřednictvím sociálních sítí. „Donald Trump má na kontě jasné vítězství, v Senátu máme 53 křesel, demokraté 47. Prezident si zaslouží loajální kabinet, který bude prosazovat jeho agendu,“ míní.

I přes své nasazení se nevyhnul jednomu přešlapu. Neúčastnil se nedávného senátního schvalování navržených kandidátů na soudce z pera Joea Bidena. Vance se obhajoval tím, že demokraté mají aktuálně v Senátu většinu a jeho hlas by nic nezměnil. Trump o jeho absenci věděl a nepřímo se do něj opřel na sociálních sítích. „Republikánští senátoři prostě musí hlasovat. Už žádné schválení soudců do inauguračního dne!“ napsal.

Tichá síla příštího viceprezidenta

Podle zdrojů stanice CNN z Trumpova okolí však jde pouze o malou kaňku na jinak výborném vztahu vítězů voleb. Vance se přímo účastní všech jednání ohledně výběru členů budoucího kabinetu, osobně se zasadil například o nominace Toma Homana do funkce šéfa ochrany hranic a Tulsi Gabbardové coby ředitelky amerických tajných služeb. Za zavřenými dveřmi tak má stejnou sílu jako Elon Musk či Donald Trump Jr., kteří se po boku příštího prezidenta objevují i na veřejnosti.

Vance byl přitom v uplynulých týdnech jednou z hlavních tváří kampaně. V debatě s demokratickým kandidátem na viceprezidenta Timem Walzem působil jistě a k překvapení mnohých výrazně ubral ze svých jinak kontroverzních výroků. Podle zámořských médií je jen otázkou času, než se Vance před televizní kamery vrátí.

„Je jasné, že nejsilnějším hráčem v prosazování nastolené agendy je sám Trump. Ale co se týče efektivnosti, v těsném závěsu za ním je J. D.,“ prozradil jeden z Trumpových poradců pod podmínkou anonymity. Vancovou výhodou podle jeho někdejších kolegů je, že se dokáže přizpůsobit jakémukoli úkolu. „On svou funkci viceprezidenta bere tak, že se má postarat o cokoli, o co ho Trump požádá. Není ale tajemstvím, že nejvíce se zajímá o migraci, ekonomiku a technologický sektor,“ míní jeden z nich.

Pokud se mu podaří prosadit kompletní Trumpův kabinet, prezident se mu dohledem nad jeden z těchto sektorů jistě rád odvděčí.