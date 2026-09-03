Dělám Boží práci, prohlásil o sobě Vance. Tuší Antikrista, chystá se na konec časů

„I když mě to fascinuje, myslím, že přílišné soustředění na to může být velmi špatné,“ řekl Vance o křesťanské představě, že jednou přijde konec světa a lidských dějin.
Dodal, že pokud jeho práce „povede ke konci časů, dobře, a pokud to povede k tomu, že vybudujeme lepší svět, který bude dlouho po mém odchodu vzkvétat a přežívat, pak je to také skvělé“.
Vance v pondělním rozhovoru s dvaadvacetiletým moderátorem Brycem Crawfordem, který svůj podcast zaměřuje na křesťanská témata, řekl, že konec časů může nastat za tisíce let, ale také během několika měsíců.
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Právě některé věci, které se dnes ve světě dějí, podle něho dávají důvod uvažovat i o druhé možnosti. „Myslím, že ve světě existují věci, kvůli nimž bych se vůbec nedivil, kdyby mezi námi chodil Antikrist,“ řekl viceprezident podle listu The Guardian.
Jako jeden z příkladů zmínil umělou inteligenci. Vance uvedl, že jeden z jeho známých používá AI jako manželského poradce, což označil za satanské. Podle viceprezidenta je „velmi špatné“, když člověk zcela oddělí lidský prvek od společenského života, pro který nás podle něj Bůh stvořil.
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Vance také popsal, co označil za pocit „duchovní temnoty“. Někdy ho podle svých slov zažívá na schůzkách se světovými lídry.
„Některé výroky či poznámky ve mě vyvolají nepříjemný pocit a spustí všechny duchovní poplašné zvony v mém těle,“ uvedl Vance, jenž v létě vydal duchovní memoáry o své konverzi ke katolicismu.
Viceprezident se také zastal Donalda Trumpa kvůli snímku vytvořenému pomocí umělé inteligence, který prezident sdílel a na němž vystupoval jako Ježíš. Trump ho později smazal. Vance uvedl, že tím nechtěl Boha zesměšnit ani se za něj vydávat. Podle něj má Trump smysl pro humor.