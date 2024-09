Idiot, americký Hitler. Takhle mluvil o Trumpovi jeho nynější souputník Vance

Vance mluví, zatímco bývalý prezident USA Donald Trump se usmívá na shromáždění na podporu republikánských kandidátů před volbami do Senátu v Daytonu. (7. listopadu 2022) | foto: Reuters

Odhalení podkopává tvrzení, kterým Vance vysvětluje, proč se z Trumpova kritika stal jeho spojencem. V době Trumpova zvolení v roce 2016 patřil dnešní senátor za stát Ohio k jeho prominentním kritikům a uváděl, že Trumpa nikdy nebude podporovat.

Mluvil o něm jako o idiotovi nebo „kulturním heroinu“, v soukromí dokonce spekuloval, zda by se Trump mohl stát „americkým Hitlerem“. Když o několik let později vstoupil do politiky coby Trumpův spojenec, začal uvádět, že exprezident si jej získal, protože si v Bílém domě vedl skvěle.

Zjištění deníku WP však ukazuje, že i v závěru Trumpova mandátu k němu byl Vance kritický. „Trump prostě naprosto selhal v naplnění svého ekonomického populismu (s výjimkou nesystematické politiky vůči Číně),“ napsal v únoru 2020 nejmenovanému známému.

V červnu stejného roku pak Vance podle WP přišel s předpovědí, že volby vyhraje současný prezident Joe Biden, tedy kandidát Demokratické strany. „Myslím, že Trump nejspíš prohraje,“ uvedl. Jako senátor pak začal podporovat Trumpova nepodložená tvrzení o nesrovnalostech při hlasování a opakovaně řekl, že by odmítl výsledky schválit, kdyby byl tehdy viceprezidentem.

Nyní 40letý vystudovaný právník kandiduje po boku Trumpa v prezidentských volbách, které čekají USA 5. listopadu. Jeho mluvčí zprávy z roku 2020 komentoval tak, že kritika nebyla adresována exprezidentovi, nýbrž „republikánům z establishmentu, kteří zhatili velkou část Trumpovy populistické ekonomické agendy“.