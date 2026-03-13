Vance útok na Írán kritizoval, bojí se neúspěchu, tvrdí zdroje z Bílého domu

Autor:
  16:52
Americký viceprezident byl údajně skeptický vůči útoku na Írán. Podle seniorních úředníků Bílého domu J. D. Vance invazi za zavřenými dveřmi kritizoval. Možný Trumpův nástupce sice stojí pevně za lídrem USA, ale vojenské zahraniční akce dlouhodobě zpochybňuje. V minulosti možnou íránskou válku označil za plýtvání zdroji.
Viceprezident J. D. Vance ve Washingtonu (20. listopadu 2025)

Viceprezident J. D. Vance ve Washingtonu (20. listopadu 2025) | foto: Julia Demaree NikhinsonAP

Americký prezident Donald Trump a americký viceprezident J. D. Vance se setkali...
Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026)
Donald Trump (vpravo) a J. D. Vance (vlevo) na pódiu před složením přísahy...
Prezident Donald Trump gestikuluje, zatímco viceprezident J. D. Vance tleská...
13 fotografií

Činitelé Bílého domu webu Politico odhalili, že Vance byl „skeptický“, „bojí se neúspěchu“ a „je proti válce“.

Vance na začátku března Trumpovy záměry v Íránu podpořil. „Trump zemi do vleklého konfliktu bez jasného konce nezavleče,“ tvrdil stanici Fox News. Podle viceprezidenta zničení íránského jaderného arzenálu zamezí dlouhým válkám v dalších zemích blízkovýchodního a asijského regionu.

Ropa jako tlouštík na houpačce? Sny o totálním zničení Íránu štěpí republikány

Veřejné proklamace však nemusí korespondovat se skutečnými názory.„Viceprezident má za úkol poskytnout Trumpovi různé úhly pohledu a možné scénáře. Jakmile se rozhodne, musí spolupracovat,“ popsal jeden z úředníků. Vance s Trumpem nesdílí bombastickou a oslavnou rétoriku, kterou lídr USA používá. Například ve středu prezident prohlásil, že v Íránu Amerika válku už vyhrála.

Vance v minulosti opakovaně zahraniční vojenské intervence kritizoval. Pochybnosti podle Politica pramení z osobní zkušenosti. Sám sloužil jako mariňák v Iráku.

Dva dny před Trumpovým útokem na Írán se v deníku The Washington Post označil za „skeptika vůči zahraničním vojenským operacím“ a podpořil diplomatická řešení.

Americké bombardování Jemenu v březnu 2025, které mířilo na vojenské skupiny Húsíů, označil v šifrované komunikaci za chybu.

Amerika už vyhlíží Trumpova nástupce. Vanceovi roste důstojný soupeř

Po loňském útoku na íránská jaderné zařízení Vance na sociálních sítích operaci hájil, ale zároveň napsal, že chápe pocity Američanů, kteří mají ze zahraničních intervencí obavy.

O dva roky dříve v podcastu Tima Dillona řekl, že v americkém zájmu není válka s Íránem. Možný konflikt označil za „plýtvání zdroji“ a „velký výdaj pro Ameriku“.

Trump se v pondělí k názorovým neshodám vyjádřil. „Naše filosofie se trochu liší. Myslím, že na rozhodnutí jít do Íránu reagoval méně nadšeně, ale i tak se jeho postoj dal označit za zanícený,“ sdělil lídr USA novinářům ve svém floridském sídle Mar-a-Lago.

Vance filosofické rozdíly nevysvětlil a jeho podřízení ohledně názorů na invazi mlží.

„Prezident války“. Trumpův útok na Írán zmátl a štěpí evropské nacionalisty

„Lidé si do viceprezidenta neustále promítají své vlastní postoje. Existuje spousta nekonzistentních článků, které analyzují názory J. D. Vance. Rozdílné komentáře ukazují, že mainstreamová média netuší, o čem mluví. Viceprezident své rady Donaldu Trumpovi nesděluje veřejnosti,“ vyjádřila se Vanceova mluvčí Taylor Van Kirková.

Podobný komentář přidala mluvčí Bílého domu Anna Kellyová. „Snahy vnést svár mezi prezidenta Trumpa a viceprezidenta Vance jsou zcela pošetilé. Prezident naslouchá svým talentovaným bezpečnostním poradcům a rozhoduje se s ohledem na zájmy naší země. Vance je velkým přínosem celé Trumpově administrativě,“ sdělila mluvčí.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Čas bez rodiny mi nikdo nevrátí, štkal obžalovaný za novou zabijáckou drogu

Policisté zlikvidovali první laboratoř na výrobu drogy klefedronu

Deset, osm a šest let vězení uložil v pátek odpoledne Krajský soud v Ostravě třem obžalovaným z výroby syntetické a velmi nebezpečné drogy klefedron. Nejvyšší trest obdržel údajný šéf bandy. Když...

13. března 2026  17:27

Koktejl, který ochladí a funguje. V Karlíně uvedli muzikálový hit Ledové království

Karlínské divadlo uvádí muzikál Ledové království podle předlohy Hanse...

Hudební divadlo Karlín (HDK) ve čtvrtek večer slavnostně odpremiérovalo jeden z nejočekávanějších muzikálů posledních sezon. Po úspěšném zpracování v New Yorku nebo Londýně se i produkci karlínského...

13. března 2026  17:21

Kamionu na D5 u Prahy praskla pneumatika a skončil na boku, tvoří se kolony

Na dálnici D5 se ve směru z Prahy převrátil kamion. (13. března 2026)

Provoz na dálnici D5 u Prahy ve směru na Rozvadov v pátek odpoledne zkomplikovala nehoda kamionu. Soupravě podle policistů zřejmě za jízdy praskla pneumatika, kamion skončil na boku vedle komunikace....

13. března 2026  17:16

Střet s vlakem v pátek třináctého. Z auta je šrot, řidička vyvázla s oděrkami

Řidička osobního automobilu vjela na železničním přejezdu v Chrudimi-Píšťovech...

Štěstí měla v pátek třináctého řidička bílé Škody Rapid, která odpoledne v Chrudimi vjela na železničním přejezdu pod osobní vlak. I přes hrozivě vypadající nehodu z automobilu vystoupila jen s...

13. března 2026  17:03

Zanedbané děti ze stanu v Kbelích skončily v pěstounské péči, matce hrozí vězení

V provizorním stanu u vojenského letiště v Praze-Kbelích žili partneři s malými...

Nadějné pokračování má případ dvojice dětí, které několik měsíců žily s matkou v provizorním stanu nedaleko vojenského letiště v pražských Kbelích. O případu ve čtvrtek informovali pražští strážníci....

13. března 2026  16:56

Vance útok na Írán kritizoval, bojí se neúspěchu, tvrdí zdroje z Bílého domu

Viceprezident J. D. Vance ve Washingtonu (20. listopadu 2025)

Americký viceprezident byl údajně skeptický vůči útoku na Írán. Podle seniorních úředníků Bílého domu J. D. Vance invazi za zavřenými dveřmi kritizoval. Možný Trumpův nástupce sice stojí pevně za...

13. března 2026  16:52

Pes v tašce, nebo taška na psovi? Záběry z metra v New Yorku baví svět

Zákaz v newyorském metru přiměl majitele psů ke kreativním řešením

Na první pohled to vypadá absurdně. V newyorském metru se objevují bernardýni, retrívři či samojedi – a ne na vodítku, ale nacpaní do batohů, nákupních tašek nebo provizorních nosítek. Nejde o žádný...

13. března 2026  16:13

Kuriózní chyba pošty. Seniorka odešla z pobočky s penězi navíc, hledá ji policie

Policisté z Plzně hledají tuto ženu. Na přepážce dostala peníze, které ji...

Ke kuriózní situaci došlo na poště v Plzni. V důsledku chyby, kterou během jedné transakce udělala pracovnice za přepážkou, odešla starší žena bohatší o několik tisíc korun. Pravděpodobně si toho...

13. března 2026  16:11

OBRAZEM: Kousavý velbloud i sloní jedlík. Nejtěžší jsou pro slavný cirkus přesuny

Desítky let na cestách, stovky navštívených měst a generace diváků. Taková je...

Desítky let na cestách, stovky navštívených měst a generace diváků. Taková je vizitka legendárního Cirkusu Humberto. Ten letos slaví 75 let existence a sezonu zahajuje v brněnském Komárově, kde tak...

13. března 2026  16:10

Pistole, „kolache“ a kovboj Havlíček. Ministr otevřel v Texasu Český dům

Vicepremiér Karel Havlíček otevřel v Austinu Český dům. Na snímku s...

Od našeho zpravodaje v USA Když se v Texasu zmíníte o Česku, místním se jako první vybaví pistole od České zbrojovky, která před lety koupila americký Colt. Zbraněmi tu má, zejména na venkově, každý druhý narvaný sejf po...

13. března 2026  16:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Záliv krvácí pod palbou Íránu. Proč i přes pobídky USA a Izraele nevrací úder?

Premium
Mezinárodní letiště v Dubaji (1. března 2026)

Padající rakety a drony je připravují o miliardy. Státy Perského zálivu platí za probíhající konflikt s Íránem krutou daň. Spojené státy je vyzývají k vojenské odvetě, arabští lídři však zarputile...

13. března 2026  16:05

Moravec nechce šest platů z ČT. S právníky řeší, jak zrušit konkurenční doložku

Moderátor Václav Moravec

Bývalý moderátor diskusního pořadu Otázky Václava Moravce hledá způsob, jak vyřešit situaci kolem konkurenční doložky, kvůli níž by mu Česká televize měla vyplácet náhradu ve výši šesti platů. Po...

13. března 2026  16:01

