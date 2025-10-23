Urážka, hloupý trik, říká Vance. USA varují Izrael před anexí Západního břehu

Americký viceprezident J. D. Vance a ministr zahraničí Marco Rubio kritizovali středeční předběžné hlasování izraelského parlamentu o návrzích zákonů rozšiřujících svrchovanost Izraele na Západním břehu Jordánu. Podle Rubia by postup parlamentu mohl ohrozit příměří v Pásmu Gazy, které oplatí od 10. října. Vance uvedl, že hlasování považuje za urážku a USA izraelskou anexi Západního břehu Jordánu nedovolí.
Americký viceprezident J. D. Vance odlétá z Izraele (23. října 2025)

Americký viceprezident J. D. Vance odlétá z Izraele (23. října 2025) | foto: ČTK

„Myslím, že se (americký) prezident (Donald Trump) ujistil, že to není něco, co bychom v tuto chvíli mohli podpořit. Ohrozilo by to příměří a bylo by kontraproduktivní,“ řekl šéf americké diplomacie novinářům ve středu večer.

Hlasování komentoval odpoledne před svým odletem z Izraele i americký viceprezident Vance, který ho označil za „velmi hloupý politický trik“ a osobní urážku. „Politikou Trumpovy administrativy je, že Západní břeh Jordánu nebude anektován Izraelem,“ uvedl politik.

Kneset, izraelský parlament, se ve středu vyslovil pro další projednání dvou návrhů zákonů, jejichž cílem je rozšířit izraelskou svrchovanost na okupovaném Západním břehu Jordánu. Poslanci o návrzích hlasovali v předběžném čtení, což mělo umožnit jejich projednání v prvním čtení.

Izraelští osadníci ubili na Západním břehu Jordánu Američana

Židovský stát v srpnu schválil klíčový projekt výstavby 3400 bytů na Západním břehu, který odsoudila OSN a několik zahraničních představitelů. Trump se postavil proti jakékoli anexi této oblasti Izraelem, což naopak podporuje izraelská krajní pravice.

Rubio ve čtvrtek zahajuje návštěvu Izraele v návaznosti na amerického viceprezidenta Vance, který se ohledně udržení dohody o příměří s teroristickým hnutím Hamás vyjádřil optimisticky. Dohoda, vycházející z plánu prezidenta Trumpa, se v neděli zdála být ohrožená po smrtelných násilnostech v Gaze a vzájemných obviněních z jejího porušování, nadále ale platí.

Hamás srovnají muslimské země, tvrdí Trump. Ty se ale do Gazy nehrnou

Na základě dohody o příměří, které vstoupilo v platnost 10. října, měl Hamás a jeho spojenci do 72 hodin propustit všechny živé rukojmí a vrátit těla všech 28 mrtvých rukojmích. Dne 13. října Hamás propustil všech 20 živých rukojmích a od té doby postupně předává těla mrtvých, přičemž tvrdí, že nezná všechna místa, kde se pozůstatky nacházejí, a musí po nich pátrat.

Izrael okupuje a osidluje Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém od jejich obsazení za války v roce 1967. Okupace těchto území je v rozporu s mezinárodním právem.

Urážka, hloupý trik, říká Vance. USA varují Izrael před anexí Západního břehu

