Vance, který byl začátkem týdne na dvoudenní návštěvě Arménie, navštívil památník arménské genocidy Cicernakaberd v hlavním městě Jerevanu. Šlo o první návštěvu amerického viceprezidenta v této jihokavkazské republice.
Příspěvek na Vanceovu oficiálním účtu na X v úterý popsal návštěvu jako akt „uctění obětí arménské genocidy z roku 1915“, poté byl však smazán. Jeden z Vanceových poradců, který si nepřál být jmenován, uvedl, že zprávu omylem zveřejnili zaměstnanci, kteří nebyli součástí delegace.
„Tento účet spravují zaměstnanci a primárně slouží ke sdílení fotografií a videí z viceprezidentových aktivit,“ uvedl Vanceův mluvčí s tím, že Vanceho postoje nejlépe vyjadřují jeho vlastní výroky pro novináře. V těchto vyjádřeních republikánský politik slovo „genocida“ nepoužil.
Arménie se dlouhou dobu snaží o mezinárodní uznání arménské genocidy, během které zemřelo za Osmanské říše 1,5 milionu lidí, kromě Arménů také Asyřané a Řekové. Události se staly v letech 1915 až 1923. Turecko jako nástupnický stát Osmanské říše pojem genocida odmítá a tvrdí, že obětí bylo 300 000 až 500 000 a že se jednalo o represe v kontextu války. Ankara se také brání tím, že zločiny se udály před vznikem Turecké republiky.
Ačkoliv americký Kongres i předchůdce prezidenta Donalda Trumpa v úřadu Joe Biden vraždění z roku 1915 označili za genocidu, Trump ve svém loňském prohlášení tento termín nepoužil. Turecko je spojencem USA v NATO a prezident Recep Tayyip Erdogan udržuje s Trumpem úzké vztahy, mimo jiné podporuje americkou diplomatickou iniciativu ohledně Pásma Gazy, připomněl Reuters.
Šlo již o druhý případ během několika dní, kdy Trumpova administrativa smazala příspěvek na sociálních sítích. Koncem minulého týdne Bílý dům nejprve hájil a poté smazal příspěvek na Trumpově účtu na síti Truth Social, který zobrazoval exprezidenta Baracka Obamu a někdejší první dámu Michelle Obamovou jako opice. Trump následně novinářům řekl, že celé video před jeho zveřejněním zaměstnancem Bílého domu neviděl.
Vanceova cesta na jižní Kavkaz, která zahrnovala také návštěvu sousedního Ázerbájdánu, měla podpořit dohody, jež Trumpova administrativa uzavřela s Arménií a Ázerbájdžánem s cílem posunout obě kavkazské země k míru po téměř 40 letech konfliktu. Trump tyto diplomatické kroky prezentuje jako jeden z hlavních úspěchů svého působení ve funkci.