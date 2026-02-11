Bílý dům smazal Vanceův příspěvek o arménské genocidě. Byl to omyl, tvrdí

Autor: ,
  10:57
Bílý dům smazal příspěvek na sociálních sítích z účtu viceprezidenta J.D. Vance, který označoval hromadné vraždění Arménů za „genocidu“. Uvedl, že vyjádření, jež je v rozporu s postojem spojeneckého Turecka, bylo zveřejněno omylem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
21 fotografií

Vance, který byl začátkem týdne na dvoudenní návštěvě Arménie, navštívil památník arménské genocidy Cicernakaberd v hlavním městě Jerevanu. Šlo o první návštěvu amerického viceprezidenta v této jihokavkazské republice.

Příspěvek na Vanceovu oficiálním účtu na X v úterý popsal návštěvu jako akt „uctění obětí arménské genocidy z roku 1915“, poté byl však smazán. Jeden z Vanceových poradců, který si nepřál být jmenován, uvedl, že zprávu omylem zveřejnili zaměstnanci, kteří nebyli součástí delegace.

Nová potupa pro Rusy. Jaderná elektrárna hrůzy přesluhuje, nahradí ji Američané

„Tento účet spravují zaměstnanci a primárně slouží ke sdílení fotografií a videí z viceprezidentových aktivit,“ uvedl Vanceův mluvčí s tím, že Vanceho postoje nejlépe vyjadřují jeho vlastní výroky pro novináře. V těchto vyjádřeních republikánský politik slovo „genocida“ nepoužil.

Arménie se dlouhou dobu snaží o mezinárodní uznání arménské genocidy, během které zemřelo za Osmanské říše 1,5 milionu lidí, kromě Arménů také Asyřané a Řekové. Události se staly v letech 1915 až 1923. Turecko jako nástupnický stát Osmanské říše pojem genocida odmítá a tvrdí, že obětí bylo 300 000 až 500 000 a že se jednalo o represe v kontextu války. Ankara se také brání tím, že zločiny se udály před vznikem Turecké republiky.

Ačkoliv americký Kongres i předchůdce prezidenta Donalda Trumpa v úřadu Joe Biden vraždění z roku 1915 označili za genocidu, Trump ve svém loňském prohlášení tento termín nepoužil. Turecko je spojencem USA v NATO a prezident Recep Tayyip Erdogan udržuje s Trumpem úzké vztahy, mimo jiné podporuje americkou diplomatickou iniciativu ohledně Pásma Gazy, připomněl Reuters.

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Poté ho stáhl, šlo prý o omyl

Šlo již o druhý případ během několika dní, kdy Trumpova administrativa smazala příspěvek na sociálních sítích. Koncem minulého týdne Bílý dům nejprve hájil a poté smazal příspěvek na Trumpově účtu na síti Truth Social, který zobrazoval exprezidenta Baracka Obamu a někdejší první dámu Michelle Obamovou jako opice. Trump následně novinářům řekl, že celé video před jeho zveřejněním zaměstnancem Bílého domu neviděl.

Vanceova cesta na jižní Kavkaz, která zahrnovala také návštěvu sousedního Ázerbájdánu, měla podpořit dohody, jež Trumpova administrativa uzavřela s Arménií a Ázerbájdžánem s cílem posunout obě kavkazské země k míru po téměř 40 letech konfliktu. Trump tyto diplomatické kroky prezentuje jako jeden z hlavních úspěchů svého působení ve funkci.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

S nožem vyrazila do obchodního centra. Za přípravu vraždy dostala žena osm let

Obžalovaná Klára Štěpánková v soudní síni Krajského soudu v Ústí nad Labem (9....

Ústecký krajský soud poslal ve středu na osm let do vězení za přípravu vraždy mladou ženu, kterou s nožem v kapse zadržela policie v obchodním domě v centru Ústí nad Labem. S úmyslem někoho zabít se...

11. února 2026  11:30,  aktualizováno  12:07

Muž v kukle u dveří, pak matka moderátorky zmizela. FBI podezřelého pustila

Záběr z bezpečnostní kamery, na kterém je vidět podezřelý z únosu. (10. února...

Americké úřady dnes propustily muže, kterého den předtím zadržely v Arizoně v souvislosti s případem zmizelé matky americké televizní moderátorky populárního pořadu The Today Show Savanny Guthrieové.

11. února 2026  6:21,  aktualizováno  12:02

Jak podat přihlášku na střední školu a neuškodit si? I podané se dají zrušit a opravit

ilustrační snímek

Přihlašování deváťáků na střední školu je v plném proudu, končí v pátek 20. února. Mnozí dělají zbytečné chyby při řazení škol, podceňují se a nevyužívají všechny tři přihlášky. Jak vybrat střední...

11. února 2026  12:02

Schillerová hájí schodek. Kupka jí vyčetl porušení zákona i škrty u obrany

Přímý přenos
Ministryně financí Alena Schillerová při projednávání vládního návrhu zákona o...

Rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun začali schvalovat poslanci. V prvním čtení posuzují jen základní rozpočtové údaje - příjmy, výdaje a výši deficitu. „Návrh je v rozporu se...

11. února 2026  5:20,  aktualizováno 

Na tahu do Polska boural kamion, návěs zablokoval cestu mezi Opavou a Krnovem

Hlavní tah mezi Opavou a Krnovem blokuje havarovaný kamion.

Více než pět hodin vázla kvůli nehodě doprava mezi Opavou a Krnovem na velmi frekventované silnici I/57. Hlavní tah na Polsko ve středu v šest hodin ráno zablokoval kamion, který jel tak rychle, že...

11. února 2026  8:08,  aktualizováno  11:58

Psy nechala vyhladovět v kleci, nalezená těla se rozkládala. Majitelka půjde do vězení

ilustrační snímek

Na rok do vězení poslal soud ženu z Liberce, která nechala v bytě vyhladovět dva psy. Zvířata zavírala do klece, kde neměla žádný pohyb. Psi trpěli pokročilou podvýživou, dehydratací či infekcemi....

11. února 2026  11:58

Konec jaderné dohody? Neporušíme její limity, pokud tak neučiní USA, řekl Lavrov

Sergej Lavrov (20. ledna 2026)

Rusko neporuší limity smlouvy o kontrole jaderných zbraní Nový START, která vypršela, pokud tak neučiní Spojené státy. Podle ruské státní tiskové agentury TASS to ve středu uvedl šéf ruské diplomacie...

11. února 2026  11:18,  aktualizováno  11:51

„Dosud jsem to znal jen z televize.“ Svědci popisují střelbu na škole v Kanadě

V odlehlé obci v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady došlo ke střelbě...

Dveře jsme zabarikádovali stoly a schovávali jsme se ve skříních, popisují žáci střelbu v malém městě Tumbler Ridge v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady. Obyvatelé jsou v šoku. Uvádí, že se...

11. února 2026  11:45

Fiala oznámil další plány. Nebude kandidovat do Senátu ani na Hrad

Petr Fiala na kongresu ODS. (17. ledna 2026)

Bývalý premiér a šéf ODS Petr Fiala oznámil, že v nadcházejících volbách nebude kandidovat na prezidenta ani do Senátu. Podle svých slov chce nadále působit jako poslanec. „K tomu, abych byl v...

11. února 2026  11:16,  aktualizováno  11:36

S tříletou dcerou žil mezi bezdomovci a narkomany. Žebrala, jedla zbytky z popelnice

Budova Okresního soudu v Klatovech. (4. listopadu 2025)

Tříletou podmínku vyměřil Okresní soud v Klatovech devětatřicetiletému muži, který se se svojí tříletou dcerou několik měsíců pohyboval mezi bezdomovci a narkomany. Dívka chodila špinavá, jedla...

11. února 2026  11:24

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Ruský dron v Charkovské oblasti zabil válečného invalidu a tři batolata

Ruský dron udeřil na rodinný dům ve východoukrajinské Charkovské oblasti. (11....

Životy jednoho muže a tří batolat si vyžádal úder ruského dronu na rodinný dům ve východoukrajinské Charkovské oblasti. Uvedl to šéf tamní oblastní vojenské správy Oleh Syněhubov, který už předtím...

11. února 2026  10:10,  aktualizováno  11:23

Kvůli drobné nehodě v Ústí nad Labem zkolabovala doprava. Školáci spěchali pěšky

Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz v ranní špičce v Ústí...

Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz ve středeční ranní špičce v Ústí nad Labem. Ve městě je totiž v provozu pouze jeden most, druhý se opravuje. Kvůli rannímu karambolu, při kterém...

11. února 2026  9:10,  aktualizováno  11:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.