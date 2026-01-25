„Vance je tlustý podčlověk.“ Nové krajně pravicové hnutí trpí obsesí zjevem

Autor:
  14:11
Diskuze influencera Bradena Peterse známého jako Clavicular o americkém viceprezidentovi J. D. Vanceovi a guvernérovi Kalifornie Gavinu Newsomovi znovu obrátila pozornost na krajně pravicové hnutí takzvaného looksmaxxingu, které usiluje o maximalizaci fyzické atraktivity. I když hnutí patří do protrumpovského tábora, Clavicular a další uvedli, že by nevolili Vance, protože je tlustý.
Viceprezident J. D. Vance ve Washingtonu (20. listopadu 2025)

Viceprezident J. D. Vance ve Washingtonu (20. listopadu 2025) | foto: Julia Demaree NikhinsonAP

Kalifornský guvernér Gavin Newsom na jednom z obrázků generovaných umělou...
Krajně pravicový aktivista Nick Fuentes (9. května 2017)
Viceprezident USA J. D. Vance v Kapitolu (4. března 2025)
Americký viceprezident J. D. Vance v Jeruzalémě (22. října 2025)
26 fotografií

„J. D. Vance je podčlověk,“ řekl Clavicular o americkém viceprezidentovi v rozhovoru s konzervativním komentátorem Michaelem Knowlesem. Vance je podle něho obézní, má špatný poměr šířky obličeje k výšce a zapadlý profil. „Je to trapné. Jak můžeš být tlustý a očekávat, že budeš vést zemi?“

O kalifornském guvernérovi Newsomovi pak Clavicular tvrdí, že jej považuje za „lháře“ a „zvrhlíka“. Přesto by jej kvůli jeho vzhledu volil raději než Vance. „Newsom je chad, vysoký 190 cm,“ rozplýval se stále známější influencer, přičemž použil termín z internetového slangu pro vysoce atraktivního muže.

Ke Clavicularovi se přidali streamer Sneako a komentátor Nick Fuentes, kteří se též vysmáli zjevu viceprezidenta a pronesli rasistické komentáře na adresu jeho indické manželky. „J. D. Vance = tlustý podčlověk. Newsom ho totálně mogne (převálcuje). Volil bych ho klidně stokrát jen proto, že je pěkný,“ napsal Fuentes, který se pochvalně vyjadřuje o německém vůdci Adolfu Hitlerovi.

Hitler byl hustej, tvrdí aktivista, který by vzal ženám volební právo a nikdy neměl sex

Portál New York Post podotýká, že tito krajně pravicoví influenceři vychovávají novou generaci, u níž se stírá hranice mezi seriózní politikou a vtipem. Považuje to za problém vzhledem k tomu, že jde o lidi, kteří se už dostávají do věku, kdy mohou volit.

„Pro generaci Z je politika zábava. Humor má přednost před politikou. A pro některé členy generace Z je zjevně vzhled důležitější než politický přehled,“ dodává portál.

Vanceovi čekají čtvrté dítě, druhá dáma porodí poprvé v moderní historii USA

Vance se už dříve dostal do centra diskusí o správné maskulinitě, když čelil podezřením a posměchu, že používá oční linky. „Případ J. D. Vance, který byl během voleb terčem posměchu kvůli tomu, že měl nalíčené oči, byl fascinující. Prezident Trump totiž zjevně používá make-up, ale jeho make-up má za cíl, aby vypadal opálenější, svalnatější, vypracovanější, prostě ‚mužnější‘,“ upozorňuje na možné dvojí standardy profesorka genderových studií Meredith Jonesová z londýnské Brunel University.

Způsob, jak zaujmout ty proradné ženy

Současné útoky na viceprezidenta ukazují na další nový trend protrumpovské krajní pravice. Devatenáctiletý Clavicular, který má přes 700 tisíc sledujících na TikToku, je jedním z nejvýraznějších představitelů takzvaného looksmaxxingu neboli snahy prostřednictvím co nejefektivnějších technik dosáhnout co nejlepšího a nejatraktivnějšího zjevu.

clavicular0
8. listopadu 2025 v 23:01, příspěvek archivován: 23. ledna 2026 v 14:31
oblíbit odpovědět uložit

Looksmaxxing vzešel ze silně protižensky zaměřené online kultury takzvaných „incelů“, tedy „nedobrovolných paniců“, a dále rozvíjí jejich představy o alfa mužích. Looksmaxxing nabízí způsoby, jak se takovými vyhledávanými a respektovanými muži stát, přičemž využívá často velmi pochybné metody. Clavicular se například chlubí tím, že se mlátil kladivem do čelisti, aby si ji upravil do kýžené hranaté podoby považované za znak mužské dominance, síly a atraktivity.

Používal také testosteronovou terapii a podstoupil plastické operace. Kdo by chtěl vypadat jako on, může si u něj objednat poradenství.

Luxusní estetika, nebo výjev z hororu? Američané touží po tvářích ve stylu MAGA

„Snad více než kterákoli jiná skupina odhalují hloubku morální krize, které dnes čelí mladí muži,“ uvádí portál The Atlantic. „Pro mnoho členů této skupiny však dobrý vzhled není prostředkem k dosažení sociálních či romantických cílů, ale cílem samým o sobě, jakousi formou sebeoslavování. Jejich ideálem není sukničkář Don Juan, ale spíše někdo bližší Achillovi, homérskému válečnému hrdinovi, jehož výjimečnost je dána jeho převahou nad ostatními muži.“

Looksmaxxing je součástí takzvané „black pill“ (černá pilulka) ideologie, jež je rozšířením filozofie „rudé pilulky“ převzaté z filmu Matrix. V něm si hlavní hrdina vybírá mezi modrou a rudou pilulkou, tedy mezi setrváním ve falešném světě a přijetím reality. Tento koncept je oblíbený u krajně pravicových skupin, které jím označují přesvědčení, že ženy – a zejména feministky – vládnou světu a že muži v něm mají nevýhodné postavení. Podle této logiky však mohou muži své postavení zlepšit například fyzickým cvičením, motivačními kurzy, aktivním životním stylem či dosažením bohatství, což jim má zajistit i přízeň žen.

Teorie černé pilulky jde ještě dál. Podle jejích zastánců ženy nejen vládnou světu, ale jsou natolik povrchní, že je u mužů nezajímá ani status nebo chování, ale jen vzhled. V extrémních případech tvrdí, že nepomůže vůbec nic, dokonce ani looksmaxxingové techniky, pokud má dotyčný „špatný“ zjev. Tento výrazně negativní pohled na svět může u některých mužů vést k depresím, sebevražedným myšlenkám či poruchám příjmu potravy.

Vstoupit do diskuse (39 příspěvků)

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Pro Rusy klíčový Severomorsk jede na generátory, zchátralé vedení se zřítilo

Ruské město Murmansk jede už druhý den na generátory. Spadlo tam zchátralé...

Domovské město hlavní ruské námořní základny muselo přejít na nouzové generátory, aby si zajistilo elektřinu poté, co se během špatného zimního počasí zhroutilo stárnoucí elektrické vedení. To...

25. ledna 2026  15:19

Doplácíme na vás, vyčítá bavorský premiér malým spolkovým zemím. Chce je spojit

Bavorský premiér Markus Söder (13. ledna 2026)

Spolkových zemí by v Německu mělo být méně, prohlásil bavorský premiér Markus Söder a rozčísl tak nudné vody německé politiky. Přestože neřekl konkrétně, které části země by spojil dohromady, jedno...

25. ledna 2026  15:18

Sázka na barvy a Amazon jako vzor. Řetězec Walmart rozšiřuje nabídku

Policie v Kalifornii zatkla nahého muže ve Walmartu. O chvíli dříve střílel po...

Největší americký maloobchodní řetězec Walmart mění svou strategii. Na americkém trhu je znám hlavně pro nízké ceny, které oslovují nízkopříjmové zákazníky. V poslední době firma začala nabízet i...

25. ledna 2026

Policisté hledají svědky nehody na Smíchově. Žena při ní přišla o nohy

Místo nehody, kde ve čtvrtek 15. ledna autobus srazil ženu, která kvůli vážným...

Pražští policisté hledají svědky nehody autobusu městské hromadné dopravy, při které se vážně zranila žena a utrpěla amputaci obou spodních končetin. Událost se stala 15. ledna krátce po sedmé hodině...

25. ledna 2026  14:40

„Vance je tlustý podčlověk.“ Nové krajně pravicové hnutí trpí obsesí zjevem

Viceprezident J. D. Vance ve Washingtonu (20. listopadu 2025)

Diskuze influencera Bradena Peterse známého jako Clavicular o americkém viceprezidentovi J. D. Vanceovi a guvernérovi Kalifornie Gavinu Newsomovi znovu obrátila pozornost na krajně pravicové hnutí...

25. ledna 2026  14:11

Jak se hledá nejsledovanější pár Netflixu? Prozrazují hvězdy seriálu Bridgertonovi

Premium
Luke Thompson a Yerin Ha v seriálu Bridgertonovi (2026)

Bridgertonovi se vrací na Netflix. Show, která jedny vytáčí svou historickou nepřesností a druzí ji pro její moderní přístup a inkluzivitu milují, vstupuje do čtvrté série. Povede se tvůrcům překonat...

25. ledna 2026

OBRAZEM: Takto si užívala smetánka na luxusním Plesu jako Brno

Třináctý ročník luxusní akce Ples jako Brno se konal 24. ledna 2026.

Ikonický Ples jako Brno nabídl sobotní noc plnou koncertů v podání českých hvězd. Ples spojovaný s největším luxusem si nenechala ujít celá řada známých osobností ze světa showbyznysu. Celkem...

25. ledna 2026  13:56

Dávky pro Ukrajince nezrušíme, řekl Juchelka. Poslanec za SPD chce tvrdou revizi

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

Humanitární dávky pro lidi prchající před válkou rušit nebudeme, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Libor Vondráček z vládnoucí...

25. ledna 2026  12:47,  aktualizováno  13:37

Střelba v sebeobraně? Videa z incidentu v Minneapolisu ukazují něco jiného

Alex Pretti, zabitý federálními agenty USA (25. ledna 2026)

Videa svědků sobotního incidentu, kdy 37letého Alexe Prettiho v Minneapolisu zastřelili federální imigrační agenti, patrně neodpovídají tomu, jak sled událostí popsali zástupci administrativy...

25. ledna 2026  13:09

Nestačím pokrývat poptávku, světoví lídři potřebují pomoc, říká exorcista

Premium
Římskokatolický duchovní a exorcista Jaroslav Brož (8. února 2024)

Katolický kněz a bývalý děkan Jaroslav Brož se několik desítek let věnuje exorcismu. Jde o disciplínu, která si dává za cíl vymítat ďábla a další zlé síly z člověka označeného za posedlého. Brož v...

25. ledna 2026  13:06

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Efekt Guinness. Obliba tmavých piv roste, nikdo neví, zda trend přetrvá

Nabídka ústřic a mořských plodů v podniku Guinness Open Gate (8. prosince 2025)

Popularita tmavých piv stále roste. Týká se to především britského trhu, kde podle dat společnosti IWSR vzrostla spotřeba stoutů mezi lety 2019 a 2024 o 43 procent. Na vrcholu stojí oblíbená irská...

25. ledna 2026

Příjezd sanitkou nedává lidem přednost v ošetření. Můžou jít na řadu i jako poslední

Premium
Jen proto, že člověk přijede sanitkou, nemá na příjmu přednost. Lékař určuje...

Pražané si v poslední době častěji volají sanitku kvůli horečce. Záchranáři k těmto případům od září do ledna vyjížděli o 37 procent častěji než loni v tutéž dobu. Může za to podle nich chřipková...

25. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.