„Vance je tlustý podčlověk.“ Nové krajně pravicové hnutí trpí obsesí zjevem

„J. D. Vance je podčlověk,“ řekl Clavicular o americkém viceprezidentovi v rozhovoru s konzervativním komentátorem Michaelem Knowlesem. Vance je podle něho obézní, má špatný poměr šířky obličeje k výšce a zapadlý profil. „Je to trapné. Jak můžeš být tlustý a očekávat, že budeš vést zemi?“
O kalifornském guvernérovi Newsomovi pak Clavicular tvrdí, že jej považuje za „lháře“ a „zvrhlíka“. Přesto by jej kvůli jeho vzhledu volil raději než Vance. „Newsom je chad, vysoký 190 cm,“ rozplýval se stále známější influencer, přičemž použil termín z internetového slangu pro vysoce atraktivního muže.
Ke Clavicularovi se přidali streamer Sneako a komentátor Nick Fuentes, kteří se též vysmáli zjevu viceprezidenta a pronesli rasistické komentáře na adresu jeho indické manželky. „J. D. Vance = tlustý podčlověk. Newsom ho totálně mogne (převálcuje). Volil bych ho klidně stokrát jen proto, že je pěkný,“ napsal Fuentes, který se pochvalně vyjadřuje o německém vůdci Adolfu Hitlerovi.
Portál New York Post podotýká, že tito krajně pravicoví influenceři vychovávají novou generaci, u níž se stírá hranice mezi seriózní politikou a vtipem. Považuje to za problém vzhledem k tomu, že jde o lidi, kteří se už dostávají do věku, kdy mohou volit.
„Pro generaci Z je politika zábava. Humor má přednost před politikou. A pro některé členy generace Z je zjevně vzhled důležitější než politický přehled,“ dodává portál.
Vance se už dříve dostal do centra diskusí o správné maskulinitě, když čelil podezřením a posměchu, že používá oční linky. „Případ J. D. Vance, který byl během voleb terčem posměchu kvůli tomu, že měl nalíčené oči, byl fascinující. Prezident Trump totiž zjevně používá make-up, ale jeho make-up má za cíl, aby vypadal opálenější, svalnatější, vypracovanější, prostě ‚mužnější‘,“ upozorňuje na možné dvojí standardy profesorka genderových studií Meredith Jonesová z londýnské Brunel University.
Způsob, jak zaujmout ty proradné ženy
Současné útoky na viceprezidenta ukazují na další nový trend protrumpovské krajní pravice. Devatenáctiletý Clavicular, který má přes 700 tisíc sledujících na TikToku, je jedním z nejvýraznějších představitelů takzvaného looksmaxxingu neboli snahy prostřednictvím co nejefektivnějších technik dosáhnout co nejlepšího a nejatraktivnějšího zjevu.
Looksmaxxing vzešel ze silně protižensky zaměřené online kultury takzvaných „incelů“, tedy „nedobrovolných paniců“, a dále rozvíjí jejich představy o alfa mužích. Looksmaxxing nabízí způsoby, jak se takovými vyhledávanými a respektovanými muži stát, přičemž využívá často velmi pochybné metody. Clavicular se například chlubí tím, že se mlátil kladivem do čelisti, aby si ji upravil do kýžené hranaté podoby považované za znak mužské dominance, síly a atraktivity.
Používal také testosteronovou terapii a podstoupil plastické operace. Kdo by chtěl vypadat jako on, může si u něj objednat poradenství.
„Snad více než kterákoli jiná skupina odhalují hloubku morální krize, které dnes čelí mladí muži,“ uvádí portál The Atlantic. „Pro mnoho členů této skupiny však dobrý vzhled není prostředkem k dosažení sociálních či romantických cílů, ale cílem samým o sobě, jakousi formou sebeoslavování. Jejich ideálem není sukničkář Don Juan, ale spíše někdo bližší Achillovi, homérskému válečnému hrdinovi, jehož výjimečnost je dána jeho převahou nad ostatními muži.“
Looksmaxxing je součástí takzvané „black pill“ (černá pilulka) ideologie, jež je rozšířením filozofie „rudé pilulky“ převzaté z filmu Matrix. V něm si hlavní hrdina vybírá mezi modrou a rudou pilulkou, tedy mezi setrváním ve falešném světě a přijetím reality. Tento koncept je oblíbený u krajně pravicových skupin, které jím označují přesvědčení, že ženy – a zejména feministky – vládnou světu a že muži v něm mají nevýhodné postavení. Podle této logiky však mohou muži své postavení zlepšit například fyzickým cvičením, motivačními kurzy, aktivním životním stylem či dosažením bohatství, což jim má zajistit i přízeň žen.
Teorie černé pilulky jde ještě dál. Podle jejích zastánců ženy nejen vládnou světu, ale jsou natolik povrchní, že je u mužů nezajímá ani status nebo chování, ale jen vzhled. V extrémních případech tvrdí, že nepomůže vůbec nic, dokonce ani looksmaxxingové techniky, pokud má dotyčný „špatný“ zjev. Tento výrazně negativní pohled na svět může u některých mužů vést k depresím, sebevražedným myšlenkám či poruchám příjmu potravy.