Vance na úzkém laně. Chce se trhnout od toxického Trumpa, mluví se o nové alianci

Vanceův „kacířský“ tweet, v němž odsoudil válku s Íránem a svedl na ni neúspěch republikánů ve volbách, by se na první pohled mohl zdát jako jasný útěk od Trumpa. „Já jsem to říkal“ moment; mytí rukou. Jenže na ten druhý je to spíš snaha „bezpečně“ vystoupit z prezidentova stínu.
Za dva roky budou v USA další prezidentské volby a Vance je už dlouho přepokládaným kandidátem Republikánské strany. Však je také v USA zvykem, že se viceprezident po odchodu svého šéfa pokusí získat jeho místo. Až se o to bude Vance snažit, voliče bude lovit i mezi příznivci Donalda Trumpa. Právě proto nyní svůj disent zároveň nesmí přehnat.
Demokraté už nyní dávají najevo, že mají v úmyslu připsat Vanceovi odpovědnost za válku s Íránem. „Pokud to takhle vnímal už od začátku, proč se k tomu důrazně nevyjádřil?“