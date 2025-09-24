U Ukrajiny nezůstane, Rusko napadne některé země NATO, varoval OSN Zelenskyj

  19:39
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu obvinil ruského lídra Vladimira Putina z toho, že chce kromě napadené Ukrajiny vést válku i v dalších zemích. Ve svém projevu při Valném shromáždění OSN v New Yorku také uvedl, že pouze zbraně a silní partneři, a nikoliv mezinárodní právo rozhodují o tom, kdo ve válce přežije.
Volodymyr Zelenskyj (13. srpna 2025)

Volodymyr Zelenskyj (13. srpna 2025) | foto: AP

„Říkali jsme vám dříve, Ukrajina je jen první, a teď už ruské drony létají po Evropě a ruské operace se šíří po (dalších) zemích. A Putin chce v této válce pokračovat tím, že ji rozšíří. Nikdo se teď nemůže cítit v bezpečí,“ prohlásil Zelenskyj. Svět proto podle něj musí použít všechny páky, které má, aby donutil Rusko přestat.

„Záleží to na vás, jestli pomůžete míru, nebo budete pokračovat ve výcviku s Ruskem a budete pomáhat Rusku financovat tuto válku. Závisí na vás, jestli váleční zajatci budou osvobozeni, jestli se unesené děti vrátí domů,“ apeloval Zelenskyj na mezinárodní společenství.

„Prosím, připojte se k nám v obraně životů a mezinárodního práva a řádu. Lidé čekají na činy,“ řekl také v projevu, který Valné shromáždění ocenilo potleskem.

Ukrajina by mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, uvedl Trump

Ve svém vystoupení dále vyjádřil přesvědčení, že lidstvo kvůli Ruskem vyvolané válce prožívá nejničivější závody ve zbrojení v dějinách, a poznamenal, že o přežití v dnešním světě rozhodují především zbraně a silní spojenci.

„Mezinárodní právo nefunguje dobře, pokud nemáte silné přátele, kteří jsou ochotni se za něj postavit,“ uvedl v projevu, který přišel den po velmi kritických vyjádřeních amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu OSN.

„Ani během krveprolití tady není žádná jedna mezinárodní instituce, která to může skutečně zastavit,“ řekl Zelenskyj, podle něhož se v tom 21. století neliší od minulosti.

Navíc ani to, že je nějaká země součástí silné aliance, podle něj neznamená, že je v bezpečí, o čemž svědčí i nedávné proniknutí 19 ruských dronů do polského vzdušného prostoru, z nichž se jen čtyři podařilo sestřelit.

Že se nám zpomaluje růst? To schválně, abychom potlačili inflaci, vysvětlil Putin

Právě relativně levné drony jsou podle Zelenského jedním z projevů zásadních změn ve zbrojení a způsobu vedení války. Ukrajina je podle něj připravena sdílet se spojenci své zkušenosti s nimi i s tím, co funguje v obraně proti ruské agresi.

