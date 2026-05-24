Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kéž by jí vyřízli jazyk... Nešťastná fotka z Vietnamu pronásleduje Fondovou dodnes

Autor:
Seriál
Stačila jedna fotka a z obletované ikony Hollywoodu se stala zrádkyně národa. Jane Fondová své návštěvy u protiletecké obrany v Hanoji hořce lituje dodnes, s aktivismem se však ani na stará kolena nerozloučila. Příběh jejího nejkontroverznějšího životního momentu přibližuje další díl seriálu Slavné fotografie.
Fotografie americké herečky a aktivistky Jane Fondové sedící na protiletadlovém...

Fotografie americké herečky a aktivistky Jane Fondové sedící na protiletadlovém kanónu Vietkongu během její návštěvy Severního Vietnamu vzbudila velkou kontroverzi. (1972) | foto: ČTK

Americká herečka Jane Fondová se během návštěvy Severního Vietnamu setkala s...
Americká herečka Jane Fondová se během návštěvy Severního Vietnamu setkala s...
Americká herečka Jane Fondová na návštěvě Vietnamu navštívila místo v Hanoji,...
Americká herečka Jane Fondová při setkání s vicepremiérem Severního Vietnamu...
35 fotografií

Slavná a krásná herečka na protiletadlovém dělu, kolem ní se zubí vojáci. Obrázek, jakých tiskové oddělení Pentagonu v rámci svých akcí na podporu amerických hochů v zámoří vyprodukoval tuny. A nešťastné angažmá v jihovýchodní Asii v tom nebylo výjimkou.

Slavné fotografie

Onou herečkou je Jane Fondová. Potud je vše bez problémů. Jenže těmi usmívajícími se vojáky jsou příslušníci severovietnamské armády a ono dělo bylo určené k sestřelování amerických letadel. Žádný div, že fotka vzbudila takové pobouření a její stín pronásleduje hollywoodskou tygřici dodnes.

Fondová byla známá svým sociálním aktivismem už v mládí. Kvůli vazbám na černošské hnutí Black Panthers se dokonce dostala do hledáčku úřadů a když indiánští aktivisté na sklonku šedesátých let obsadili opuštěnou věznici Alcatraz, přijela je osobně podpořit. Vůbec nejhlasitěji však protestovala proti válce ve Vietnamu.

„Vyrůstala jsem v hlubokém přesvědčení, že kdekoliv naši vojáci bojují, jsou na straně andělů,“ vysvětlila později své důvody s odkazem na role hrdinných vojáků, které její otec Henry Fonda ztvárnil ve velkofilmech jako Bitva v Ardenách nebo Nejdelší den.

Fotografie americké herečky a aktivistky Jane Fondové sedící na protiletadlovém kanónu Vietkongu během její návštěvy Severního Vietnamu vzbudila velkou kontroverzi. (1972)
Americká herečka Jane Fondová se během návštěvy Severního Vietnamu setkala s americkými válečnými zajatci. (15. července 1972)
Americká herečka Jane Fondová se během návštěvy Severního Vietnamu setkala s americkými válečnými zajatci. (15. července 1972)
Americká herečka Jane Fondová na návštěvě Vietnamu navštívila místo v Hanoji, které bylo bombardované americkými letouny. (20. července 1972)
35 fotografií

Ještě když v šedesátých letech žila v Paříži, zpochybňování amerického tažení v bývalé francouzské kolonii prý bytostně nesnášela. „Odmítala jsem věřit, že tam můžeme dělat něco špatného,“ vzpomínala. Její názor ale postupně nahlodala svědectví amerických veteránů a jejich traumatizující zkušenosti. Rozhodla se proto vrátit do USA a vystoupit proti konfliktu.

Když se v roce 1970 vracela v rámci protiválečného turné z Kanady do Clevelandu, policie ji zadržela a obvinila z pašování drog. Fondová tvrdí, že měla u sebe jen vitamíny a příkaz k jejímu zadržení přišel z Bílého domu kvůli jejímu odporu proti válce.

Její policejní fotografie, na které má mikádo a zdviženou pěst, se stala ikonickou – a dokonce i módní inspirací. Drzý sestřih ukázal novou Fondovou – už to nebyla roztomilá bláznivka, jak si ji Američané zamilovali v romantické komedii Bosé nohy v parku. Náhle z ní byla revolucionářka. Fondová se tak podle magazínu Vogue „zapsala do kolektivního vědomí jako symbol neústupných žen“.

Americká herečka a aktivistka Jane Fondová a její slavný mugshot neboli fotka...

Fondová skutečně neustoupila, dál pokračovala ve své kritice války. V roce 1972 s kolegou Donaldem Sutherlandem založili road show nazvanou FTA, což údajně znamenalo „Free The Army“ (Osvoboďte armádu). Zkratku ale šlo číst i jako „Fuck The Army“.

Osudová cesta

V témže roce od severovietnamské delegace v Paříži obdržela pozvání k cestě do Hanoje. Kývla. Věřila, že jako celebrita dokáže upoutat pozornost západní veřejnosti k americkému bombardování civilní infrastruktury na severu Vietnamu.

Během dvoutýdenní návštěvy prostřednictvím severovietnamského rádia Voice of Vietnam vyzývala americké vojáky, ať s bombardováním přestanou. Prý to byl jediný způsob, jak se s nimi spojit, protože na americké základny v Jižním Vietnamu měla zákaz vstupu.

Setkala se i s americkými válečnými zajatci. Později se objevily spekulace, že Viet Minh je k tomu přinutil mučením. Vězni jí též údajně dali tajné zprávy domů, ona je však zradila a předala je věznitelům. Zajatci to popřeli, stejně jako samotná Fondová. Ta ovšem také tehdy zpochybňovala zprávy o mučení sestřelených amerických letců.

Křehká holka s kulometem. Český fotograf ukázal druhou stranu Vietnamu

Ta nejdůležitější událost nastala na konci jejího pobytu. Severovietnamci ji vzali na prohlídku protiletecké baterie na okraji Hanoje. „Když jsme dorazili na místo, přivítal mě asi tucet mladých vojáků v uniformách. Kolem se také shromáždilo mnoho fotografů a možná i novinářů. Mnohem více, než kolik jsem jich v Hanoji viděla na jednom místě. To mě mělo varovat,“ líčila později.

Překladatel jí sdělil, že vojáci jí chtějí zazpívat píseň o dni, kdy „strýček Ho“ vyhlásil nezávislost. Fondovou píseň a zvláště slova o rovnosti všech lidí dojala. „Začala jsem plakat a tleskat. Tito mladí muži by neměli být našimi nepřáteli. Oslavují stejná slova jako Američané,“ popsala své pocity.

Americká herečka Jane Fondová na návštěvě Vietnamu navštívila místo v Hanoji,...

Severovietnamci po ní chtěli, aby též něco zazpívala. Vyhověla jim a spustila předem naučenou jihovietnamskou protiválečnou píseň. Vojáci reagovali nadšením. Zatímco byla stále v dobré náladě, smála se a tleskala, odvedli ji k protileteckému dělu a ona si k němu sedla. Vůbec ji prý nedošlo, co to je za věc.

Realita ji zasáhla až poté, co se s tlumočníkem vracela k autu. „Pane Bože! Bude to vypadat, jako bych chtěla sestřelovat americká letadla,“ pomyslela si. Naléhala na tlumočníka, že fotky nesmějí být publikovány, a on ji prý ujistil, že v Hanoji se o to postarají.

Veřejný hněv

Severní Vietnam si ovšem takovou propagandistickou příležitost nemohl nechat ujít. Fotky v Americe rozpoutaly bouři. Její výlet odsoudilo ministerstvo zahraničí, organizace Veterans of Foreign Wars ji označila za zrádkyni a vyzvala k jejímu trestnímu stíhání. U některých politiků se dočkali pochopení, aférou se zabýval i Kongres.

Fondová dostala hanlivou přezdívku „Hanojská Jane“ a v Marylandu zcela vážně diskutovali o plošném zákazu jejích filmů. „Ne že bych ji chtěl zabít, ale nevadilo by mi, kdyby jí vyřízli jazyk,“ prohlásil tamní demokratický zákonodárce William Burkhead.

Fondová tvrdí, že aféra měla dopad na její obsazování v Hollywoodu. „V některých státech se pokoušeli schválit rezoluce, podle kterých bych byla v případě vstupu na jejich území zatčena. Nebo že se v nich nesmí promítat mé filmy. Žádná z nich nakonec neprošla, ale byl to přesně ten druh nátlaku, který nutil filmová studia, aby si mé obsazení dvakrát rozmyslela,“ sdělila pro Vogue.

Za fotku z Vietnamu se dočkal slávy. Umírajícímu mariňákovi však ukřivdil

Navzdory veřejnému nepřátelství se však její herecká kariéra dál rozvíjela a v roce 1979 získala za protiválečné drama Návrat domů druhého Oscara. Dodnes tvrdí, že návštěvy Severního Vietnamu nelituje a vnímá ji jako „pozitivní zkušenost“, která „opravdu změnila můj život v mnoha hlubokých a krásných ohledech“. Co si však bude do smrti vyčítat, je pózování u protiletadlové obrany.

„Je možné, že to byla léčka, že to Vietnamci měli všechno naplánované. To se nikdy nedozvím. Ale pokud ano, nemůžu jim to mít za zlé. Odpovědnost leží na mně,“ napsala v memoárech. „Pokud mě někdo využil, sama jsem to dopustila. Byla to moje chyba, zaplatila jsem za ni vysokou cenu a stále za ni platím.“

Její aféra je pro některé veterány dodnes stále bolavá. V roce 2005 jí veterán amerického námořnictva Michael A. Smith během autogramiády plivl do obličeje žvýkací tabák. Svůj krok označil za čestnou povinnost: „Ona nám plivala do obličeje sedmatřicet let. Rozhodně to stálo za to. Je spousta veteránů, kteří by rádi udělali to, co já.“

Když o deset let později měla přednášku v Marylandu, skupina protestujících se na místě ukázala s kopiemi její vietnamské fotky a všeříkajícími nápisy „Odpustit? Možná. Zapomenout? Nikdy.“

Jane Fondová (Cannes, 26. května 2023)

„Bolí mě to a bude mě to bolet až do hrobu. Udělala jsem obrovskou, obrovskou chybu, kvůli které si spousta lidí myslela, že jsem proti našim vojákům,“ reagovala Fondová. Podle ní být proti válce neznamená být proti příslušníkům americké armády, právě naopak.

Herečka a známá propagátorka aerobiku se proto stavěla i proti dalším anabázím, jako byla válka v Afghánistánu a Iráku či intervence v Íránu. Aktivismu se věnuje i ve svých 88 letech, přičemž nové bojiště našla v obraně zelené politiky a v odporu vůči Donaldu Trumpovi.

„Předtím, než jsem se začala angažovat v aktivismu, jsem měla pocit, že vlastně nevím, kdo jsem nebo proč jsem na tomto světě. Měla jsem pocit, že můj život nemá žádný smysl, což je hrozný pocit. Když mi pak američtí vojáci přiblížili realitu vietnamské války v celé její syrovosti, úplně mi to odpálilo dekl,“ vysvětluje, co ji motivuje k veřejným protestům.

„Jakmile tohle jednou ucítíte hluboko v žaludku, tak bez ohledu na to, jaké kontroverzi budete muset čelit, už necouvnete. Čím víc kontroverze se na mě sypalo, tím víc jsem se zatvrdila. Už se nechci vrátit k té bezvýznamnosti.“

Vstoupit do diskuse

Slavné fotografie

Komu píše? Snímek Clintonové ovládl internet, předznamenal však její pád

Ministryně zahraničí Hillary Clintonová kontroluje svůj telefon značky...

VIDEO Seriál Byla to jen jedna fotka z mnoha. Obyčejná momentka. Po několika měsících si však portrétu tehdejší...

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Seriál Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Seriál Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z...

Říšský prezident ukázal povolené břicho, fotka v plavkách šokovala Němce

Slavná fotka říšského prezidenta s odhaleným břichem.

VIDEO Seriál V červenci 1919 vznikla na severoněmeckém pobřeží fotografie, která rozpoutala politickou bouři. Na...

Objala Stalina, on jí nechal zabít rodiče. Holčičce z fotky nakonec ukradli i jméno

Sedmiletá dívka z Burjatska Engelsina „Gelja“ Markizovová předává květiny...

Seriál Byla to fotka, která měla Josifa Stalina ukázat jako skutečného otce sovětských dětí a vůdce...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Seriál Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

VIDEO Seriál Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco...

Česká islamofobie i Masaryk. Kalhousová popisuje, proč Češi v podpoře Izraele vybočují

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Kéž by jí vyřízli jazyk... Nešťastná fotka z Vietnamu pronásleduje Fondovou dodnes

Fotografie americké herečky a aktivistky Jane Fondové sedící na protiletadlovém...

Stačila jedna fotka a z obletované ikony Hollywoodu se stala zrádkyně národa. Jane Fondová své návštěvy u protiletecké obrany v Hanoji hořce lituje dodnes, s aktivismem se však ani na stará kolena...

24. května 2026

Nelegálních pracovníků v Česku výrazně přibylo, firmy podceňují administrativu

Policisté odvádějí jednoho z odhalených cizinců s nelegálním pobytem při zátahu...

Případů nelegálního zaměstnávání v Česku přibývá. V porovnání s rokem 2024 jich inspektoři odhalili o 38 procent více. Někdy jde o práci mimo pracovněprávní vztah, jindy o cizince bez platného...

24. května 2026

Zlo je ve zdech ministerstev a úřadů vlády. Radkin Honzák nejen o narcismu a samotě

Premium
Psychiatr Radkin Honzák

Proč jsou dnes mladí osamělejší než staří? V čem je jejich samota horší? Je sebeprezentace na sociálních sítích projevem nejistoty? Proč je ošidné povídat si s umělou inteligencí? A proč je potřeba...

24. května 2026

Než řádil Putin, měl jsem rád ruské autory. Teď k nim mám odpor, svěřil se Jan Vlasák

Premium
Jan Vlasák ve filmu Pět švestek

Součástí zvučného hereckého ansámblu filmové novinky Pět švestek režiséra Jana Svěráka je i Jan Vlasák. Herec pronikavého pohledu a jedinečného hlasu, který nechává zaznít v dabingu a velmi často...

24. května 2026

Digitální nomádi už nejsou rebelové jako dřív. Přibývá klasických zaměstnanců

Premium
ilustrační snímek

Digitální nomádství bylo dlouho spojené s představou dobrodruhů, kteří cestují po světě a práci občas zastanou z notebooku. V dnešní době je ale podobná představa už spíše zastaralá. Podle aktuálního...

24. května 2026

Evropu děsí hantavirus, ale co syfilis? Čísla pohlavních nemocí lámou rekordy

Premium
ilustrační snímek

Europoslanci hodnotí reakci evropského bloku na riziko nákazy, kterou představuje výletní loď s hantavirem, novou a nečekanou hrozbou, ještě tučnější titulky pak rámují akutní epidemii eboly v Kongu,...

24. května 2026

Mírová dohoda s Íránem je téměř hotová, napsal Trump. Slíbil otevření Hormuzu

Donald Trump

Memorandum o porozumění týkající se mírové dohody s Íránem se z velké části podařilo dojednat, uvedl v sobotu pozdě večer na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Nyní se podle...

23. května 2026  22:42,  aktualizováno  23:30

Zlatou palmu si z Cannes odnesl rumunský režisér Mungia. Velkou cenu má Rus

Výherce Zlaté palmy a rumunský režisér Cristian Mungiu. (23. května 2026)

Zlatou palmu, hlavní cenu 79. ročníku filmového festivalu v Cannes, v sobotu večer získalo drama rumunského režiséra Cristiana Mungia Fjord. Informují o tom agentury AFP a DPA. Velkou cenu poroty si...

23. května 2026  22:42,  aktualizováno  23:18

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Finalistka Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

23. května 2026  22:31

Na Domažlicku se topil čtyřletý chlapec. Z vody ho vytáhla jeho matka

ilustrační snímek

V pátek podvečer spadl v jedné z obcí na Domažlicku malý chlapec v předškolním věku do retenční nádrže. V bezvědomí ho vytáhla z vody jeho matka a v kritickém stavu ho pak záchranáři převezli do...

23. května 2026  20:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pestré masky i rock’n’roll z Asie. Fanoušci na Animefestu ocenili zahraniční hosty

Valentino ze seriálu Hazbin Hotel posílá pusinky všem svým divákům. (23. května...

Hráz výstaviště Brno se o víkendu protrhla pod náporem pestrých kostýmů, masek a paruk. Tisíce nadšenců do japonských animovaných seriálů se opět vydalo okusit atmosféru na letošním 21. ročníku...

23. května 2026  20:30

Zákaz alkoholu ve Sněmovně? Odpovědi poslanců naznačily, jak to nejspíš dopadne

Premium
STAN navrhl zákaz alkoholu v parlamentu. Ve výřezech zleva autor návrhu Jan...

Po vyhrocené a místy vulgární noční debatě k sudetským Němcům přišli Starostové s nápadem, že by se ve Sněmovně měl kompletně zakázat alkohol. Kdo by byl opilý, mohl by být vykázán ze sálu a...

23. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.