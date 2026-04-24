Musíme na Írán zvýšit tlak, prohlásil Merz a připustil uvolnění sankcí v případě dohody

„Írán hraje o čas, proto na něj musíme zvýšit tlak,“ uvedl Merz v souvislosti s pokračující blokádou Hormuzského průlivu, kterou Teherán zahájil poté, co na blízkovýchodní zemi zaútočily na konci února Spojené státy a Izrael. Mezi Washingtonem a Teheránem nyní panuje křehké příměří.
Pokud bude Írán schopný přiblížit se ke kompromisu, je Evropská unie podle kancléře ochotna postupně uvolnit sankce. „Nikdo proti tomu nic nenamítal,“ uvedl předseda německé vlády. „Je to součástí našeho přínosu k pokroku v tomto procesu, který, doufejme, povede k trvalému příměří,“ doplnil Merz.
Podle von der Leyenové bude uvolnění sankcí možné pouze tehdy, až pominou důvody, kvůli nimž byly uvaleny. Costa na tiskové konferenci uvedl, že je příliš brzy o jakémkoli uvolnění sankcí hovořit, a zdůraznil nutnost okamžitého znovuotevření Hormuzského průlivu.
Americký prezident Donald Trump ve snaze přimět Írán k opětovnému otevření Hormuzského průlivu a k dohodě o ukončení války slíbil v poslední době v takovém případě uvolnění sankcí. Washington se při jednáních snaží také dosáhnout toho, aby Írán dlouhodobě omezil svůj jaderný program.
Merz: Okamžitý vstup Ukrajiny do EU není možný
V souvislosti s válkou na Ukrajině německý kancléř uvedl, že EU bude pokračovat ve zvyšování tlaku na Rusko. Podle Merze je všem jasné, že okamžité přistoupení Ukrajiny k Evropské unii není možné, na summitu ale navrhl mezikroky s jasným cílem rozšíření sedmadvacítky. Jako příklad uvedl účast na zasedáních Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise bez hlasovacího práva.
|
„Důležité je, aby přístupová jednání nyní urychlila toto sbližování, jako most k pozdějšímu plnému členství. Pro své návrhy jsem od kolegů v Evropské radě získal velkou podporu,“ řekl Merz.