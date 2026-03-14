Íránský uran přesuňte k nám, navrhnul Putin Trumpovi. Ten to odmítl

Ruský prezident Vladimir Putin tento týden v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem navrhnul přesun íránského obohaceného uranu do Ruska jako součást možné dohody o ukončení války USA a Izraele s Íránem, šéf Bílého domu jeho nabídku odmítl. S odvoláním na své zdroje to napsal server Axios. Washington ani Moskva tyto informace nekomentovaly.
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Izrael má podle Netanjahua plán pro další fázi války s Íránem (7. března 2026)
Rusko v pondělí informovalo o telefonátu mezi prezidenty, kteří se podle poradce Kremlu Jurije Ušakova bavili o situaci kolem Íránu a Ukrajiny. Ukrajina se už přes čtyři roky brání ruské invazi a Spojené státy na konci února zahájily s Izraelem vzdušné útoky na Írán s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň.

Putin v telefonátu s Trumpem podle Ušakova předložil několik názorů, jak rychle ukončit konflikt týkající se Íránu, jehož režim je spojencem Moskvy. Detaily poradce Kremlu nesdělil.

Hollywoodský plán na krádež uranu. Jak by mohla vypadat speciální mise USA v Íránu

Axios nyní píše, že šéf Kremlu v telefonátu nadnesl několik nápadů na ukončení války mezi USA a Íránem, přičemž jedním z nich byl návrh ohledně přesunu obohaceného uranu.

„Není to poprvé, co to bylo nabídnuto. Nebylo to přijato. Americká pozice je taková, že musíme vidět uran zabezpečený,“ řekl nejmenovaný americký činitel. Rusko vzneslo podobné návrhy už loni v květnu – předtím, než USA a Izrael v červnu zaútočily na íránská jaderná zařízení a také v týdnech před začátkem současné války.

Americký zmocněnec Steve Witkoff v březnovém rozhovoru se stanicí Fox News tvrdil, že íránští zástupci během letošních jednání s Washingtonem prohlásili, že mají 460 kilogramů uranu obohaceného na 60 procent, který by mohl být použit k výrobě 11 atomových bomb.

Írán při jednáních upozorňoval, že může vyrobit 11 atomových bomb, řekl Witkoff

K výrobě atomové zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent, přičemž obohacení z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok.

Teherán v posledním kole jednání odmítl myšlenku na převoz obohaceného uranu a navrhl jeho ředění ve vlastních zařízeních pod dohledem Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

Není jasné, zda by Írán nyní návrh přijal. V rámci první jaderné dohody uzavřené v roce 2015, od které o tři roky později Trump odstoupil, Írán souhlasil s převozem přibližně 11 tisíc kilogramů nízko obohaceného uranu do Ruska.

Před několika dny Axios napsal, že USA a Izrael zvažují, že v pozdější fázi války vyšlou speciální síly do Íránu s cílem zmocnit se jeho zásob vysoce obohaceného uranu.

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Billie Eilish míří do filmu. Zpěvačka bude hvězdou adaptace slavného románu

Billie Eilish na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)

Americká zpěvačka a dvojnásobná držitelka ceny Oscar Billie Eilish se chystá na svou první velkou filmovou roli. Stane se hlavní hvězdou připravované filmové adaptace románu Pod skleněným zvonem od...

Netanjahu mi vyhrožuje, ale já nezemřu. Válka bude dlouhá, řekl šéf Hizballáhu

Izraelské údery na libanonský Bejrút a tamní hnutí Hizballáh (13. března 2026)

Šéf militantního libanonského hnutí Hizballáh Naím Kásim v pátečním večerním projevu pohrozil izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že by se měl obávat o vlastní osud, a zdůraznil, že on sám...

14. března 2026  8:26

Exploze v Amsterodamu poškodila židovskou školu. Cílený útok, říká primátorka

Nizozemská policie zasahovala proti protestující mládeži, která zapálila...

Exploze v Amsterodamu v noci na sobotu poškodila židovskou školu, podle primátorky města Femke Halsemaové šlo o cílený útok na židovskou komunitu. Nizozemská veřejnoprávní stanice NOS uvedla, že...

14. března 2026  7:31,  aktualizováno  7:55

USA ochrání lodě v Hormuzském průlivu. Trump hrozí zničením ropné infrastruktury

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...

Spojené státy začnou velmi brzy podle amerického prezidenta Donalda Trumpa doprovázet plavidla Hormuzským průlivem, aby je chránily před íránskými útoky. Oznámil rovněž, že jeho armáda zcela zničila...

14. března 2026  7:21

Doplatky za léky mají limit. Jak se dá zjistit, jestli jste ho už překročili?

ilustrační snímek

I za léky na předpis se v lékárně doplácí. Za kalendářní rok by však tyto doplatky neměly překročit určitou částku. U většiny lidí je to 5 000 korun, u některých je limit nižší. Jak to zjistíte a jak...

14. března 2026

Ložnici si musíme hýčkat. Podnikatelka boduje s lůžkovinami, které vydrží celý život

Česká podnikatelka a zakladatelka značky MARIELI Terezie Täubelová (17. února...

Spánek je základ zdraví, přesto ho lidé často podceňují. I proto se podnikatelka Terezie Täubelová rozhodla oživit byznys po babičce a do českých ložnic vrátit lůžkoviny, které vydrží celý život....

14. března 2026

Mladí mají pocit, že financím rozumějí. Ale patří k rizikovým skupinám, říká expertka

Premium
Zdeňka Hildová, ředitelka ČBA Educa

Investice, které slibují rychlé zbohatnutí, bývají často pastí. Proč na ně mladí lidé tak snadno naletí? A co by se o penězích měli naučit už na základní škole? Ředitelka vzdělávání v České bankovní...

14. března 2026

Metro jako druhý domov. Kyjevané se perou o místa na spaní v podzemce

Premium
Nouzové nocoviště ve stanici kyjevské podzemní dráhy. Stále sem chodí spát...

Zatímco svět sleduje rakety létající v Íránu, obyvatelé Kyjeva pořád chodí spát do podzemky. Žene je tam strach. Za čtyři roky, kdy celou zemí zmítají boje, se lidé přebývající v podzemce spřátelili...

14. března 2026

Dáš matiku u přijímaček za všechny body? Zkus velkou zkoušku nanečisto

Premium
ilustrační snímek

„Délka minuty závisí na tom, na které straně dveří od záchodu se nalézáte,“ zní jeden ze slavných Murphyho zákonů. Vězte, že úplně jinou dynamiku mají i minuty při řešení úloh doma v pokojíčku a u...

14. března 2026

Obří nárůst podvodníků zaskočil i policii, přes telefon oberou lidi o statisíce denně

Premium
ilustrační snímek

Je to obří nárůst podvodů, jaký policisté nepamatují. Od začátku roku obrali podvodníci, kteří se vydávají za existující bankéře, státní zástupce či samotné policisty, 340 lidí o 150 milionů korun. V...

14. března 2026

Trump varoval Machadovou před návratem domů kvůli obavám o její bezpečnost

Venezuelská opoziční vůdkyně Maria Corina Machado se setkala se svými příznivci...

Americký prezident Donald Trump doporučil venezuelské opoziční političce Maríi Corině Machadové, aby se zatím nevracela do Venezuely. Zdůvodnil to obavami o její bezpečnost, informoval ve čtvrtek...

13. března 2026  23:10

