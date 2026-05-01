Vězněnou íránskou nobelistku na poslední chvíli převezli do nemocnice

Vězněnou íránskou držitelku Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíovou převezli do nemocnice kvůli akutnímu zhoršení jejího zdravotního stavu. Nadace Narges Mohammadíové uvedla, že 53letá laureátka Nobelovy ceny byla dvakrát v bezvědomí a měla závažnou srdeční příhodu.
Íránská nositelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová (18. prosince 2024)

Íránská nositelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová (18. prosince 2024) | foto: Profimedia.cz

Podle nadace v pátek Mohammadíová opakovaně omdlela ve věznici v Zandžánu v severozápadním Íránu. Podle jejích právníků ji koncem března postihl infarkt myokardu.

Advokáti ji navštívili několik dní po život ohrožující srdeční příhodě a byla podle nich bledá, podvyživená a byla schopna chodit pouze s pomocí zdravotní sestry.

Nobelovu cenu dostala vězněná Íránka. Souhrn jejích trestů: 31 let vězení a 154 ran bičem

Nadace uvedla, že převoz do nemocnice nastal až po 140 dnech systematického zanedbávání zdravotního stavu Mohammadíové od jejího zatčení 12. prosince.

„Převoz byl nezbytný poté, co vězeňští lékaři dospěli k závěru, že její stav nelze zvládnout na místě, a to navzdory dlouhodobým lékařským doporučením, aby byla léčena svým specializovaným týmem v Teheránu,“ uvedla nadace.

Převoz uskutečnili na poslední chvíli

Rodina Mohammadíové již několik týdnů usilovala o její převoz do odpovídajícího zdravotnického zařízení.

Nadace s odvoláním na rodinu uvedla, že páteční převoz do nemocnice v Zandžánu byl učiněn na poslední chvíli a že už může být příliš pozdě na to, aby Mohammadíové bylo možné pomoci.

Mohammadíová měla vážné zdravotní problémy již v minulosti a ve vězení prodělala několik infarktů. V minulosti byla odsouzena k odnětí svobody na 13 let a devět měsíců kvůli údajnému spolčení proti státní bezpečnosti a šíření propagandy proti íránskému režimu. V roce 2024 jí úřady umožnily kvůli léčení opustit vězení.

Vězněná íránská nositelka Nobelovy ceny je ve velmi špatném zdravotním stavu

Znovu ji úřady zadržely loni v prosinci poté, co kritizovala íránský režim na pietní akci uspořádané na počest právníka, který se specializoval na lidská práva. V únoru jí soud uložil šestiletý trest odnětí svobody za „poškozování národní bezpečnosti“ a další trest v délce jednoho a půl roku za „propagandistickou činnost“ namířenou proti íránskému islámskému zřízení.

Mohammadíová je dlouholetou kritičkou trestu smrti, který íránská justice hojně uděluje, a odmítá povinné zahalování žen, které nařizují íránské zákony. Nobelovu cenu za mír dostala v roce 2023 za boj proti útlaku íránských žen.

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Vězněnou íránskou nobelistku na poslední chvíli převezli do nemocnice

Íránská nositelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová (18. prosince 2024)

Vězněnou íránskou držitelku Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíovou převezli do nemocnice kvůli akutnímu zhoršení jejího zdravotního stavu. Nadace Narges Mohammadíové uvedla, že 53letá laureátka...

EU neplní dohodu, napsal Trump a ohlásil zvýšení cel na dovoz aut na 25 procent

Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...

Americký prezident Donald Trump hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25 procent. Informoval o tom v pátek na své sociální síti Truth Social. Důvodem...

1. května 2026  18:40,  aktualizováno  20:56

Lidé uvěřili, že když zvolí Stačilo!, budou tu ruské tanky, řekl komunista

Předseda SOCDEM Jiří Nedvěd a komunista Roman Roun při debatě...

Příčiny drtivé porážky levicových stran v posledních volbách rozebírali v prvomájové debatě politici SOCDEM, KSČM a hnutí Stačilo! „Lidé prostě ve strachu uvěřili tomu, že když zvolí hnutí Stačilo!,...

1. května 2026  19:08,  aktualizováno  20:49

Konečná nehodlá obhajovat post šéfky KSČM, hájí cestu spolupráce na levici

Šéfka komunistů Kateřina Konečná při představení programu Stačilo! v Ostravě

Europoslankyně Kateřina Konečná nehodlá na sjezdu komunistů na konci května obhajovat post šéfky KSČM. Hnutí Stačilo!, za které kandidovali vedle komunistů i sociální demokraté a některé další menší...

1. května 2026  20:28

Infantinův trapas. Bafuňáře Izraele a Palestiny vybízel k podání rukou marně

Prezident palestinské fotbalové asociace na kongresu FIFA nepodal ruku...

Trapnou situaci způsobil na konci 76. kongresu Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) ve Vancouveru její šéf Gianni Infantino. Prezident Palestinské fotbalové asociace Džibríl Radžúb odmítl...

1. května 2026  20:26

Bez včel bychom přežili, ale z krajiny by vymizelo vše pestré i ovoce, říká včelmistr

Premium
Včelmistr Oldřich Veverka pochází ze včelařské rodiny. „Kdo pozná toto...

Jaro je naplno zde a mnoho druhů hmyzu, včetně těch opylovacích, začíná pomalu plnit svou funkci v přírodě. Včely však mají napilno mnohem déle. Z úlů vylétají už s výkvětem prvních rostlin, jako...

1. května 2026

Větě přijdu dýl v Brně nerozumí. Nářečí mají i Středočeši, říká lingvistka

Premium
Martina Ireinová

Nářečí nevyhynula, i když to někteří sběratelé českých a moravských dialektů už zhruba před 150 lety předpovídali. „Vítězem v počtu nejrůznějších variant výrazů vede slunéčko sedmitečné a po něm...

1. května 2026

Babiš se setká se Zelenským. Po cestě po Střední Asii míří na summit do Jerevanu

Premium
Přílet na letiště Taškent-Humo. Předseda vlády Andrej Babiš a 1. místopředseda...

Jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským má v neděli na programu v Arménii premiér Andrej Babiš (ANO). Do Jerevanu odlétá na summit Evropského politického společenství, který bude...

1. května 2026

Byl děda nácek? Nová databáze lidem ukáže, zda byli jejich příbuzní v NSDAP

Adolf Hitler, vůdce nacistického Německa, přijímá nadšené ovace svých stoupenců...

Nová internetová databáze otevírá pohled do německé minulosti a umožňuje lidem zjistit, zda jejich předci byli členy nacistické strany. Nástroj vychází z rozsáhlých historických archivů. Už miliony...

1. května 2026  19:29

Írán poslal další návrh na jednání o konci války. Trump není spokojen

Americký prezident Donald Trump opouští Bílý dům ve Washingtonu, aby se vydal...

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války, píší ránská státní média. Podle nich se tak stalo ve čtvrtek. Prezident USA Donald Trump uvedl, že s...

1. května 2026  15:32,  aktualizováno  18:50

Fico si na Svátek práce zkusil rozvážku pečiva. Že se to celé nerozkrade, divil se

Fico vzal noční směnu v pekárnách, rozvážel rohlíky (1. května 2026)

Slovenský premiér Robert Fico v noci na Svátek práce dočasně přibral k funkci předsedy vlády také práci pekárenského závozníka. Na západním Slovensku rozvážel pečivo. Překvapilo ho, že dodavatel má...

1. května 2026  17:49

Nesahejte na První máj! Na Svátek práce bouřily ulice ve Francii, Turecku i Moskvě

Oslavy Svátku práce ve světě. Na snímku protest v Istanbulu. (1. května 2026)

Aktivisté po celém světě se v pátek zúčastnili prvomájových demonstrací, při nichž požadovali mír, vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky. Mnoho z nich reaguje na rostoucí náklady na energie a...

1. května 2026  17:04

