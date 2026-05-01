Vězněnou íránskou nobelistku na poslední chvíli převezli do nemocnice

Podle nadace v pátek Mohammadíová opakovaně omdlela ve věznici v Zandžánu v severozápadním Íránu. Podle jejích právníků ji koncem března postihl infarkt myokardu.
Advokáti ji navštívili několik dní po život ohrožující srdeční příhodě a byla podle nich bledá, podvyživená a byla schopna chodit pouze s pomocí zdravotní sestry.
Nadace uvedla, že převoz do nemocnice nastal až po 140 dnech systematického zanedbávání zdravotního stavu Mohammadíové od jejího zatčení 12. prosince.
„Převoz byl nezbytný poté, co vězeňští lékaři dospěli k závěru, že její stav nelze zvládnout na místě, a to navzdory dlouhodobým lékařským doporučením, aby byla léčena svým specializovaným týmem v Teheránu,“ uvedla nadace.
Převoz uskutečnili na poslední chvíli
Rodina Mohammadíové již několik týdnů usilovala o její převoz do odpovídajícího zdravotnického zařízení.
Nadace s odvoláním na rodinu uvedla, že páteční převoz do nemocnice v Zandžánu byl učiněn na poslední chvíli a že už může být příliš pozdě na to, aby Mohammadíové bylo možné pomoci.
Mohammadíová měla vážné zdravotní problémy již v minulosti a ve vězení prodělala několik infarktů. V minulosti byla odsouzena k odnětí svobody na 13 let a devět měsíců kvůli údajnému spolčení proti státní bezpečnosti a šíření propagandy proti íránskému režimu. V roce 2024 jí úřady umožnily kvůli léčení opustit vězení.
Znovu ji úřady zadržely loni v prosinci poté, co kritizovala íránský režim na pietní akci uspořádané na počest právníka, který se specializoval na lidská práva. V únoru jí soud uložil šestiletý trest odnětí svobody za „poškozování národní bezpečnosti“ a další trest v délce jednoho a půl roku za „propagandistickou činnost“ namířenou proti íránskému islámskému zřízení.
Mohammadíová je dlouholetou kritičkou trestu smrti, který íránská justice hojně uděluje, a odmítá povinné zahalování žen, které nařizují íránské zákony. Nobelovu cenu za mír dostala v roce 2023 za boj proti útlaku íránských žen.