Když nám Evropa nepomůže s Hormuzem, přijde Ukrajina o zbraně, hrozí Trump

Trump podle Financial Times (FT) pohrozil, že zastaví dodávky do programu PURL, jehož prostřednictvím evropské státy nakupují americké zbraně pro Kyjev. Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi a její armáda je v některých oblastech závislá na zbrojní pomoci západních spojenců.
Prostřednictvím zmíněného programu dostává například 90 procent raket pro systémy protivzdušné obrany, které nutně potřebuje.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno hovořil o tom, že pozornost USA se začala soustředit na Blízký východ. Americké a izraelské nálety tam na konci února zahájily válku s Íránem.
Deník The Washington Post před několika dny s odvoláním na tři zdroje napsal, že Pentagon uvažuje o tom, že část zbraní určených pro Ukrajinu místo toho pošle na Blízký východ, kde v důsledku pokračujících bojů Američanům ubývá klíčová munice.
Evropané mezitím volají po zapojení třetího hráče. Podle francouzského velitele námořnictva Nicolase Vaujoura se Čína bude muset dříve či později aktivněji zapojit do obnovy lodní dopravy v Hormuzském průlivu, protože počet jejích lodí, které nyní touto námořní cestou plují, je pravděpodobně nedostačující.
„Nezaznamenali jsme, že by čínské námořnictvo zasáhlo za účelem obnovení provozu v průlivu. Na jedné straně pokračuje přímý politický dialog mezi čínskými a íránskými úřady, který má zajistit proplutí některých lodí. Bude to stačit k obnovení normální dopravy? Nemyslím si,“ řekl admirál Vaujour na bezpečnostní konferenci v Paříži.
Pokud průliv nadále zůstane uzavřený, Čína se podle něj bude muset aktivněji zapojit do debaty.
Francie se podle Vaujoura snaží nejprve na politické úrovni shromáždit řadu zemí k jednacímu stolu, aby určily podmínky trvalého znovuotevření průlivu. „Toto samozřejmě není otázka jen pro Francii. Týká se všech partnerských zemí, států Perského zálivu, Spojených států a dalších evropských zemí,“ řekl Vaujour.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí ale ve stejný den v rozhovoru se stanicí Al-Džazíra řekl, že o budoucnosti Hormuzského průlivu budou po válce rozhodovat pouze Írán a Omán. Průliv totiž leží v jejich teritoriálních vodách.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, výrazně ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Touto klíčovou námořní cestou běžně proudí asi pětina světových dodávek ropy a plynu a jeho uzavření má přímý dopad na ceny energií po celém světě.