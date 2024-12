Druhé Vánoce ve stínu války. Betlém čelí bez turistů ekonomické katastrofě

Betlémské vánoční oslavy jsou už druhým rokem po sobě ponuré a utlumené kvůli probíhající válce v Gaze. Na náměstí Jesliček nestojí žádný obří vánoční strom, nebudou tu žádné hlučné skautské pochodové kapely, nebudou tu blikat světýlka rozvěšená kolem a i jiných svátečních dekorací bude poskrovnu.

„Loni před svátky jsme měli větší naděje, ale teď nemáme nic,“ řekl AP Rony Tabaš, který je už třetí generací majitelů Nativity Store.

Izraelská válka proti hnutí Hamás zuří už téměř 15 měsíců a konec stále není na dohled. Opakované pokusy o příměří ztroskotaly.

Od začátku války turistický ruch v Izraeli a na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu prudce klesl. Poté, co Tel Aviv zakázal vstup většině ze 150 tisíc Palestinců ze Západního břehu Jordánu, kteří měli práci v Izraeli, se palestinská ekonomika v uplynulém roce snížila o 25 procent.

Prázdné ulice a nulový výdělek

Každoroční vánoční oslavy v Betlémě tradičně bývaly pro město, kde 70 procent celoročních příjmů tvoří cestovní ruch, velkým přínosem. Letos jsou však místní ulice prázdné.

Tabaš otevírá svůj obchod každý den, ale často se stává, že celý týden neprodá nic. To má dopad i na více než 25 rodin, které vytvářejí ručně vyřezávané náboženské předměty z místního proslulého olivového dřeva. Bez zákazníků vyschl zdroj příjmů i pro tyto rodiny.

Před pandemií covidu-19, která vypukla v roce 2019, navštěvovalo Betlém kolem dvou milionů turistů ročně. Tento počet klesl v letošním roce na méně než 100 tisíc, řekl Džirís Kumsajá, mluvčí palestinského ministerstva cestovního ruchu.

Podle vánočního příběhu byla Marie nucena porodit Ježíše ve stáji, protože v hostinci nebylo místo. Dnes je téměř všech 5 500 hotelových pokojů v Betlémě prázdných.

Lidé přicházejí o práci, obchody jsou zavřené

Míra obsazenosti hotelů ve městě klesla z přibližně 80 procent na začátku roku 2023 na dnešní přibližně tři procenta, uvedl Elias Al-Ardža, šéf Asociace betlémských hoteliérů. Ve svém vlastním hotelu Bethlehem Hotel byl nucen propustit personál čítající více než 120 lidí a nechal si jen pět zaměstnanců.

Ve městě se nachází více než stovka obchodů a 450 dílen zabývajících se tradičními palestinskými řemesly, řekl Kumsajá. Ale pouhý týden před Vánocemi, kdy by se město mělo hemžit návštěvníky, bylo náměstí Jesliček většinou prázdné, až na několik místních obyvatel prodávajících kávu a čaj. Pouze dva z osmi obchodů na náměstí byly otevřené.

Kumsajá se obává, že až válka skončí a cestovní ruch se nakonec obnoví, mnoho rodin, které si po generace předávaly tradiční dovednosti, už nebude vyrábět předměty odrážející palestinské dědictví a kulturu. Mnozí z nich region zcela opustí. „Od začátku agrese jsme svědky velmi vysoké míry emigrace, zejména mezi lidmi pracujícími v odvětví cestovního ruchu,“ řekl Kumsajá.

Za poslední rok opustilo Betlém téměř 500 rodin, uvedl starosta Anton Salmán. A to jsou jen rodiny, které odjely do zahraničí s oficiálními pobytovými vízy. Mnoho dalších se do zahraničí přesunulo na dočasná turistická víza; nelegálně tam pracují a není jasné, jestli se vrátí, řekl Salman.

Přibližně polovina obyvatel oblasti Betléma včetně okolních vesnic měla práci buď v cestovním ruchu nebo v Izraeli. Míra nezaměstnanosti v Betlémě je zhruba 50 procent, řekl Salmán. Podle palestinského ministerstva hospodářství se nezaměstnanost na celém Západním břehu Jordánu pohybuje kolem 30 procent.

24. prosince 2023

Vánoční oslavy se ruší. „Palestinský lid trpí“

Zrušení vánočních oslav je jedním ze způsobů, jak upozornit na obtížnou situaci v Betlémě a na celém palestinském území, řekl Salmán. „Letos chceme světu ukázat, že palestinský lid stále trpí a nemá šanci prožívat stejnou radost jako všichni ostatní na světě,“ řekl Salmán.

Je to další rána pro Svatou zemi, jejíž populace se v průběhu desetiletí zmenšuje v důsledku emigrace a nízké porodnosti. Křesťané tvoří jen malé procento obyvatelstva. Podle amerického ministerstva zahraničí jich v Izraeli žije asi 182 tisíc, na Západním břehu Jordánu a v Jeruzalémě 50 tisíc a v Gaze 1 300.

Otec Ísa Saldžijá, farář řecké pravoslavné církve v kostele Narození Páně, uvedl, že mnoho rodin se potýká s finančními problémy, takže nejsou schopny platit ani nájem nebo školné, natož pak koupit vánoční dárky nebo oslavit svátky jiným způsobem. Sociální služby církve se snaží pomoci, ale potřebných je mnoho, řekl.

Saldžijá řekl, že jeho letošní vánoční poselství se zaměřilo na povzbuzení Palestinců v Betlémě, aby navzdory problémům zůstali. „Kostel bez křesťanů není kostel,“ řekl, když dělníci týden před svátky ručně leštili zdobené mosazné svícny v prázdném svatostánku.

„Světlo, které se zrodilo, když se zde narodil Ježíš Kristus, je světlo, které zahání temnotu, takže musíme čekat, musíme být trpěliví, musíme se hodně modlit a musíme se držet svých kořenů, protože naše kořeny jsou v Betlémě,“ dodal.

Některé rodiny nacházejí způsob, jak si užít alespoň kousek radosti. Devětatřicetiletá obyvatelka Betléma Nihal Bandaková vyhověla prosbám svých tří dětí, aby letos měly vánoční stromek, protože loni žádný neměly. Zdobení stromku je nejoblíbenější částí Vánoc její nejmladší dcery, osmileté Stephanie.

Jedenáctiletý Mathew Bandak byl nadšený, že jeho rodina obnovila některé tradice, ale také rozpolcený. „Byl jsem šťastný, protože my můžeme zdobit a slavit, ale v Gaze jsou lidé, kteří nic z toho nemají,“ řekl.