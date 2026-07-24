Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

USA dál útočí na Írán. Trump chce škody platit ze zmrazeného majetku

Autor: ,
  7:51
Americká armáda oznámila nové údery na Írán, které pokračovaly už třináctou noc po sobě. Podle Washingtonu zasáhly vojenská velitelská střediska, komunikační sítě i námořní infrastrukturu spojenou s ochranou Hormuzského průlivu. Americký prezident Donald Trump zároveň navrhl, aby škody způsobené íránskými útoky na obchodní lodě byly hrazeny z íránských finančních prostředků zmrazených ve Spojených státech. Teherán jeho návrh odmítl.

Velitelství americké armády CENTCOM uvedlo, že poslední vlna úderů začala přibližně ve 00:45 SELČ a skončila po zhruba dvou hodinách. Cílem byla podle něj íránská vojenská velitelská střediska, komunikační sítě, zařízení pro kontrolu pobřeží a námořní kapacity.

Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán. (23. července 2026)
Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán (23. července 2026)
Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán (23. července 2026)
Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán. (23. července 2026)
130 fotografií

Íránská média během noci informovala o několika explozích na jihu a západě země. Jeden výbuch se ozval také na ostrově Kešm v Hormuzském průlivu. Nad Teheránem podle médií zasahovala protivzdušná obrana.

V posledních týdnech se občasné střety znovu změnily v každodenní útoky. Spojené státy cílí především na jih Íránu, zatímco Teherán v odvetě útočí na arabské spojence USA v regionu.

Trump na své síti Truth Social napsal, že veškeré škody způsobené lodím, jejich nákladu nebo souvisejícímu majetku by měly být hrazeny z íránských peněz, které mají Spojené státy pod kontrolou.

„Od tohoto okamžiku budou veškeré škody způsobené lodím, nákladu nebo čemukoli s tím souvisejícímu hrazeny z íránských peněz, které drží Spojené státy a mají nad nimi kontrolu,“ uvedl Trump.

Podle něj jde o spravedlivé řešení. Není však jasné, zda americké úřady už začaly pracovat na jeho uskutečnění.

Další vlna amerických útoků na Írán. Trump pohrozil ničením mostů a elektráren

Trumpův návrh odmítl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Zabavení majetku jiného státu k úhradě budoucích nároků by podle něj vytvořilo nebezpečný precedens a mohlo by vyvolat chaos.

„Zabavit majetek jiného národa k uhrazení nesouvisejících budoucích požadavků je buřičský precedens,“ uvedl ministr na síti X.

Napětí mezi Spojenými státy a Íránem se promítlo také do námořní dopravy. Provoz v Hormuzském průlivu ve čtvrtek klesl na nejnižší úroveň od 7. května. Z Perského zálivu vyplul pouze jeden tanker s iráckou ropou směřující do Číny, opačným směrem neproplula žádná nákladní loď. Americká armáda přitom tvrdí, že obchodní plavidla mohou průlivem volně proplouvat.

Trump vzdal hold padlým vojákům ve válce s Íránem. Máme rádi vaše děti, vzkázal rodinám

Uvolnění prostředků zmrazených kvůli mezinárodním sankcím bylo jedním z témat předchozích jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Podle deníku The Wall Street Journal má Írán v zahraničí zmrazené desítky miliard dolarů, z toho přibližně dvě miliardy přímo ve Spojených státech. Další země peníze zadržují z obavy, že by jejich uvolněním porušily americké sankce.

Spojené státy vyvíjejí na Írán tlak, aby neblokoval plavbu v Hormuzském průlivu. Americká armáda pokračuje v úderech na íránské cíle a v blokádě íránských přístavů, zatímco Trump pohrozil dalším zesílením vojenských operací.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

ilustrační snímek

Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

USA dál útočí na Írán. Trump chce škody platit ze zmrazeného majetku

Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán. (23. července 2026)

Americká armáda oznámila nové údery na Írán, které pokračovaly už třináctou noc po sobě. Podle Washingtonu zasáhly vojenská velitelská střediska, komunikační sítě i námořní infrastrukturu spojenou s...

24. července 2026  7:51

Nehoda zablokovala D8 u hranic s Německem. Tři lidé utrpěli vážná zranění

Dálnici D8 na Ústecku zablokovala na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem...

Dálnici D8 na Ústecku v pátek ve 3:30 na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem zablokovala srážka osobního a nákladního auta. Tři lidé podle mluvčího krajských záchranářů Prokopa Voleníka utrpěli...

24. července 2026  6:17,  aktualizováno  7:48

V boji s požáry ve Francii pomohou vrtulníky z Česka a Slovenska

Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko...

Francii v boji s rozsáhlými požáry posílí také vrtulníky z České republiky a Slovenska a další čtyři hasicí letadla z Chorvatska a Portugalska po aktivaci unijního mechanismu civilní ochrany, oznámil...

24. července 2026,  aktualizováno  7:36

USA zavedly nová cla. EU je označila za nepříjemné překvapení a chce vysvětlení

ilustrační snímek

Spojené státy od pátku zavedly nový systém dovozních cel ve výši 10 a 12,5 procenta na zboží z přibližně šesti desítek zemí včetně Evropské unie. Nová opatření nahradila dočasná desetiprocentní cla,...

24. července 2026  7:21

Ukrajinské drony útočily na Petrohrad, zasáhly další sklad Wildberries

Sledujeme online
Ukrajinské drony útočily na Petrohrad, zasáhly další sklad Wildberries

Ukrajinské drony v noci na pátek zaútočily na Petrohrad, uvedl petrohradský gubernátor Alexandr Beglov. Drony zřejmě zasáhly sklad internetového prodejce Wildberries, který čelil úderům i v...

24. července 2026  6:45

Modulární reaktor na Karvinsku se přiblížil. Zájem má i ostravská Nová huť

Vizualizace malého modulárního reaktoru společnosti Rolls Royce SMR

Možnost, že by se v elektrárně v Dětmarovicích na Karvinsku vybudoval malý modulární reaktor, se opět přiblížila. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podepsal memorandum se společnostmi ČEZ a...

24. července 2026  5:59

Musím něco zařídit, zamumlal a šel vraždit. Rigo byl horší vrah než Straka či Hojer

Zemřel nejhorší sériový vrah v dějinách Slovenska Ondrej Rigo. Devítinásobný...

Slovenský sériový vrah Ondrej Rigo spáchal devět vražd. Řádil počátkem 90. let na území tří států. Nejhorší slovenský sériový vrah byl jako první zločinec v této zemi usvědčen díky DNA. Svou poslední...

24. července 2026  5:30

Skoro čtvrt milionu lidí v Česku živí startupy. Jenže třetina míří do zahraničí

Premium
ilustrační snímek

Inovativní byznys v Česku stabilně roste, zároveň ale čelí odlivu úspěšných firem do ciziny. Odcházejí nejen kvůli byrokracii, ale i nedostatku kapitálu. Přestože se daří podmínky zlepšovat, ostatní...

24. července 2026

Změna není omyl. Letos překonávám osobní bariéry, říká moderátorka Lucie Výborná

Lucie Výborná

Moderátorka Lucie Výborná (58) si na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech poprvé vyzkoušela roli modelky. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o překonávání vlastních bariér, cestě k...

24. července 2026

Dohoda se Saúdy je facka, Amerika dělá naschvály, říkají Izraelci. Teď stojí stranou

Premium
ilustrační snímek

Od naší spolupracovnice v Izraeli Izraelci spekulují, proč zůstali stranou v nové eskalaci mezi Íránem a USA.

24. července 2026

Evropa věci oddaluje, potřebujeme silný byznys. Havlíček o ČEZ i prezidentovi

Premium
Karel Havlíček

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje plány na zestátnění skupiny ČEZ, vyjmenovává možnosti dalšího zastropování cen pohonných hmot a...

24. července 2026

Jako vidět Monu Lisu. Fanoušci létají přes celou Ameriku jen kvůli filmu Odyssea

Snímek z filmu Odyssea

Film Odyssea režiséra Christophera Nolana je prvním celovečerním filmem natočeným výhradně kamerami IMAX. Potřebnou výbavu na promítání tohoto filmu ve formátu IMAX 70 mm má po celém světě jen 41...

24. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.