Velitelství americké armády CENTCOM uvedlo, že poslední vlna úderů začala přibližně ve 00:45 SELČ a skončila po zhruba dvou hodinách. Cílem byla podle něj íránská vojenská velitelská střediska, komunikační sítě, zařízení pro kontrolu pobřeží a námořní kapacity.
Íránská média během noci informovala o několika explozích na jihu a západě země. Jeden výbuch se ozval také na ostrově Kešm v Hormuzském průlivu. Nad Teheránem podle médií zasahovala protivzdušná obrana.
V posledních týdnech se občasné střety znovu změnily v každodenní útoky. Spojené státy cílí především na jih Íránu, zatímco Teherán v odvetě útočí na arabské spojence USA v regionu.
Trump na své síti Truth Social napsal, že veškeré škody způsobené lodím, jejich nákladu nebo souvisejícímu majetku by měly být hrazeny z íránských peněz, které mají Spojené státy pod kontrolou.
„Od tohoto okamžiku budou veškeré škody způsobené lodím, nákladu nebo čemukoli s tím souvisejícímu hrazeny z íránských peněz, které drží Spojené státy a mají nad nimi kontrolu,“ uvedl Trump.
Podle něj jde o spravedlivé řešení. Není však jasné, zda americké úřady už začaly pracovat na jeho uskutečnění.
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Trumpův návrh odmítl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Zabavení majetku jiného státu k úhradě budoucích nároků by podle něj vytvořilo nebezpečný precedens a mohlo by vyvolat chaos.
„Zabavit majetek jiného národa k uhrazení nesouvisejících budoucích požadavků je buřičský precedens,“ uvedl ministr na síti X.
Napětí mezi Spojenými státy a Íránem se promítlo také do námořní dopravy. Provoz v Hormuzském průlivu ve čtvrtek klesl na nejnižší úroveň od 7. května. Z Perského zálivu vyplul pouze jeden tanker s iráckou ropou směřující do Číny, opačným směrem neproplula žádná nákladní loď. Americká armáda přitom tvrdí, že obchodní plavidla mohou průlivem volně proplouvat.
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Uvolnění prostředků zmrazených kvůli mezinárodním sankcím bylo jedním z témat předchozích jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Podle deníku The Wall Street Journal má Írán v zahraničí zmrazené desítky miliard dolarů, z toho přibližně dvě miliardy přímo ve Spojených státech. Další země peníze zadržují z obavy, že by jejich uvolněním porušily americké sankce.
Spojené státy vyvíjejí na Írán tlak, aby neblokoval plavbu v Hormuzském průlivu. Americká armáda pokračuje v úderech na íránské cíle a v blokádě íránských přístavů, zatímco Trump pohrozil dalším zesílením vojenských operací.