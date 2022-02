Tank nejede? Chcete odtáhnout do Ruska? Ukrajinec se vysmál ruským vojákům

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Je to rozbité, kluci?“ ptá se vojáků shromážděných kolem stojícího bojového vozidla ruské pěchoty řidič kolemjedoucího auta. „Došlo nám palivo,“ odpovídají suše ruští vojáci. Na to řidič pohotově reaguje otázkou, zda nechtějí odtáhnout do Ruska, čemuž se začali smát i ruští vojáci.

Řidič se pak ruských vojáků ptá, jestli vůbec ví, kam jedou. Když odpovídají, že neví, informuje je, že míří do Kyjeva. Ruští vojáci se pak mezi sebou ptají, proč tam vůbec jedou.

Sundejte cedule a spleťte Rusy

Státní dopravní agentura Ukravtodor vyzvala Ukrajince, aby okamžitě demontovali dopravní značky. „Prioritou číslo jedna jsou značky, názvy měst. Nasbírané značení předávejte místním úřadům a silničářům. Nepřítel má žalostné spojení a nesoustředí se na terén. Pomozme jim dostat se přímo do pekla,“ napsala na Facebooku.

Podle reportéra The Telegraph sundali Ukrajinci na dálnici vedoucí z Kyjeva dopravní značky a nahradili je cedulemi s nápisem „Hodně štěstí“.

Ukrajinské ozbrojené síly zároveň varují před sabotéry, kteří chtějí Rusům pomoct a kreslí jim na cesty značky. Několik takových jich už zatkli.

Ukrajinští vojáci se na sociálních sítích posmívají ruské vojenské technice, na záběrech ukazují, že Rusové v tancích nemají žádné GPS navigační systémy, ale orientují podle tištěných map.