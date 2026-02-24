Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Do oblasti podle ukrajinských zdrojů dorazilo na 20 tisíc ruských vojáků. Jejich cílem je postup na sever směrem k městu Záporoží, vzdálenému zhruba 22 kilometrů, které je průmyslovým centrem a domovem největších oceláren v zemi.
Ty zatím zůstávají v ukrajinských rukou a jsou životně důležité pro válečné úsilí země. Pokud by se Rusům podařilo překročit řeku Kinska, otevřela by se jim cesta k nasazení dělostřelectva proti městu, napsal list The Times.
„Ztráta Stepnohirska by nepříteli umožnila překonat přirozenou bariéru, postupovat s dělostřelectvem a bezpilotními prostředky a nepřetržitě ostřelovat Záporoží,“ řekl „Mongol“, velitel skupiny Ferrata, speciální jednotky ukrajinské vojenské rozvědky HUR.
„To by způsobilo paniku mezi civilním obyvatelstvem a humanitární krizi. Vytvořilo by to podmínky pro okupaci Záporoží a ztrátu regionálního centra,“ dodal.
Nad rozbombardovanou krajinou u Stepnohirsku neustále krouží ukrajinské drony, které sledují pohyb nepřítele a předávají záběry do velitelského centra. Termokamery zachycují výbuchy a drony zároveň doručují vojákům munici a vodu přímo do krytů mezi zničenými budovami.
V Záporožské oblasti je soustředěno pět ruských divizí ze dvou armád, což je odhadem 65 tisíc pozemních vojáků. Boje u Stepnohirsku vedou elitní jednotky na obou stranách. Proti ruským výsadkovým a speciálním silám stojí v početní menšině zhruba sedm ku jedné příslušníci HUR podporovaní pravidelnou pěchotou a jednotkami teritoriální obrany.
Skupina Ferrata, která spolupracuje s ukrajinskou vojenskou technologickou společností a využívá umělou inteligenci k podpoře svých operací, má za úkol průzkum, protiútoky a nájezdy na ruské linie, které nutí k ústupu, kdykoli se pokusí zaujmout předsunuté pozice.
„Myslím, že průměrná délka života jednoho mobilizovaného Rusa je tady asi 12 minut, ne déle,“ řekl „Nine“, důstojník z Ferraty. „A cena jeho života, co se týče granátů a FPV vynaložených na jeho zabití, je asi pět tisíc až šest tisíc dolarů,“ dodal.
Operace však často provází vysoké ztráty. Seržant „Ice“, velitel jednotky Ferrata, popsal situaci, kdy jeho jednotku zasáhly drony a minomety. „Za 15 minut do našeho krytu vletělo osm dronů FPV. Kryt byl napůl zničený a začal hořet. Minomety a dělostřelectvo ničily oblast, takže jsme neodešli a nezačali jsme to hasit – nechali jsme nepřítele, aby si myslel, že jsme shořeli,“ popsal. Jeho muži leželi tři hodiny pod kouřem v hořícím zákopu a do bezpečí se vrátili s těžce popálenými končetinami.
Navzdory těžkým bojům se podle Mongola podařilo zastavit ruský postup v okolí. „Využitím značných komunikačních problémů na nepřátelské straně po úplném odstavení Starlinku bylo možné nepřátele zatlačit zpět od osady Prymorske a výrazně omezit jejich postup podél bývalé Kachovské nádrže,“ řekl. Rusové však stále útočí přes centrum Stepnohirska. Mongol neočekává, že mírová jednání brzy přinesou nějaký úspěch.