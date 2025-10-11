Ukrajinská obrana se zvolna hroutí. Na frontě není dost lidí, varují vojáci

To vše za situace, kdy rusko-ukrajinské rozhovory jsou přinejmenším pro tuto chvíli mrtvé, také proto, že Donald Trump je plně zaměstnán dojednáváním ukončení války v Gaze. Stupňuje se také slovní válka mezi Ruskem a Spojenými státy. Moskva pohrozila, že pokud by Washington dodal Kyjevu vytoužené rakety Tomahawk, bude chtít své balistické střely rozmístit na Kubě, kousek od USA, tak jako to chtěla v nejhorších dobách studené války.
Optimisticky nezní ani to, že Rusové postupně dohánějí technologický náskok Ukrajiny v dronech.