Ukrajinská půda vydala už 700 těl. Rusko chce odsouzení „popravy“ těch svých

„Žádáme, aby mezinárodní organizace tento šokující zločin odsoudily a důkladně vyšetřily. Žádné zvěrstvo spáchané ukrajinskými vojenskými jednotkami nezůstane bez trestu. Všichni viníci a jejich komplicové budou identifikováni a náležitě potrestáni. Nikdo neunikne trestu,“ uvedla v pátečním prohlášení mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

Ukrajinské úřady přitom v osvobozených oblastech kolem Chersonu, Charkova a Doněcka naráží na stále více důkazů o zvěrstvech páchaných Rusy, kteří území od počátku invaze okupovali. Za poslední dva měsíce se na těchto územích našlo přes 700 těl, z toho zhruba v 90 procentech případů šlo o civilisty, uvedl v sobotu večer ve státní televizi ukrajinský generální prokurátor Andrij Kostin.

Ukrajinci navíc objevili zhruba 20 míst, na nichž byli civilisté vyslýcháni a drženi v zajetí.

„Našli jsme prakticky v téměř každé vesnici Charkovské oblasti místa, na nichž byli zabíjeni mírumilovní civilisté,“ řekl Kostin. S podobnou situací se vyšetřovatelé podle něj setkávají v nedávno osvobozené Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny.

Kreml však všechna obvinění z páchání zvěrstev na obyvatelích či zasahování civilních objektů dementuje a tvrdí, že to ukrajinská armáda porušuje humanitární právo. Zacharovová komentovala video, jež se velmi rychle rozšířilo na internetu, na němž ukrajinští vojáci „nemilosrdně střílejí do neozbrojených ruských zajatců“.

„Tato šokující videa jsou dalším důkazem zločinů spáchaných ukrajinskými neonacisty. Ukrajina hrubě porušuje mezinárodní humanitární právo, konkrétně Ženevskou úmluvu o zacházení s válečnými zajatci z roku 1949, a mezinárodní zákony o lidských právech, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966 a Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984,“ sdělila.

Zacharovová dále uvedla, že Rusko opakovaně upozorňovalo mezinárodní společenství „na kruté a nelidské zacházení Ukrajiny se zadržovaným ruským vojenským personálem“.

Ukrajinští ozbrojenci podle ní pravidelně šíří videa, na nichž ukazují, jak vraždí, mučí, ponižují a bijí lidi.

„Ukrajinští neonacisté na videích bez rozpaků ukazovali své „výkony“, aby je všichni viděli. Z těchto záběrů vám bude tuhnout krev v žilách - střílejí svázané vojáky do nohou, znevažují těla mrtvých a střílejí do neozbrojených vojáků a civilistů. Dokonce sdíleli záběry tanků, které drtí lidi zaživa. Na těchto zvěrstvech se podíleli i zahraniční žoldáci, jako hrdlořezové z gruzínské legie, kteří loni v březnu barbarsky stříleli do uvězněných ruských výsadkářů u Kyjeva,“ uvedla mluvčí.

Západ a USA jsou spoluviníci, míní Rusko

„Kolektivní Západ, který podporuje Kyjev, těmto četným skutečnostem naprosto nevěnoval pozornost. Takové schvalování ze strany evropských a amerických kurátorů z nich dělá spoluviníky zločinů páchaných ukrajinskými neonacisty, které podporují,“ pokračovala s tím, že zmíněných zvěrstev se dopouštěly nejen ukrajinské neonacistické skupiny, ale i běžné jednotky.

„Jejich oddanost neonacistické ideologii a činy prosazující tyto zásady odhalují zločinnou podstatu kyjevského režimu,“ dodala Zacharovová.

Ruský Vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení kvůli hromadné střelbě ukrajinských vojáků do ruských vojáků. Případ byl zahájen na základě videozáznamu, na němž ukrajinští vojáci popravili nejméně 11 neozbrojených ruských vojáků, které zajali v Luhanské lidové republice, informovala agentura TASS.