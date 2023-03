Pentagon blokuje sdílení důkazů o zločinech Rusů, obává se precedentu

Pentagon brání administrativě prezidenta Spojených států Joea Bidena sdílet s Mezinárodním trestním soudem v Haagu důkazy o ruských zločinech spáchaných na Ukrajině. Ve středu to uvedl list The New York Times s odkazem na současné i bývalé představitele amerického ministerstva obrany.